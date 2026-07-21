Il viaggio della maturità, le mete più amate (e convenienti)

iStock Grecia, Italia o Spagna? Per il viaggio di maturità, la scelta è vasta e il divertimento assicurato

Divertimento, mare e budget ridotto. Per il viaggio di maturità, sono le condizioni necessarie. Festeggiare la fine della quinta superiore è un rito di passaggio per ogni studente e studentessa che ha faticato tanto per completare al meglio gli studi.

Ci sono alcune mete europee che sono un evergreen, dove tutti gli anni migliaia di neodiplomati salutano la scuola a suon di musica e mare.

Finalmente in vacanza: il viaggio di maturità che ci piace

È il momento che ogni maturando aspetta. Ci si prepara all’esame orale con il solo pensiero del viaggio di maturità che verrà dopo. Un momento che tanti sognano, e chi è più fortunato realizza. Non serve tanto per una vacanza con i fiocchi: bastano gli amici, il mare, musica e tanti, tanti locali.

Rappresenta tornare a vivere dopo settimane sui libri per prepararsi all’Esame di Stato. Durante la vacanza post maturità, non sono ammessi brutti pensieri, preoccupazioni per il futuro o noia, ma solo divertimento e spensieratezza (e niente litigi). La parola d’ordine? Organizzazione.

Le mete più gettonate sono europee e italiane, tra cui Gallipoli, in terra salentina. Acque trasparenti ma soprattutto, movida ad ogni ora. Ci sono intere agenzie che si occupano di organizzare il viaggio di maturità, così che l’unico pensiero tuo e dei tuoi amici sia decidere la meta estiva in base al vostro budget.

È diventata una tradizione festeggiare la fine delle scuole superiori, e come tale viene rispettata da migliaia di studenti ogni anno, che decidono di voler rendere indimenticabile la loro prima estate senza interrogazioni.

Le mete più amate per il viaggio di maturità

Che si prenotino da casa o ci si affidi alle agenzie, le mete per il viaggio che sancisce la fine dell’adolescenza e l’inizio della vita adulta sono più o meno sempre le stesse. Cos’hanno in comune? Tanto divertimento e la sensazione di non avere regole da rispettare per una settimana intera.

L’isola di Pag, in Croazia, è amata per i suoi beach party e i festival estivi, in cui si esibiscono i migliori dj internazionali. I costi restano tra i più accessibili d’Europa, perfetti per chi non ha ancora un lavoretto o un budget più limitato.

Restando da quella parte, troviamo Zante e Corfù, in Grecia. Le spiagge caraibiche e il divertimento non-stop convincono molti neodiplomati a trascorrerci il loro viaggio di maturità. La Spiaggia del Navagio a Zante è apparsa in molti dump fotografici che vengono pubblicati a fine vacanza su Instagram.

La Spagna è la patria della movida e del mare, e perché non festeggiare la fine degli esami a Lloret de Mar? Discoteche in ogni angolo, come il Tropics che offre ben tre sale. Schiuma party e feste in piscina dominano il mare cristallino, perfette per essere impresse come ricordi nella nostra mente.

Anche in Italia abbiamo mete di tutto rispetto: negli ultimi anni, Gallipoli è diventata il centro dei viaggi con gli amici di molti. Il Bel Paese ha musica, locali e beach party incorniciati da uno dei mari più belli del mondo. Le discoteche come la Praja offrono atmosfere aesthetic, ideali per un post su Instagram in ricordo delle serate senza regole con i propri amici. Su Instagram o TikTok, vi sarà sicuramente capitato di scorrere foto raffiguranti le celebri frasi romantiche proiettate sul maxischermo alla Praja a fine serata.

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Come organizzare il viaggio di maturità senza litigare

Le vacanze con gli amici sono bellissime. Convivere per una settimana con le abitudini e i desideri di tutti, meno.

La prima voce nella lista dell’organizzazione del viaggio deve essere il budget. Chiarire, fin da subito e senza vergogna, quanto ogni partecipante è disposto a spendere.

È il punto di partenza per scegliere meta, alloggio ed esperienze.

Sul posto, le applicazioni come Splitwise aiutano a tenere traccia delle spese (se capita di pagare qualcosa come taxi, serate o la spesa al supermercato) e dividerle in modo equo, così da non perdere tempo tra conti e soldi.

Ognuno ha i propri ritmi di vita, e obbligare l’intero gruppo a svegliarsi a una certa ora o a prendere parte a qualche party deciso da qualcun altro non è un’idea funzionale. Il compromesso è la chiave: chi preferisce fare serata e dormire fino a tardi, non deve sentirsi in obbligo di svegliarsi presto per andare in spiaggia. Viceversa, qualche volta si può stare tutti insieme in spiaggia rinunciando a qualche ora di sonno. L’importante è accettare che non si deve stare per forza sempre insieme.

Viaggio di maturità: tips per risparmiare in fase di prenotazione

Le mete più gettonate per il viaggio di maturità sono fortunatamente anche le più accessibili da un punto di vista economico. Pag o Corfù hanno i costi davvero ridotti e costituiscono già una buona base per risparmiare.

Utilizzare app come Skyscanner può aiutare a vedere in quali periodi è più conveniente prenotare per la meta scelta. Spesso ci sono anche pacchetti con volo e hotel insieme. Potrebbe essere più conveniente anche dividere un alloggio su Airbnb o Booking, invece di un hotel. Come suggerimento potrebbe esserci anche di utilizzare un bagaglio condiviso per risparmiare in fase di prenotazione del volo, anche se, ammettiamolo, far entrare tutti gli outfit in mezza valigia è quasi impossibile.

Ci sono alcune agenzie specializzate in vacanze di gruppo che si occupano anche dei viaggi di maturità. ScuolaZoo e i suoi iconici boat party non vi dicono niente? Molti gruppi si affidano proprio alle agenzie per non avere pensieri: l’itinerario e le esperienze vengono gestiti dagli operatori. Tutto ciò che dovete fare è solo godervi l’esperienza.

La maturità: un momento che va festeggiato

La maturità non rappresenta solo la fine della scuola, ma anche il passaggio tra la vita da adolescenti e da giovani adulti. Le opzioni dopo possono essere le più disparate: tra chi andrà all’università, chi preferisce buttarsi subito nel mondo del lavoro, chi parte per scoprire il mondo all’avventura, e chi proprio non sa da che parte girarsi. È tutto normale, è una nuova vita fatta di scelte che spaventano.

Perché a 19 anni in pochi sanno già ciò che vogliono, e va bene così.

La fine degli esami di maturità è un momento spartiacque. E non importa se a qualcuno non interessa il “grande viaggio della maturità”, perché l’importante non è la vacanza in sé, ma festeggiare un traguardo importante come si preferisce. Va celebrata la fine di una nostra versione, per lasciare spazio a una nuova, fatta di scelte e inciampi.