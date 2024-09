Nelle nostre vita frenetiche, uno smartwatch può offrire numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di monitorare la salute in tempo reale, tenendo traccia di parametri come la frequenza cardiaca, il sonno e l’attività fisica.

Permette anche di ricevere notifiche e rispondere a chiamate o messaggi senza dover prendere in mano il telefono, rendendo la gestione delle comunicazioni più immediata.

Grazie alle app integrate, si può gestire il proprio benessere in modo più consapevole, impostare obiettivi di fitness e accedere rapidamente a informazioni utili come meteo e promemoria, tutto dal polso.

VOTO TOTALE 7.8 Withings ScanWatch Light Withings ScanWatch Light è l’orologio digitale ibrido che coniuga un elegante design classico a potenti e precise funzioni di monitoraggio della salute, il tutto accompagnato da una durata della batteria sorprendente. È pensato per chi desidera un dispositivo che segua le proprie attività quotidiane e monitori la salute in modo semplice ma efficace… Senza rinunciare ad uno stile adatto ad ogni occasione.

PRO Design e materiali

Precisione e attendibilità delle misurazioni

Monitoraggio del benessere a 360 gradi

Durata della batteria CONTRO Non è possibile rispondere alle chiamate

Poche interazioni possibili con il display digitale

Design e stile: com’è fatto lo smartwatch più elegante VOTO: 9 ScanWatch Light si distingue per il suo design premium, caratterizzato da linee sobrie e materiali resistenti, tra cui un vetro Gorilla Glass che garantisce protezione contro graffi e urti. Il suo aspetto ricorda quello degli orologi classici ed è dotato, infatti, di lancette. Particolarmente adatto a chi non ama il display completamente digitale e desidera un tocco elegante. La sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM e le sue caratteristiche, lo rendono ideale per l’uso quotidiano e per attività sportive, come il nuoto. Quello che abbiamo provato è di un meraviglioso blu celeste, ma lo stesso dispositivo è disponibile anche in verde, bianco perla, sabbia e nero, con la possibilità di scegliere tra numerosi cinturini in diversi tipi di materiale. Lo schermo OLED in bianco e nero si integra perfettamente con il quadrante analogico, offrendo un’interfaccia minimale e intuitiva per visualizzare le informazioni chiave come le notifiche e i parametri di salute. La sua leggerezza lo rende confortevole da indossare 24 ore su 24, mentre il suo stile sobrio lo rende adatto a qualsiasi occasione e look, dall’ufficio alla palestra.

Funzioni di monitoraggio della salute VOTO: 8 ScanWatch Light è sviluppato in collaborazione con medici ed esperti della salute, progettato per essere un vero e proprio alleato nella gestione della salute quotidiana e del benessere, fisico e mentale, a tutto tondo. Tra le funzioni più avanzate spiccano: Salute cardiovascolare : monitora costantemente la frequenza cardiaca, fornendo avvisi in caso di valori anomali che si discostano dai nostri standard, e offre la possibilità di avviare sessioni di coerenza cardiaca per aiutare a sincronizzare il respiro e ridurre lo stress nei momenti di difficoltà.

: monitora costantemente la frequenza cardiaca, fornendo avvisi in caso di valori anomali che si discostano dai nostri standard, e offre la per aiutare a sincronizzare il respiro e ridurre lo stress nei momenti di difficoltà. Monitoraggio del ciclo mestruale : una funzione dedicata per le donne, che permette di tracciare le fasi del ciclo mestruale, la durata e i sintomi. Questi dati possono essere confrontati con altre metriche di salute, come il sonno o la frequenza cardiaca, fornendo una panoramica completa del proprio benessere femminile. Essendo le mestruazioni un indicatore biologico fondamentale, il loro tracciamento puntuale può aiutare a comprendere meglio il nostro benessere: all’interno dell’app potrai registrare come ti senti e i sintomi fisici che rilevi e potrai ottenere indicazioni predittive su quello che ti aspetta in determinati giorni del mese.

: una funzione dedicata per le donne, che permette di tracciare le fasi del ciclo mestruale, la durata e i sintomi. Questi dati possono essere confrontati con altre metriche di salute, come il sonno o la frequenza cardiaca, fornendo una panoramica completa del proprio benessere femminile. Essendo le mestruazioni un indicatore biologico fondamentale, il loro tracciamento puntuale può aiutare a comprendere meglio il nostro benessere: all’interno dell’app potrai registrare come ti senti e i sintomi fisici che rilevi e potrai ottenere indicazioni predittive su quello che ti aspetta in determinati giorni del mese. Monitoraggio del sonno: se indossato di notte, il dispositivo può monitorare la qualità del sonno e la presenza di eventuali disturbi respiratori ad esso collegati, fornendo al risveglio consigli utili per migliorare i propri ritmi di riposo, contribuendo a un recupero energetico ottimale. L'app Withings, oltre a consentire la gestione e l'impostazione totale del dispositivo, consente di visualizzare tutti i dati e i trend, esportando anche le informazioni in report PDF, pronti per essere condivisi con il proprio medico e ottenere una valutazione più accurata della salute, che comprende anche parametri altrimenti difficili da rilevare. Queste funzioni migliorano la consapevolezza sul nostro corpo, consentendoci di valutare i suoi cambiamenti e le tendenze di comportamento.

Monitoraggio dell’attività fisica VOTO: 8 Che tu stia semplicemente camminando o svolgendo un allenamento più intenso, lo ScanWatch Light tiene traccia della tua attività fisica in modo automatico. Questo significa che rileverà ogni movimento svolto durante la giornata, ma se preferirai, potrai ovviamente avviare sessioni di allenamento specifiche (di nuoto, camminata, corsa e così via) per ottenere parametri più dettagliati, come il ritmo e le zone di frequenza cardiaca. Grazie alla sincronizzazione con l’app, puoi visualizzare i tuoi progressi e ottenere consigli su come migliorare le tue performance.

Notifiche e produttività: ricevere le chiamate su ScanWatch Light VOTO: 6 Considerata l’essenzialità del display di questo smartwatch, se si desidera, è possibile ricevere le notifiche di chiamate, messaggi e altre applicazioni selezionabili dal nostro smartphone. Non è possibile, invece, rispondere alle chiamate ma solo vedere chi ci sta cercando: funzione particolarmente comoda se non vogliamo tenere costantemente in mano il telefono, ad esempio per riporlo in borsa.

Caratteristiche di ScanWatch Light: batteria e sensori VOTO: nd Uno dei punti di forza del ScanWatch Light è la sua fenomenale durata della batteria, che può raggiungere fino a 30 giorni con una singola carica. Questo è un notevole vantaggio rispetto a molti altri smartwatch sul mercato, che richiedono ricariche frequenti. Sotto il design elegante si nasconde una potenza tecnologica non indifferente. Grazie al nuovo sistema operativo HealthSense OS 3 e ai sensori di ultima generazione, il dispositivo è in grado di monitorare una vasta gamma di parametri di salute con precisione clinica. Tra questi frequenza cardiaca e respiratoria, minuti attivi, fasi FC di allenamento e fasi del sonno. Grazie al GPS, potrai poi tenere traccia delle distanze percorse, del ritmo mantenuto e delle altezze affrontate sul tuo tragitto.