Questo è lo smartwatch per la remise en forme post feste ed è quasi regalato

Per rimetterti in forma dopo le feste prova lo smartwatch super scontato su Amazon (che costa meno di 30 euro)

Fonte: iStock Photos Tornare in forma con lo smartwatch

Costa ben 100 euro, ma su Amazon si può trovare a meno di 30 euro! Stiamo parlando dello smartwatch da donna scontato al 70% e perfetto per tornare in forma dopo le feste.

Un accessorio super tecnologico, disponibile ad un prezzo piccolo e con ottime recensioni.

Qual è il miglior smartwatch per donna

Dopo le feste è arrivato il momento di rimettersi in forma per affrontare i mesi che verranno. L’alleato perfetto? Lo smartwatch! Uno strumento iper tecnologico ed essenziale per allenarsi ovunque, monitorando le proprie performance e lo stato di salute.

Questo smartwatch, ad esempio, ha un prezzo super conveniente e offre oltre 140 modalità sportive, fra cui ciclismo, calcio, nuoto, camminata e corsa. I sensori integrati permettono di monitorare il tuo corpo mentre fai sport e di analizzare le performance, valutando i progressi fatti.

Aiuta dunque a ottimizzare l’intensità dell’allenamento, anche grazie alla funzione per monitorare il battito cardiaco. Gli algoritmi basati su AI e la tecnologia a infrarossi infatti permettono il monitoraggio costante del battito cardiaco 24 ore su 24.

Questo smartphone inoltre è impermeabile e dotato di resistenza all’acqua e alla pressione. Ciò significa che puoi indossarlo anche quando svolgi delle attività in acqua – che sia nuoto acquagym oppure hydrobike – monitorando le tue performance in totale tranquillità.

Non solo, questo smartwatch offre una autonomia di ben 14 giorni, eliminando i lunghissimi tempi di ricarica. La tecnologia Bluetooth 5.3 inoltre assicura una velocità di trasmissione e una connessione stabile. Il dispositivo è compatibile sia con iOS che con Android, regalando tantissime possibilità.

Ha un display TFT da 1,85 pollici con frequenza di aggiornamento sino a 60Hz e una risoluzione 390×450, donando così un’esperienza visiva eccezionale. Gli oltre 100 quadranti personalizzati, infine, permettono di cambiare tema in base a gusti e desideri, mostrando la propria personalità attraverso lo smartphone.

Perché è utile lo smartwatch

Il bello dello smartwatch è che è utile non solo per valutare le tue performance sportive e rimetterti in forma, ma puoi usarlo comodamente nella vita di tutti i giorni.

Ti basterà alzare il polso, ad esempio, per rispondere ad una chiamata, visualizzare un messaggio o scattare una foto. Lo smartwatch inoltre si può associare al telefono, in questo modo se lo perderai potrai localizzarlo immediatamente e in pochissimi click.

In particolare lo smartwatch è un ottimo strumento per restare connessi con familiari, amici e parenti. Con un tocco si risponde ad una chiamata, anche durante le attività, con la certezza di non perdere nulla di importante. Inoltre le risposte rapide consentono di guadagnare tempo prezioso. Una soluzione ottima per chi è sempre impegnato e di corsa.

Insomma: lo smartwatch è uno strumento davvero utile nella vita di tutti i giorni, non solo un valido alleato per chi ama lo sport. Può rappresentare un device indispensabile per monitorare l’allenamento, ritrovando la motivazione e la voglia di fare sport, ma è anche un ottimo metodo per restare connessi con il mondo grazie ad un semplice click.

