Dopo la libertà, il trionfo dell’amore: Patrick Zaki si è sposato. Chi è la moglie Reny Iskander

Fonte: Ansa Patrick Zaki e Reny Iskander si sono sposati al Cairo

Lo abbiamo atteso, ci abbiamo sperato, ci siamo addolorate alla notizia dell’ennesima condanna. Poi, la libertà, dopo la grazia. Una storia di forza, di speranza, di ideali. Per chi ha seguito la vicenda di Patrick Zaki, vederlo nel giorno delle sue nozze, al fianco dell’amatissima Reny Iskander, è il più grande segno che la speranza, nonostante tutto, non muore davvero mai. Il 9 settembre, Zaki si è sposato con Reny al Cairo, ed è la celebrazione dell’amore che trionfa anche dopo il periodo più buio.

Patrick Zaki e Reny Iskander si sono sposati al Cairo

La notizia del matrimonio di Patrick Zaki e Reny Iskander è stata data dall’Ansa. Una cerimonia raccolta, fortemente voluta, che, come in quelle favole che tanto abbiamo amato da bambine, sembrava essere destinata a un eterno appuntamento, da rincorrere fino alla fine. Le nozze, però, erano in programma a settembre da tanto tempo. Ma, dopo l’odissea, la libertà è arrivata, e così il trionfo dell’amore, celebrato nella chiesa copta di San Marco, nel quartiere di Heliopolis al Cairo.

Dopo essere stato graziato, l’egiziano dell’Università di Bologna ha potuto così dire “sì” con il rito copto-ortodosso. Tanti i presenti, come i genitori della sposa e dello sposo, papà George e mamma Hala. La sorella di Zaki, l’avvocata Hoda Nasrallah, ma anche tanti militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto. Due giovani che hanno potuto così celebrare – finalmente – il loro amore, dopo essere stati lontani a lungo. Reny Iskander, vestita con un abito bianco vaporoso con velo, è al fianco del suo Zaki.

Chi è Reny Iskander

Non lo ha mai lasciato da solo, nemmeno per un secondo. Si dice sempre così, in questi casi, eppure quella tra Reny Iskander e Patrick Zaki è la storia di due giovani che hanno dovuto lottare per il loro matrimonio. Dopo la condanna a tre anni, ancor prima di ricevere la grazia, la Iskander aveva scritto un lungo post su Facebook. Non si è mai esposta in pubblico: solamente dopo la condanna ad altri 14 mesi di carcere, dopo averne scontati 22 di detenzione – Zaki è stato arrestato a febbraio del 2020 – ha scelto di prendere parola.

“Ci stavamo preparando per il nostro matrimonio, abbiamo trovato casa e la stiamo ristrutturando”. Dopo essere uscito di prigione, Zaki ha subito chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. “Naturalmente ho detto sì e abbiamo fatto la festa di fidanzamento. Abbiamo fatto moltissime cose, cercando di recuperare il tempo perduto. E infine nelle ultime settimane ci siamo concentrati sui preparativi del matrimonio: è tutto pronto, non posso pensare che ora lui potrebbe non esserci”. Alla fine, però, dopo la grazia, Zaki ha potuto ritrovare la sua libertà, così come la sua famiglia e la fidanzata, ora – finalmente – moglie.

Ben poco si sa su Reny Iskander, che non ha mai voluto, in ogni caso, spettacolarizzare la storia con Patrick. Le informazioni si conoscono dai social: originaria del Cairo, ha studiato al New Ramses College. Nata il 22 giugno 1996, si è laureata come Zaki al Master Gemma dell’Unibo il 5 luglio. Proprio nel giorno del suo compleanno, Zaki aveva scritto: “Negli ultimi quattro anni sei stata la mia roccia. Mi sei stato accanto in alcuni dei momenti più difficili della mia vita, sostenendomi e incoraggiandomi quando ne avevo più bisogno. Mi hai mostrato come sono il vero amore e l’impegno, e sono costantemente in soggezione per la tua forza e resilienza”. E ora sono pronti per la nuova e incredibile vita insieme. Innamorati. E liberi.