Che cos’è il palindromo e perché il 22.02.2022 è l’ultima data allo specchio

Quella del 22 febbraio 2022 è una data davvero particolare: si tratta di un palindromo, una data allo specchio che sicuramente non possiamo vedere molto spesso, ma nemmeno troppo raramente; questa di febbraio, però, sarà l’ultima data palindroma fino al prossimo 2023. Ma cos’è nello specifico?

Che cos’è il palindromo

Il 22 febbraio 2022 è un giorno molto particolare, anche se scritto così non rende bene l’idea. Ma partiamo dal principio e dal significato letterale della parola palindromo. Il termine viene dall’insieme di due parole del greco antico: palin, che significa indietro, e dramein, che vuol dire correre. Quindi, semplificando, questo termine va a indicare tutte quelle parole e sequenze di caratteri che, anche se lette al contrario, non cambiano.

Per questo il 22.02.2022 è considerata una data palindroma, perché anche se letta al contrario, quindi da destra verso sinistra, esce fuori la stessa sequenza di numeri formando la stessa data. Si tratta di un fenomeno che non è frequente, ma non raro: questa, infatti, è la settima volta che accade nel secolo corrente. Gli altri giorni sono stati il 10.02.2001, 20.02.2002, 01.02.2010, 11.02.2011 e 21.02.2012 e il 02.02.2020.

22.02.2022, perché è l’ultima data allo specchio

Come già precedentemente anticipato, una data palindroma, anche chiamata comunemente “allo specchio”, non è cosa rara. Eppure, non è possibile averci a che fare quotidianamente per ovvi motivi. Nel secolo corrente è già la settima volta in cui è possibile leggere una data al contrario ottenendo lo stesso risultato, ma questo fenomeno quasi magico capiterà altre ventuno volte, fino all’anno bisestile 2092, ma adesso bisognerà attendere il 2030 per poter fare di nuovo i conti con una data simmetrica e speculare. Poi, nel secolo successivo, il fenomeno si verificherà ben 30 volte e come ultima data ci sarà il 29.12.2192; dopodiché, il salto sarà ancora più lungo perché bisognerà aspettare il 10 marzo del 3001, data che al momento è decisamente troppo lontana da noi.

22.02.2022, per gli americani è il Twos-Day

Quando ci troviamo davanti a fenomeni simili, il mondo si divide sempre in due parti: da una parte c’è chi vede queste cose, come ad esempio il ripetersi dello stesso numero in una stessa data, e pensa a un segno di fortuna; dall’altra parte c’è chi pensa solo alla sfortuna del caso, ma in ogni modo c’è sempre grande attenzione in queste situazioni, probabilmente per il fascino che riescono a trasmettere a chiunque, a prescindere dalle credenze di ognuno; e così come nel presente, anche nel passato succedeva, poiché gli antichi riconducevano queste coincidenze a riti propiziatori e magici.

Il fascino della data palindroma ha sicuramente conquistato anche i matematici americani, i quali hanno ribattezzato il giorno 22 febbraio 2022 come Twos-day, ovvero il giorno del numero 2. Nella data, infatti, sono presenti ben sei 2, su un totale di 8 cifre.

In Italia, nel frattempo, questa data speciale è stata scelta per un evento particolare: il comune di Altavilla Irpinia ha organizzato proprio per il 22.02.2022 un raduno dei “Gemelli d’Italia”, in cui verranno premiati i gemelli più somiglianti tra loro. Questa sarà la seconda edizione per l’evento, che anche per la sua prima volta è stato organizzato in una giornata che presentava data palindroma, il 2 febbraio 2020 (02.02.2020).