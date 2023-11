Volete sapere se il vostro ragazzo vi ama davvero? Mettetelo alla prova con l’Orange Peel Theory di TikTok

Fonte: iStock Come scoprire se ti ama davvero con l'Orange Peel Theory di TikTok

Nuovo giorno, nuovo trend di TikTok. L’Orange Peel Theory (cioè la teoria della buccia d’arancia) è infatti l’ultima tendenza diventata virale sui social. Ma di che si tratta? Scopriamolo insieme.

Cos’è l’Orange Peel Theory

La teoria della buccia d’arancia non è altro che il nuovo trend delle relazioni diventato virale un TikTok. È una specie di test, secondo cui se il tuo partner ti sbuccia l’arancia (o qualsiasi altro frutto) senza che tu glielo chieda, allora è un segno che ti ama davvero e si prende cura di te.

La teoria si concentra su come atti premurosi da parte di chi ci sta vicino possano indicare che lo stato della relazione. Un partner che fa piccole cose per rendere la tua vita più semplice o la tua giornata un po’ più luminosa – come, appunto, sbucciarvi la frutta o tante altre piccole cose – è un partner da tenere stretto, secondo l’Orange Peel Theory.

Fondamentalmente questa teoria testa il terreno su ciò che il partner può e vuole fare per te con qualcosa di piccolo e banale, per poi verificare se puoi chiedere loro un favore molto più grande.

Com’è nato il trend

La virale tendenza sembra essere collegata a una TikTokker chiamata Jenna, che, sul suo profilo, ha condiviso un video in cui il suo ragazzo l’ha sorpresa con qualcosa che non si aspettava.

Jenna, una pasticcera, ha condiviso il video del suo ragazzo che le regalava un contenitore di uova con tutti i tuorli separati dagli albumi dopo che lei, giorni prima, aveva espresso la frustrazione per l’attività.

In molti hanno fatto riferimento a questo video come l’esempio perfetto dell’Orange Peel Theory, con molti utenti che hanno aggiunto che la teoria funziona se il tuo partner fa qualcosa per te, anche se sei perfettamente in grado di farlo da solo.

Cosa significa per la relazione

L’Orange Peel Theory non fa per forza riferimento solo all’atto di sbucciare un’arancia, ma si tratta più in generale di un piccolo gesto, di un favore, che l’altra persona fa per voi. Senza neanche averglielo chiesto.

In questo caso è importante non sottovalutare il potere di un piccolo gesto spontaneo in una relazione. Un sorriso sincero, una parola dolce, o un atto premuroso che trasmette affetto e attenzione: questi gesti spontanei compongono il delicato filo di una relazione, rafforzando il legame tra le due coinvolte persone.

Non necessitano di grandi risorse o pianificazioni elaborate, sono anzi l’espressione genuina di ciò che si prova per l’altro. Possono assumere forme diverse, ad esempio, preparare la colazione a sorpresa, lasciare un bigliettino dolce o semplicemente offrire un ascolto attento. In ogni caso dimostrando un impegno consapevole nel nutrire l’affetto reciproco, creando un’atmosfera di fiducia e complicità.