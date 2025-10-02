Nonni e nipoti, il momento magico della merenda che li rende complici

La merenda è un momento di complicità imprescindibile tra nonni e nipoti: cosa si mangia insieme e quali spuntini preferiscono

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

123RF Nonni e nipoti a merenda

Il legame tra nonni e nipoti è speciale, inutile dirlo. È fatto di complicità, tenerezza, voglia di condividere e tanta, tanta dolcezza. Uno dei momenti unici che vivono più spesso insieme è quello della merenda. Mentre i genitori lavorano, i nonni vanno a prendere i nipotini a scuola, li accompagnano alle loro attività pomeridiane, li aiutano a fare i compiti e naturalmente sgranocchiano qualcosa insieme.

2 ottobre: la Festa dei Nonni

In occasione della Festa dei Nonni, che cade ogni anno il 2 ottobre e non a caso perché questo giorno è dedicato agli Angeli custodi, come sono i nonni, Unione Italiana Food, l’associazione che rappresenta le principali aziende produttrici di merendine italiane, ha commissionato ad AstraRicerche l’indagine “Nonni e nipoti a merenda”. I dati emersi sono molto interessanti e sottolineano lo strettissimo rapporto di nonni e nonne coi loro nipotini.

I nonni, come emerge dallo studio, sono presenze attive nella quotidianità dei propri nipoti: educatori ma anche compagni di divertimento. L’attività di gran lunga più diffusa è giocare insieme, indicata dal 63% dei nonni italiani, mentre quasi la metà (49%) sceglie di portarli al parco o all’aria aperta. Non manca il supporto scolastico con il 36% dei nonni che segue i nipoti nello svolgimento dei compiti mentre il 29% li guida nelle attività extrascolastiche.

E la merenda del pomeriggio è un momento irrinunciabile. Non è vista solo come un pasto, ma come un momento esclusivo per rafforzare la connessione e il legame affettivo: è quanto affermano 6 nonni su 10 (60%). Per il 47% dei nonni questi momenti diventano anche spazio di ascolto e dialogo con i nipoti. Un valore che si intensifica con il crescere dei bambini, trasformando la merenda in un vero e proprio rituale di condivisione familiare.

Nonni e nipoti, che merenda scelgono

Per 3 nonni su 10 (30%) lo spuntino pomeridiano è un momento utile per ricaricare le energie in modo da svolgere al meglio le attività del pomeriggio. Allo stesso tempo la merenda è anche uno strumento di educazione alimentare: per il 29% è l’occasione per trasmettere ai nipoti buone abitudini a tavola.

Le scelte degli alimenti per la merenda sono all’insegna della versatilità, in linea con le indicazioni nutrizionali che suggeriscono di alternare la merenda ogni giorno con prodotti diversi. Tra gli alimenti preferiti dai bambini ci sono succhi di frutta e spremute (53%), frutta fresca (45%), yogurt (40%) dolci fatti in casa (36%), merendine (30%) e biscotti (30%). I nonni, dal canto loro, tendono a preferire altre opzioni pur condividendo alcune scelte con i nipoti: al primo posto per loro c’è la frutta fresca (45%) seguita da yogurt (31,5%), succo di frutta/spremuta (24,5%) e dolci fatti in casa (18%).

I bambini preferiscono merendine ricche, farcite e a base di pan di Spagna, mentre i nonni prediligono quelle più semplici.

Le merende di una volta

Ma quando i nonni ricordano la loro infanzia, sottolineano come tutto aveva un altro sapore. Quando erano piccoli loro, predominava il gusto salato sul dolce e le preparazioni fatte in casa.

Al primo posto si trovava il tradizionale pane e olio (35%) seguito dal dolce fatto in casa (30%) e dal pane e pomodoro (29%). A seguire indicano frutta fresca (21%), biscotti (21%) e piccolo panino con salumi e/o verdure (19%).

In passato la merenda dei nonni si consumava prevalentemente a casa con i loro genitori (70%). Tuttavia, il ruolo dei nonni già allora era importante, visto che un significativo 29% indica nella loro casa il luogo della merenda. Mentre era molto più limitato di oggi il consumo fuori casa (21%).