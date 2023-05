Moby Dick, le origini del capolavoro di Herman Melville

Fonte: Getty Images Un modello per Moby Dick di Herman Melville (1851). "Catturare un capodoglio", incisione colorata di J. Hill, 1835, dopo William Page (1811-1885)

Quando Herman Melville pubblicò Moby Dick nel 1851, non aveva idea che sarebbe diventato un classico per generazioni di lettori. Il romanzo epico racconta la storia di Achab, un capitano di mare ossessionato e determinato a regolare i conti con una gigantesca balena bianca nota come Moby Dick. Ma, in realtà, la trama di questo libro è molto più di una semplice avventura; parla dello spirito umano che lotta contro probabilità apparentemente impossibili per raggiungere il proprio destino attraverso la forza, il coraggio e la perseveranza.

Un romanzo sopravvissuto alla prova del tempo diventando un classico americano e un capolavoro della letteratura. È allo stesso tempo un poema epico, una tragedia e molto altro ancora. La storia si immerge in temi come il bene e il male, l’uomo contro la natura, i limiti della percezione umana, la nostra spinta alla comprensione, alla scoperta e all’avventura, il tutto accompagnato da un incredibile simbolismo che ne amplifica ulteriormente il potere emotivo.

Un capolavoro ampiamente ignorato al momento della sua pubblicazione, ma diventato un’opera iconica di innegabile valore letterario. Il suo racconto può essere letto a vari livelli e interpretato in molti modi: da epopea biblica con temi teologici che parlano della natura dell’umanità o anche come una metafora più ampia della civiltà occidentale.

C’era una volta Moby Dick

Herman Melville, autore di Moby Dick, ebbe un’infanzia movimentata. Nato a New York il 1° agosto 1819 da Allan e Mary, era il terzo di otto figli della sua famiglia. Un giovane coraggioso di soli quindici anni, che andò incontro a una sfortunata tragedia quando il suo amato padre morì. Tuttavia, forte della sua determinazione e della sua ambizione, scelse di imbarcarsi sul San Lorenzo alla ricerca di luoghi sconosciuti che gli avrebbero portato indipendenza e nuove opportunità.

Successivamente, partì per mare a bordo della famosa baleniera Acushnet. Per quattro anni e mezzo viaggiò attraverso oceani selvaggi in cerca di avventure. Fece un ritorno trionfale a New York, sei anni dopo, con i suoi racconti di audaci battaglie e terre esotiche e, nel frattempo, questa figura eroica era diventata un autore di successo: aveva pubblicato, infatti, già cinque libri che raccontavano il suo incredibile viaggio.

La storia di Ismaele, la figura centrale di Moby Dick, è senza dubbio un riflesso ispirato alla vita dell’autore, che mostra un viaggio verso la saggezza e la sua crescita personale. Il protagonista, infatti, è un’anima solitaria alla deriva in un oceano spietato. Il suo monologo interiore ci guida attraverso le sue lotte e la sua disperazione mentre intraprendiamo con lui questa avventura senza tempo. Ismaele si imbarca a bordo del Pequod, navigando al fianco di Queequeg, un cannibale audace e coraggioso. Insieme interpretano i tumultuosi eventi che si susseguono durante questo viaggio avventuroso.

Un altro rapporto simbolico presente nel romanzo è quello tra Ismaele e Achab, che rappresenta la classica battaglia tra moralità e vendetta, quest’ultima personificata dalla ricerca ostinata di Achab di Moby Dick, a qualunque costo o conseguenza. Come ammirevole contrapposizione a questa determinazione, Ismaele si rende conto che il male ha i suoi limiti: il suo carattere è troppo onesto perché possa essere consumato dall’odio.

L’esperienza di Ismaele ci conduce in un viaggio impegnativo che ci porta a confrontarci con verità interiori sull’umanità ad ogni passo del romanzo.

Questo capolavoro di Herman Melville esplora le profondità della coscienza umana, tessendo una complessa rete di simboli e metafore. La balena bianca è una presenza enigmatica, che rappresenta la nostra lotta collettiva per decodificare i misteri sconosciuti che si celano al di là della realtà che conosciamo. Il mare, una forza potente che può sia minacciarci che sostenerci, serve a sottolineare le nostre lotte con la paura durante il viaggio nella vita. È un promemoria sempre presente delle prove da affrontare, che aspettano solo di essere superate.

Le origini di un romanzo affascinante, tra avventura e vendetta

Se è vero che conosciamo tutti il romanzo di Herman Melville, è vero anche che non tutti sanno, però, che un evento simile al leggendario racconto di Moby Dick è realmente accaduto. Nel 1820, infatti, una tragedia inaspettata colpì la baleniera Essex nel Pacifico meridionale. Un capodoglio di 25 metri attaccò deliberatamente la nave americana, la catastrofe colpì l’equipaggio costringendolo ad affrontare un destino sconosciuto su una lontana isola dell’oceano per 90 giorni. Bloccati dopo essersi persi in mare, i sopravvissuti al naufragio hanno affrontato una prova straziante. Senza cibo e con il salvataggio che sembrava sempre più lontano ogni giorno che passava, ricorsero a misure disperate, finendo per soccombere al cannibalismo, finché non furono miracolosamente ritrovati a 650 km dalla costa del Cile quasi 3 mesi dopo.

A quanto pare, secondo il racconto di Owen Chase (il primo ufficiale a bordo) nel suo libro, The Wreck of the Whaleship Essex, una misteriosa creatura coperta di cicatrici li teneva d’occhio da lontano. Ancora oggi non si sa cosa abbia provocato il suo attacco inaspettato, forse per vendicare le innumerevoli vite perse a causa della nave. Sta di fatto che Herman Melville fu così ispirato da questa storia, e dalle tante avventure vissute, che decise di immortalarla in un romanzo, preservandone per sempre il ricordo.

La traduzione di Cesare Pavese del 1932 del romanzo ha illuminato uno dei periodi letterari più prolifici d’America. Soprannominata “Rinascimento americano”, quest’epoca vide la pubblicazione di numerose opere iconiche, tra cui quella tradotta da Pavese. Nell’era moderna, l’uomo ha spinto i confini della natura in modi ambiziosi, e la navigazione ne è un esempio lampante. Le innumerevoli imbarcazioni che galleggiano ogni giorno sulle onde sono una testimonianza dei nostri limiti di fronte alla potenza sconfinata del mare.

Melville esprime la complessità intrinseca dell’esistenza umana attraverso l’uso di metafore, alludendo alla capacità dell’uomo di perseguire un destino che è determinato dalle nostre scelte e azioni. Moby Dick, inoltre, è stato adattato in vari film, opere teatrali, opere liriche e altre opere d’arte. Spesso definita come una delle più grandi opere d’arte della letteratura americana, il suo impatto culturale è stato enorme e ancora oggi rimane un punto fermo della nostra cultura letteraria. Con il suo linguaggio intricato e i suoi profondi messaggi sociali, è davvero un romanzo senza tempo che parla sia all’intelletto che all’anima dei lettori di tutto il mondo.