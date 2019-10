Meghan Markle, precipitano i consensi. E con Kate Middleton è alla resa dei conti

editato in: da

Meghan Markle in gonna di pelle, Harry preoccupato

Meghan Markle e Kate Middleton presto dovranno chiarire in pubblico come stanno le cose tra loro. Il 10 novembre dovranno infatti comparire insieme per la cerimonia della Remembrance Sunday, in ricordo dei militari morti durante i conflitti mondiali.

Sarà la prima volta che le due cognate e i rispettivi mariti, Harry e William, si mostreranno allo stesso evento dopo le rivelazioni del Duca del Sussex sulle tensioni con il fratello nel documentario dell’ITV. L’ultima volta che le due coppie si sono viste insieme è stato al battesimo del piccolo Archie, lo scorso luglio. E allora già qualcuno commentava che Will e Kate erano apparsi freddi e distaccati.

Nonostante la bufera scatenata da Harry e Meghan con le loro dichiarazioni, il Palazzo insiste nel voler rispettare il protocollo e intende garantire che la Famiglia Reale si riunisca per l’evento toccante del prossimo novembre, quando Carlo deporrà una corona di fiori per i caduti dell’esercito a nome della Regina Elisabetta e suo. Mentre i Duchi di Cambridge e del Sussex raggiungeranno Elisabetta nella abazia di Westminster, come d’altro canto hanno fatto lo scorso anno. Ma ora la situazione così delicata potrebbe precipitare e avere un epilogo nefasto.

Certo, le parole taglienti di Harry hanno fatto tremare la Famiglia. William si è detto preoccupato per il fratello e la cognata, ma il Principe Carlo pare sia furioso con suo figlio minore. Mentre la Sovrana ha fatto sparire la foto del nipote e consorte dalle mensole di Buckingham Palace.

L’unica che non sembra preoccupata del terremoto, da lei in parte provocato, che sta scuotendo la Monarchia è proprio Meghan Markle. Aveva dichiarato che si sarebbe presa sei settimane di pausa dagli impegni di Corte insieme a Harry, ma nel giro di pochi giorni è comparsa due volte in pubblico.

La prima volta al Royal Albert Hall dove è apparsa sola e a disagio. La seconda volta con il marito al Castello di Windsor per una tavola rotonda sulla parità di genere dove ha sfoggiato una grintosa gonna in pelle di Hugo Boss che il giorno prima era stata indossata da Letizia di Spagna in Corea. Meghan, per altro, possiede una versione verde della stessa longuette con la quale lo scorso anno aveva incantato tutti.

In questa occasione Harry è sembrato visibilmente contrariato e preoccupato, mentre Meghan ha riacquistato la solita sicurezza e tranquillità, dispensando sorrisi a tutti come se quello che sta accadendo a Corte non la toccasse.

L’esperto di questioni reali, Alan Jones, ha dichiarato – come riporta il Daily Mail – che i Duchi del Sussex “sono senza consapevolezza“, ossia non hanno pensato alle conseguenze delle loro parole. In effetti, l’intervista alla ITV si è rivelata un boomerang contro di loro. Hanno perso consensi e addirittura il 45% dei sudditi ritiene che Lady Markle non sia un bene per la Famiglia Reale. Il 55% la apprezza e il 39% la ritiene una ipocrita. Questo il risultato del sondaggio condotto dal magazine Tatler.