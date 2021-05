“Meghan Markle in ospedale: parto prematuro” per questo è scomparsa

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Meghan Markle avrebbe già dato alla luce la sua bambina che sarebbe nata in anticipo di qualche settimana e questo giustificherebbe il fatto che Harry sia ritornato precipitosamente a Los Angeles dopo i funerali del Principe Filippo. E spiegherebbe anche perché sua moglie è sparita dalla scena negli ultimi giorni.

Secondo le indiscrezioni di New Idea, dunque, Meghan Markle avrebbe già partorito. La figlia sarebbe dovuta nascere a giugno, ma pare abbia deciso di venire al mondo prima. A giustificare i rumors di una nascita prematura, l’avvistamento di un SUV nero nei pressi della villa di Montecito dei Sussex con a bordo una donna simile alla Markle. L’auto si sarebbe diretta a tutta velocità verso il Santa Barbara Cottage Hospital. Tutto questo sarebbe avvenuto settimana scorsa.

Stando alla fonte di New Idea, Meg avrebbe già partorito e questo spiegherebbe perché Harry è tornato velocemente a casa senza fermarsi in Inghilterra per festeggiare il 95esimo compleanno della Regina Elisabetta.

Secondo quanto si era appreso nei mesi scorsi, Meghan aveva deciso di partorire in casa, ma avvalendosi sempre dell’appoggio dell’ospedale di Santa Barbara in caso di necessità. Dunque, è probabile che su consiglio dei medici, anche in considerazione di un possibile parto prematuro e dei problemi che lo scorso luglio l’hanno portata a un aborto spontaneo, Lady Markle si sia recata all’ultimo in ospedale. D’altro canto, anche per Archie era accaduta la stessa cosa.

Inoltre la fonte di New Idea ha aggiunto che la moglie di Harry è stata vista recentemente particolarmente stanca e con un’espressione strana, come se il parto fosse imminente.

In effetti, è stata considerata sospetta l’assenza di Meghan al Vax Live, dove a salire sul palco era stato solo Harry. Di fatto, l’ultimo evento pubblico ufficiale cui hanno preso parte insieme è stata la famosa intervista a Oprah Winfrey che ha causato loro moltissimi fastidi.

Se effettivamente Meghan ha già partorito, è probabile che Harry sfrutti la nascita prematura della figlia per evitare di tornare a Londra il prossimo luglio, in occasione della inaugurazione della statua di Lady Diana.