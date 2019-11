Meghan Markle e Harry, secondo anniversario di fidanzamento: le foto mai viste

editato in: da

Meghan Markle e Harry, foto mai viste su Instagram

Meghan Markle e Harry due anni fa annunciavano ufficialmente al mondo il loro fidanzamento. Era il 27 novembre 2017.

Oggi i Duchi del Sussex hanno voluto festeggiare questa data così importante, condividendo sul loro profilo Instagram alcune foto mai viste prima che ripercorrono i momenti più importanti della loro storia d’amore.

Nella prima immagine Harry e Meghan, mano nella mano, sorridono, mentre il Principe non riesce a staccare gli occhi da quella che da lì a qualche mese sarebbe diventata sua moglie. La coppia infatti è stata immortalata il giorno del fidanzamento nei giardini di Kensington Palace.

La seconda foto invece è stata scattata nel giorno del loro matrimonio, a maggio 2018. È in bianco e nero, i novelli sposi si abbracciano reciprocamente e sono al settimo cielo. Infine, nell’ultimo ritratto compare il piccolo Archie, nato il 6 maggio 2019. I Duchi lo presentano al mondo nel castello di Windsor qualche giorno dopo che è venuto al mondo. Il piccolo è in braccio a papà Harry e mamma Meghan lo coccola amorevolmente.

A commento delle foto, realizzate da Chris Allerton, si legge: “Il 27 novembre 2017 il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato il loro fidanzamento, diventando in seguito le loro Altezza, il Duca e la Duchessa del Sussex. Da allora hanno celebrato il loro matrimonio e la nascita del figlio Archie“. Il messaggio si conclude con un cuoricino.

Harry e Meghan sono in congedo per sei settimane. Trascorreranno lontano dalla Regina e dal resto della Famiglia Reale il Natale. Il piccolo Archie festeggerà dunque il suo primo 25 dicembre con la nonna materna Doria Ragland. E per il giorno del Ringraziamento Lady Markle ha deciso di cucinare per tutta la sua famiglia senza farsi aiutare da nessuno.