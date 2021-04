Libri romantici adolescenziali da leggere assolutamente

editato in: da

Nei romanzi rosa per adolescenti troviamo tantissime caratteristiche psicologiche dei nostri figli e nipoti: i primi innamoramenti, il forte batticuore, ma anche pianti, conflitti con i genitori e crisi adolescenziali. Sicuramente i libri d’amore per adolescenti si dividono in titoli che si fermano solo ed esclusivamente al concetto di innamoramento ed altri che si rivolgono ad un pubblico più adulto e consapevole delle emozioni.

Seguendo i nostri consigli, siamo certi che leggerai storie meravigliose, ti calerai nei panni dei protagonisti e vivrai, anche se solo per qualche tempo, le loro stesse forti emozioni. A questo punto, siamo pronti per mostrarti la nostra sensazionale classifica: non ti rimarrà altro che l’imbarazzo della scelta!

Romanzi adolescenziali per tutte le età

I titoli d’amore per adolescenti non è detto che debbano essere letti solamente da ragazzi e ragazze tra i 14 ed i 18 anni: potresti infatti essere un appassionato/a di romanzi d’amore, ma anche un lettore occasionale e curioso, oppure ti trovi nella situazione di dover fare un regalo ad una nipote. Dunque, non esiste una prescrizione precisa rispetto a questo argomento: chiunque può essere incuriosito da libri romantici ed avere il piacere di leggerli per svariati motivi.

Non è poi detto che un romanzo d’amore per adolescenti sia obbligatoriamente destinato ad un pubblico femminile: infatti, l’educazione sentimentale appartiene ad entrambi i sessi, nonché ai diversi orientamenti. È ovviamente importante saper scegliere il romanzo romantico classico più adatto alle proprie esigenze e gusti e dunque viene spontaneo fare alcune valutazioni.

Di primo acchito si tende solitamente a leggere le recensioni di altri utenti in merito al titolo in questione, soprattutto se si tratta di bestseller che hanno avuto un enorme successo: tutto ciò per riscontrare se effettivamente si tratti di un libro che vale la pena di essere letto tutto d’un fiato. Sfrutta diversi siti per cercare tutte le informazioni di cui hai bisogno: in questo specifico caso, ciò che veramente conta, è la quantità di recensioni e non solo la qualità.

In seconda battuta, potresti valutare di consultare anche le recensioni della critica specializzata in libri romantici per adolescenti, in modo tale da avere un quadro completo e il più realistico possibile. Infatti, i veri critici non producono feedback basandosi sulle proprie emozioni e sensazioni, bensì su criteri di maggiore concretezza e attendibilità.

I migliori libri romantici

Tra i vari titoli che troverai qui proposti, noterai sia produzioni del momento, sia libri che hanno fatto la storia dei romanzi d’amore per ragazze e adolescenti in generale: è chiaro che non tutti i titoli trattano dell’amore nella stessa maniera, ma consigliamo vivamente di leggerli tutti.

Ti fidi di me?

Ti fidi di me? È proprio questo il primo romanzo d’amore per ragazze adolescenti che scegliamo di proporre e non abbiamo alcun dubbio che piacerà a tutte. Cameron Hamilton, protagonista del romanzo, dopo un lungo periodo di difficoltà e malinconia sceglie di dare una svolta alla propria vita e l’università rappresenterà il via al cambiamento. Un tipo sicuro di sé, preciso ed ambizioso e che troppo spesso pensa di essere imbattibile ed in grado di saper resistere anche al sentimento più forte e travolgente che ci sia: l’amore.

Tutto cambia radicalmente quando, un bel giorno, Cameron incontra la bellissima Avery: una ragazza completamente diversa dalle altre, quasi a sfidare ogni conformismo. Sebben Cameron provi a sfuggire dalla situazione, ben presto se ne innamora perdutamente riuscendo a calare la maschera che la giovane ragazza porta per nascondere ogni sua fragilità. E così Cam conquista la fiducia di Avery, come nessuno mai era riuscito a fare prima. Questo libro d’amore per adolescenti racconta la storia dal punto di vista del protagonista, riservando al lettore anche episodi unici ed inediti, sicuramente ricchi di un amore senza frontiere.

Ho un castello nel cuore

Il titolo lascia indubbiamente presagire una straordinaria storia d’amore: Ho un castello nel cuore è stato scritto da Dodie Smith nel 1948 e ancora oggi riscuote un grande successo. Parliamo di un libro romantico per ragazze la cui lettura è consigliata a partire dai 13 anni. Ed eccoci qui, catapultati nella vita della famiglia Mortmain, raccontata dal punto di vista di Cassandra, la figlia più piccola mossa da forti ambizioni letterarie.

Il padre è un autore che in passato aveva riscosso molto clamore, ma che ora si trova affetto dal blocco dello scrittore e non riesce a mantenere dignitosamente la propria famiglia. Abbiamo poi Rose, figlia maggiore, la quale non desidera altro che scappare dalle condizioni disagiate in cui si trova la famiglia, fino al momento in cui una benestante famiglia non diventa proprietaria a tutti gli effetti del castello e i due scapoli Nei e Simon susciteranno non poco interesse. Cosa succedere a queste famiglie? Chi si innamorerà perdutamente? Tutte le risposte nelle pagine di questo avvincente libro.

Again

Again è un bellissimo romanzo per ragazze che narra la storia di Rachel, una stupenda diciassettenne costretta a trasferirsi in una nuova città a causa della madre, la quale parte per la Cina per lavoro. La ragazza, dal carattere molto timido ed introverso, non riesce chiaramente a vivere la situazione con serenità soprattutto perché è consapevole del fatto che, tornata nella cittadina del padre ed una volta a scuola, rivedrà il suo ex migliore amico e Connor, il suo primo vero amore.

Ed è proprio qui, in questo nuovo capitolo della sua vita, che Rachel si destreggerà fra feste, lezioni, nuove amicizie e i dispetti della terribile Isabelle. Riuscirà questa giovane adolescente a superare le liti con il padre e a lasciare che sia il suo cuore a prendere le decisioni più complicate di sempre? Non lasciarti scappare questo romanzo rosa, aggiungilo alla tua collezione!

Il codice delle ragazze

Carlotta, Chiara e Lin hanno solo 13 anni e nulla in comune: sono loro le protagoniste de Il codice delle ragazze di Alessandra Spada. Impareranno però a conoscersi meglio e ad apprezzare le proprie potenzialità durante un’estate trascorsa al CRAC, il Centro di Ricerche Avanzate in Coding: un campo moderno e all’avanguardia dove non si impara solo il coding, ma si stringono amicizie durevoli nel tempo. In questo apprezzatissimo romanzo d’amore e d’amicizia per adolescenti, quindi, vengono insegnati anche i rapporti umani ed i benefici che portano ad ognuno di noi: infatti, queste tre ragazze impareranno il senso della vera amicizia e della condivisione.

Scopri in questo libro la bellezza dell’amicizia, delle passioni e degli interessi che pian piano si manifestano, in un contesto completamente femminile, etnico e multiculturale. Il romanzo, inoltre, vanta descrizioni dettagliate ed incantevoli di luoghi quasi fiabeschi in cui Lin, Carlotta e Chiara si ritrovano a trascorrere le vacanze estive. Tutti pronti ad immergersi in un luogo meraviglioso dove l’amicizia supera ogni confine?

Starlight

Starlight rappresenta proprio il caso editoriale italiano senza precedente alcuno: una storia d’amore senza eguali che si srotola fra i corridoi di un’università. Cristina Chiperi a soli 18 anni è un fenomeno editoriale senza eguali ed i suoi romanzi sono rimasti per mesi in cima alle classifiche più importanti.

Per Daisy, giovane donna quasi pronta a sbocciare, tutto è nuovo ed entusiasmante. Ma sarà così per sempre? Non proprio. Tutto cambierà quando il suo sguardo incrocerà quello di Ethan, suo migliore amico dai tempi che furono. Il ragazzo aveva sempre avuto l’enorme capacità di catturare l’attenzione di Daisy con le sue storie appassionanti sulle costellazioni e sul cielo.

Ma Daisy nella magia delle stelle non ci crede più. Non dopo che il loro rapporto è stato messo fortemente in discussione a causa di un tradimento molto significativo da parte di Ethan: la giovane fatica a credere che il loro rapporto possa tornare integro e sano come una volta. Ormai Daisy crede solo alle parole e ai fatti, a tutto ciò che di più concreto e dimostrabile esiste. Nonostante questo, c’è qualcosa in Ethan che ancora la attira e li rende inequivocabilmente inseparabili: la luce delle stelle talvolta abbaglia e fuggire diventa quasi impossibile. Daisy scoprirà che il suo posto è proprio lì, solo ed unicamente lì. Accanto ad Ethan.

Colpa delle stelle

Concludiamo la nostra classifica dei migliori romanzi d’amore per ragazze con un classico intramontabile: Colpa delle stelle di John Green. Non aver mai sentito parlare di questo titolo è praticamente impossibile, considerando che ha raggiunto l’alto apice del successo in ambito editoriale. Questa è la toccante storia di Hazel che a soli 16 anni ha già superato ostacoli molto tosti: la malattia che le era stata diagnosticata qualche anno prima è ora in regressione.

Ben presto, però, scopre che ogni cosa ha un costo nella vita e proprio mentre ricomincia a frequentare assiduamente gli ospedali, incontra Augustus, il suo futuro compagno di avventure. I due apprendono ben presto che, la vita che conducono ed il tempo trascorso insieme, sono un vero dono dell’universo e come tale va pagato caramente. Il peccato originale in cui vivono li porterà a vivere una serie di sventure, ma anche forti passioni.