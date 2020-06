I romanzi rosa da non perdere assolutamente

editato in: da

I romanzi rosa sono molto popolari: ci immergono in un’atmosfera di totale romanticismo e ci fanno sognare per un po’. Ed è proprio a questo che servono i romanzi rosa, sono molto amati e apprezzati da una buona fetta di pubblico femminile, nonché grandissima parte del mercato editoriale. I romanzi rosa sono i nostri preferiti da sempre e per questo abbiamo stilato una classifica degli imperdibili.

Di seguito troverete la nostra classifica dei romanzi rosa più belli ed avvincenti e, ovviamente, acquistabili su Amazon. Si tratta di alcuni romanzi davvero belli che, in alcuni casi, hanno fatto davvero la storia della letteratura. Abbiamo scelto di inserire sia classici italiani che stranieri: lasciatevi coccolare ed addormentatevi con il desiderio di un amore da film.

Romanzi rosa: il racconto di un amore

Tendenzialmente, un romanzo rosa è caratterizzato da un forte confronto tra uomo e donna: i protagonisti si scontrano e discutono in maniera polemica, ma rimane l’uomo ad avere la meglio e a conquistare la bella donzella che si lascia andare nelle sue braccia. Da qui l’amore e la storia passionale e travolgente senza eguali. Il contesto storico in cui la vicenda si sviluppa non viene spesso definito e approfondito come accade in altri romanzi, in quanto il fulcro rimane la storia d’amore fra i due protagonisti. I contrasti che danno ritmo alla narrazione vengono sempre risolti ed il lieto fine è assicurato.

Le emozioni nei romanzi rosa vengono enfatizzate e non manca di certo la componente erotica, fondamentale per la buona riuscita della narrazione. Negli ultimi anni, poi, l’offerta di romanzi rosa si è ampliata in maniera significativa: le autrici più famose si sono impegnate nella scrittura di nuovi libri sempre più avvincenti e pronti ad accontentare i gusti di tutte. Le ambientazioni si sono diversificate parecchio, da quelle storiche dei castelli scozzesi, a quelle fantasy e fantascientifiche.

Leggere un romanzo rosa, dunque, significa immergersi in un modo a parte fatto di passioni, tradimenti, sensualità e nuove consapevolezze: la donna, finalmente, si abbandona alla sua natura e sceglie di godere del diritto di piacere senza vergogna alcuna. Tantissimi sono i sottogeneri, le variazioni ed i temi, anche se alcune peculiarità restano comuni.

Il fiore e la fiamma, Kathleen E. Woodiwiss

Si tratta di uno dei romanzi rosa più datati, ma rimane tra gli imperdibili da leggere almeno una volta nella vita (scopri il prezzo su Amazon). È un romanzo ambientato a Londra: dopo essere rimasta orfana, la giovane Heather, si trasferisce a casa degli zii, i quali la riducono a schiava. Uno sfortunato giorno, la giovane viene scambiata per una prostituta da alcuni marinai in cerca di baldoria e rimane presto incinta di Brandon. Da qui iniziano una serie di vicende coinvolgenti, passionali e scandalose che danno vita a un romanzo avvincente e unico.

L’atmosfera londinese di fine Settecento, unita a un affascinante capitano di una nave e al crimine commesso senza vergogna, fanno sì che la storia qui raccontata sia diventata un classico.

L’amore ai tempi del colera, Gabriel García Márquez

Chi non ha mai sentito nominare questo romanzo? È un classico intramontabile, un vero e proprio evergreen che non può mancare sullo scaffale della vostra libreria di casa. Lo potete acquistare su Amazon e non ve ne pentirete. È la storia di un uomo che decide di aspettare l’unica donna che ama davvero per tutta la vita. Il matrimonio tra Juvenal e Fermina, iniziato senza amore, imparerà col tempo a diventare solido e felice. Ma Fiorentino, impiegato telegrafista, è innamorato di Fermina ed è pronto ad aspettarla per tutta la vita nonostante la miriade di donne che lo circondano.

Alla morte di Juvenal, infatti, egli decide di dichiararsi a Fermina e lei, dopo anni di indifferenza, sceglie di lasciarsi andare all’amore vero e passionale. Insieme partiranno infine per un lungo viaggio, pronti a condividere per sempre la vita. Tutto ciò, ovviamente, immerso nella magica atmosfera di Cartagena di fine Ottocento.

Signorsì, Liala

Questo è il libro d’esordio di una delle più famose scrittrici di romanzi rosa italiani (acquistalo a questo link su Amazon). Il romanzo narra la storia d’amore tormentata fra Furio e Renata, costellata di ostacoli e stereotipi contrastanti. La vita impegnativa da ufficiale pilota di Furio si divide tra lavoro ed incontri di poco conto con diverse donne, fino a quando non incontra Renata. Questa giovane donna gli cambia la vita in pochissimo tempo ed i due si trovano ben presto ad affrontare la paura più temuta di Renata: assomigliare alla madre ritenuta una poco di buono. Ma la vita riserverà altre brutte sorprese ai due giovani amanti: un incidente segnerà per sempre le loro vite e perderanno il bambino che tanto desideravano. Riusciranno, alla fine, Renata e Furio a riunirsi come un tempo? Scopritelo leggendo questo romanzo!

Cime tempestose, Emily Brönte

Un altro classico intramontabile, impossibile non leggerlo! È uno dei bestseller, nonché il libro più famoso di questa autrice e acquistabile su Amazon. La Brönte racconta una storia avvincente ambientata nelle brughiere inglesi dell’Ottocento: tra Catherine, giovane donna nobile ed Heathcliff, un orfano portato in casa dal padre, nasce del tenero che presto viene messo a dura prova dalla differenza sociale tra i due. Catherine sceglie di sposare un Edgar Linton, altolocato dalla posizione sociale invidiabile. Heathcliff, dunque, sceglie di sposare la sorella minore di Linton andando a innescare una serie di vicende ostiche e di contrasti. Gli ostacoli da superare sono molti e la lettura tiene con il fiato sospeso per tutte le 400 pagine del libro. Imperdibile!

Non ho tempo per amarti, Anna Premoli

Un romanzo ironico, divertente e coinvolgente: scoprite il prezzo su Amazon a questo link. È molto quotato ed apprezzato delle lettrici e parla di Julie Morgan, una bravissima scrittrice di romanzi rosa ambientati nell’Ottocento. Julie non ama la vita esterna, preferisce stare in casa e dedicare il suo tempo alla scrittura fino a quando non arriva il suo nuovo vicino di casa. La giovane donna rimarrà subito affascinata e incuriosita e dovrà iniziare ad ammettere a sé stessa che qualcosa sta cambiando.

Piacere estremo, Georgia Cates

Laurelyn è una donna stanca e piena di delusioni amorose, ma una sera incontra un uomo affascinante che le propone, durante una cena, un accordo stravagante: vivere tre mesi insieme senza però conoscere l’identità luno dell’altra. Laurelyn, inizialmente turbata e offesa, decide comunque di accettare la proposta sotto consiglio di un’amica. L’uomo misterioso si fa chiamare Lachlan Henry, ma è in realtà un ricco industriale che non cerca legami seri e duraturi nel tempo. Quanto durerà questo gioco senza che l’amore sconvolga i piani iniziali? Scopri l’intera storia nel romanzo di Cates (acquistalo adesso su Amazon).

Prova ad amarmi, Sylvia Kant

Questo romanzo, in vendita su Amazon, ha fatto moltissimo scalpore, ma rimane uno tra i più popolari e venduti. Antony Barker, giovane gigolò dalla bellezza mozzafiato, è l’amante di sempre di una ricca imprenditrice farmaceutica statunitense. Egli è molto professionale, ha numerosi clienti, ma sceglie di non legarsi a nessuno sentimentalmente e di portare avanti il suo lavoro con distacco; fino a quando non incontra Angela Palmieri. Angela, infatti, è la new entry pronta a lavorare nell’ufficio Norton: suo malgrado viene introdotta in un mondo di vizi e lussuria di cui fa parte anche Antony.

Anna Karenina, Lev Tolstoj

Un romanzo famosissimo che ha riscosso molto successo. Possiamo definirlo un vero e proprio capolavoro della letteratura russa dell’Ottocento ed uno dei libri d’amore da leggere per forza. Parla di un amore travagliato che non finisce nel migliore dei modi, ma pur sempre una storia passionale e affascinante. Anna si innamora del conte Vronskij e inizia una relazione clandestina che non avrà il lieto fine. Si ritroverà ad affrontare una serie di ostilità che la porteranno a disprezzarsi come donna e come madre, senza darsi mai la possibilità di conoscere la vera felicità. Scoprite ora il prezzo su Amazon.

Il cavaliere d’inverno, Paullina Simmons

L’ultimo romanzo che scegliamo di inserire nella classifica dei migliori romanzi rosa lo potete acquistare a questo link su Amazon. È la storia di Tatiana ed Alexander, ostacolati da un destino ingiusto. Si tratta di un amore folle, ma impossibile per entrambi e, proprio nel momento in cui l’inverno scende sulla Russia accompagnato dall’invasione nazista, i due amanti si uniscono per tentare di combattere le avversità, forti del legame segreto che li unisce. Riusciranno ad avere il loro lieto fine? Leggere per scoprirlo!

Siamo giunti al termine della nostra classifica dei migliori romanzi rosa e speriamo vivamente di avervi offerto qualche spunto utile per la vostra lettura. Un romanzo rosa non è un libro superficiale, ma un modo per sognare e lasciarsi trasportare nell’immaginario di storie d’amore da sogno che potrebbero anche realizzarsi. Chi sceglie la lettura di questo genere di romanzo, ha voglia di lasciarsi andare e sognare un amore vero e per sempre e, perché no, anche provare ad estrapolare spunti utili per migliorare la propria relazione sentimentale.