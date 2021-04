Letizia non sbaglia un look. E la stampa la elegge Regina di Stile

editato in: da

Letizia di Spagna, il bustier di piume ad alta seduzione

Intelligente, gentile e attenta osservatrice. Queste sono solo alcune delle qualità che hanno fatto sì che Letizia Ortiz, consorte del Re di Spagna Felipe, fosse estremamente amata dal suo popolo e non solo. Altro elemento che non passa mai inosservato durante le apparizioni pubbliche, sono i suoi look, che he le hanno fatto guadagnare apprezzamenti da quasi tutta la stampa straniera e il titolo di ‘Regina di Stile’.

Se per quest’anno, segnato dall’emergenza sanitaria che ha colpito l’intero mondo, gli spostamenti del Re e della Regina sono stati ridotti, tantissimi sono stati i viaggi che la Ortiz ha affrontato nella sua vita da monarca. Incontri con enti, organizzazioni, primi ministri e alte cariche dello Stato. E, in ogni occasione, ha sfoggiato degli outfit che quasi sempre sono risultati essere impeccabili e che, soprattutto, hanno spiccato per originalità, eleganza e modernità. Tubini, tailleur, décolleté alternati a gonne, giacche di pelle e ballerine: tutto senza mai perdere la classe che la contraddistingue.

Il primo viaggio di Letizia, è stato a Parigi, patria della moda. Un’avventura, quindi, estremamente impegnativa sul lato dei look. In quel caso la Ortiz la sfoggiato grandi marchi e anche piccole firme e pezzi di abbigliamento dal costo decisamente più accessibile. Ha così dimostrato che l’eleganza non è qualcosa che si può ottenere, ma che è una qualità che si nota a prescindere dal valore del guardaroba.

Nel corso del tempo, pur amando l’alta moda, Letizia si è dimostrata una bravissima risparmiatrice, riutilizzando più volte i vestiti. E, ogni volta, ha saputo reinventarli, abbinandoli con accessori diversi e sfoggiandoli con estrema disinvoltura e sicurezza di sé e senza mai farli sembrare antiquati.

Il gusto e lo stile di Letizia, hanno incuriosito e attratto la stampa di tutto il mondo, che l’ha ricoperta di elogi anche quando ha osato con qualcosa di più appariscente. “Sensazionale”, “impeccabile”, “glamour”, “perfetta”, “chic e sofisticata”, sono parte dei complimenti che ha ricevuto. Cuba, Argentina, Portogallo, Marocco, Francia, Perù sono solo alcune delle mete che è riuscita ad incantare: i giornalisti del posto non hanno potuto far altro che testimoniare la bellezza e la perfezione dei suoi outfit. Quando, nel 2017, visitò il Giappone, il quotidiano britannico The Telegraph affermò che la Regina di Spagna “è la campionessa del moderno stile reale“.

E se lei, con tutti gli elogi che ha ricevuto nel corso degli anni, è la Regina di Stile indiscussa, molti l’hanno paragonata alla Duchessa di Stile, Kate Middleton. Entrambe sono riuscite a farsi apprezzare dalla stampa, non solo grazie all’atteggiamento sempre regale, ma anche attraverso i loro look mai fuori luogo.

Anche la figlia Leonor, che ha da poco affrontato il suo primo impegno ufficiale da sola, sta dimostrando di aver ereditato la classe di Letizia. Con quali look stupiranno il mondo le due nelle prossime occasioni?