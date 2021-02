Letizia di Spagna, la giacca nasconde un messaggio segreto

editato in: da

Letizia di Spagna incanta col cambio di look

Letizia di Spagna ha scelto per gli ultimi impegni della settimana che si sono svolti a Palazzo Zarzuela un look semplice, da working girl, rinunciando perfino ai tacchi. Ma nella sua sobrietà, l’outfit nasconde un messaggio segreto che mette a tacere tutte le critiche di cui è stata oggetto negli ultimi giorni.

Letizia di Spagna si è dunque presentata agli incontri prima con la Confederazione Spagnola di Salute Mentale e poi con una rappresentanza dell’Associazione Europea contro le Leucodistrofie ELA-Spagna, indossando una giacca nuova. Era da tempo che la Regina non si mostrava in pubblico con qualcosa di nuovo nel suo abbigliamento.

Il capo in questione è un blazer a doppio petto, firmato Carolina Herrera, in principe di Galles, stoffa che ama particolarmente. Una scelta che agli occhi degli esperti non è apparsa del tutto casuale. La stoffa richiama immediatamente in mente il Paese, il Galles appunto, in cui dal prossimo settembre sua figlia maggiore, Leonor andrà a studiare.

Proprio la recente comunicazione di mandare la Principessa delle Asturie in un prestigioso istituto straniero ha sollevato un polverone in Spagna dopo che la tv pubblica ha fatto un azzardato paragone tra Leonor pronta per partire verso un Paese straniero e suo nonno, Juan Carlos, in esilio volontario per problemi legati a una serie di indagini che lo vedono in qualche modo coinvolto. Il confronto del tutto fuori luogo ha scatenato il dibattito politico e l’emittente televisiva ha fatto un passo indietro, definendolo “un errore”.

Il giorno dopo le polemiche, Letizia si mostra con il blazer nuovo in Principe di Galles, sottolineando quindi la totale approvazione nella scelta di mandare Leonor in Gran Bretagna a studiare. La Regina pare abbia così voluto concludere lo spiacevole incidente, mettendo a tacere ogni forma di critica gratuita nei confronti della figlia 15enne che nulla a che vedere con le vicende del nonno.

Il look di Donna Letizia si completa con un paio di pantaloni neri a sigaretta, una t-shirt nera e i suoi amati mocassini di Uterque.