Letizia Di Spagna e la scelta che le ha cambiato la vita: “L’ho fatto per amore”

Il matrimonio è la tomba dell’amore, recita un vecchio detto. Eppure per Letizia Di Spagna e Felipe VI è stato un rischio davvero consistente: la Ortiz era perfettamente consapevole di ciò a cui andava incontro sposando l’uomo che amava e a dirlo è un personaggio che l’ha conosciuta davvero da vicino: l’ex presidente del Congresso José Bono.

L’uomo ha pubblicato l’ultimo dei suoi libri di memorie, che in teoria dovevano servire ad analizzare “chi comanda veramente in Spagna“. La biografia parla di Zapatero, Anasagasti o Erkoreka. Tuttavia, ciò che sta facendo davvero discutere sono le rivelazioni su Letizia Di Spagna. Rivelazioni che fanno luce sul rapporto con il marito e, soprattutto, sul matrimonio celebratosi nel 2004.

José Bono racconta del periodo in cui i due erano fidanzati: la Ortiz era una comune giornalista, una “plebea” le cui apparizioni al fianco del futuro Re di Spagna facevano discutere non poco. In tanti si chiedevano come la donna avesse conquistato quel principe dalla fama gentile e il gossip si sprecava: c’era chi la definiva arrivista e chi pensava che non sarebbe durata.

Poi è arrivata la proposta di matrimonio e con lei le resistenze e le pressioni della famiglia reale che non vedeva l’unione di buon occhio. Letizia era consapevole che la sua vita sarebbe stata una gabbia dorata che l’avrebbe costretta per sempre a rinunciare a ciò che amava, dalla carriera agli hobby. Eppure, non ha mai dubitato di ciò che doveva fare:

L’importante siamo noi. Sono io. Quello che abbiamo è prezioso. E io lo faccio per amore.

Così avrebbe detto la Ortiz in occasione di un evento formale cui era stata invitata a partecipare in qualità di futura sposa di Felipe. Letizia si sarebbe sbottonata parlando con José Bono e Cristina Fernandéz, allora presidente dell’Argentina.

L’amore per Felipe muove la mia vita. Tutto ciò che ne deriverà sarà fatto per amore. Anche se in molti non lo capiscono.

Con queste parole, infine, avrebbe troncato il discorso. Questo avrebbe fatto sì che i presenti la prendessero in simpatia, al punto che Bono, che ne aveva avuto un’impressione negativa, ha scritto nella sua biografia:

L’arrivo di Letizia è stata una ventata di aria fresca. Ha rinnovato quell’ambiente in cui genuflessioni e tacchi sono moneta comune.

Insomma, la scelta di Letizia di sposare Felipe le ha portato sì, tantissime critiche, ma è stata fatta in maniera assolutamente consapevole. E, checché ne dica – ancora – la gente, è stata una scelta di cuore.