Kate Middleton in lilla è un sogno e presenta il suo progetto più importante. La duchessa di Cambridge ha lanciato il Royal Foundation Center for Early Childhood dedicato ai più piccoli, affrontando temi che le stanno molto a cuore.

Assente da Ascot, l’evento più atteso del Regno Unito e amatissimo dai reali inglesi, la moglie di William ha presentato il suo primissimo centro per l’infanzia con l’obiettivo di “trasformare la società per le generazioni a venire”. All’inaugurazione del progetto, Kate è apparsa raggiante con un abito lilla che sembra omaggiare proprio Ascot e un ombrello colorato che è sembrato da subito un chiaro richiamo al mese del Pride.

I diritti dei più piccoli sono da sempre un tema considerato fondamentale dalla Middleton che con la Royal Foundation è riuscita a realizzare un sogno. “I primi cinque anni di vita gettano basi importanti per il nostro io futuro – ha spiegato Kate -. Plasmano gli adulti e i genitori che diventeremo. È questo il periodo in cui impariamo a gestire le nostre emozioni e i nostri impulsi, a creare un rapporto sano con noi stessi e con gli altri”.

Ancora una volta Kate è apparsa perfetta con un tubino lilla, capelli sciolti e impeccabili nonostante la pioggia. Per l’occasione la duchessa di Cambridge ha indossato anche un paio di orecchini che appartenevano a Lady Diana. Un modo per rendere omaggio alla mamma del marito a pochi giorni dall’inaugurazione della statua in sua memoria.

Nei giorni scorsi Kate era stata immortalata durante un incontro con Jill Biden in occasione del G7. Di fronte alle domande su Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan Markle, la Middleton non si era tirata indietro. “Non vedo l’ora di incontrarla. Non l’abbiamo ancora fatto. Spero che succeda presto”, aveva detto, parlando della nipotina.

D’altronde, secondo alcune fonti di Palazzo, sarebbe proprio lei la reale incaricata di portare la pace in famiglia. Dopo il funerale di Filippo, Kate avrebbe fatto di tutto per riavvicinare William e Harry, sempre più distanti dopo l’intervista scandalo rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo nei confronti della Royal Family.