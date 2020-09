Kate Middleton, il piano per salvare Harry da Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Kate Middleton sarebbe ancora profondamente scossa dalla decisione di Harry e Meghan Markle di separarsi dalla Famiglia Reale. E dopo la pubblicazione di Finding Freedom, la biografia sui Sussex scritta da Omied Scobie e Carolyn Durand, abbia deciso di rivelare i suoi veri sentimenti, progettando un piano per salvare i cognati, o meglio per aiutare in particolare Harry.

Se, come sottolineato da Cristina Penco, autrice de La saga dei Windsor, a far scappare Meghan e Harry da Palazzo non è stata tanto Kate, ma i contrasti del Principe con suo fratello William e l’esigenza di affermare la propria autonomia, Lady Middleton è comunque rimasta turbata da questa scelta radicale.

Alcune fonti vicine alla Duchessa di Cambridge hanno rivelato al magazine New Idea che Kate ha deciso di tenere una sorta di diario segreto in cui annota tutto quello che le accade, sia in merito alle questioni della Corte sia quello che riguarda la sua vita di mamma di George, Charlotte e Louis e di moglie. Ora, Lady Middleton, ancora sconcertata per le circostanze che hanno portato alla partenza di Harry e Meghan, avrebbe deciso di rivelare al cognato i suoi sentimenti più intimi, nella speranza che lui possa trovare un senso a quanto accaduto.

L’insider spiega che la scrittura del diario è stata come una valvola di sfogo per Kate che ancora spera in una risoluzione della questione Megxit, anche se ormai difficilmente i Sussex torneranno sui loro passi, specie dopo aver siglato il contratto milionario con Netflix. Lady Middleton ha affidato quindi le sue frustrazioni alla carta. La sua speranza è che facendo leggere il diario segreto a Harry, lui possa comprendere quanto dispiacere abbia procurato la sua decisione di andarsene a lei e a William.

La Duchessa di Cambridge, prosegue la fonte, è una persona molto riservata che difficilmente mostra in pubblico i suoi sentimenti e le sue emozioni. “Ci sono alcune cose che Kate preferisce tenere per sé. Ma niente è vietato sul suo diario che compila ogni giorno. A volte sono solo poche annotazioni, altre volte fitte pagine scritte. Nel diario Kate riporta appunti, ricordi e anche foto private scattate da lei”.

Lady Middleton pare sia molto rattristata dalla frattura che si è creata tra William e Harry di cui sente particolarmente la mancanza. Ma difficilmente si potranno ricucire i rapporti, almeno nell’immediato. Per questo il piano di Kate è di mostrare al cognato il suo diario, perché possa davvero capire quei sentimenti che lei non riesce a esprimere. Soprattutto vorrebbe fargli capire che non è “la cattiva” che ha maltrattato Meghan costringendola ad abbandonare il Palazzo. Vorrebbe – continua la fonte – far aprire gli occhi a Harry su sua moglie, mostrandogli che non si è comportata del tutto onestamente con la Famiglia Reale, che la colpa di quanto successo non è solo sua e di William, ma che anche lei ha fatto la sua parte non rispettando gli usi e le regole della Monarchia.

Kate non è una persona vendicativa, ha cercato di dimenticare gli screzi con Lady Markle per andare oltre, ma non intende passare per una donna gelida che ha male accolto la cognata. Tutto questo è scritto nel suo diario segreto che, come spiega la fonte, “se cadesse nelle mani sbagliate sarebbe un vero disastro, perché contiene molti dettagli succosi sulla Monarchia e in particolare i veri sentimenti di Kate nei confronti di Meghan“.