Indossare gli abiti senza averli stirati: la nuova campagna in difesa dell’ambiente

Sapete che usare il ferro da stiro è un’attività ad alto impatto ambientale? Ridurre il più possibile la stiratura dei nostri capi può contribuire a combattere il riscaldamento globale e a salvare il nostro pianeta.

Stirare i vestiti significa consumare energia elettrica, contribuendo ad inquinare l’ambiente e non usare il ferro da stiro potrebbe essere una buona soluzione per tutelarlo. La proposta – un po’ provocatoria – arriva dalla Colombia e da alcuni studiosi di ecologia e dei cambiamenti climatici.

Abbiamo pochi anni per salvare la terra e nel nostro piccolo possiamo fare ancora molto, impegnandoci a ridurre comportamenti e attività della vita quotidiana che risultano dannosi. Tra queste c’è anche che stirare – una delle consuetudini domestiche più noiose e rinviate – ha una forte ricaduta sull’ambiente, in termini di consumo energetico e rilascio di CO2.

La campagna ha trovato il parere favorevole di molti ambientalisti ma, non sono mancate le critiche. Se da un lato c’è chi afferma che sia una valida proposta in difesa dell’ambiente, dall’altro vi è un’ulteriore problema collegato al modo con cui la gente si dovrebbe presentare in pubblico. Il vestiario stropicciato suscita dubbi, soprattutto considerando il giudizio altrui, frutto di stereotipi imposti dall’industria della moda. Stereotipi che vanno combattuti, considerando che la salvaguardia del nostro pianeta è molto più importante.

Fortunatamente molti brand vendono già capi di vestiario stropicciati. Tuttavia, questo non toglie la rigidità d’opinione di chi afferma che vi sono alcuni vestiti che necessitano di essere stirati. La salvaguardia del pianeta, nell’interesse di noi cittadini e dei figli che nasceranno, vale più di qualche piega sulla camicia e piuttosto che sentirci imbarazzati, dovremmo essere fieri di esibire una scelta di vita eco-friendly.

Con questa campagna si vuole sottolineare anche il fatto che, se in una casa non si stirassero vestiti per un anno, sarebbe come piantare sette alberi o come se si togliessero dalla circolazione sette veicoli a motore. Ma voi sareste disposte ad uscire di casa con i vestiti stropicciati?