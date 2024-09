Come strumenti indispensabili per ogni nostra attività quotidiana, gli smartphone ci regalano anno dopo anno sempre nuove funzioni… diventando più intelligenti e utili.

Con un design elegante e raffinato, una fotocamera che continua a sorprendere e un’intelligenza artificiale sempre più sofisticata, è arrivato Google Pixel 9, insieme alle sue caratteristiche uniche che ci hanno rapito il cuore.

VITESY SHELFY Smart Device per Frigorifero | NO Ozono | Elimina Cattivi Odori | Estende e Conserva Freschezza Cibo | App e Sensori | Filtro Lavabile Fotocatalitico | Ricarica USB-C

VOTO TOTALE 8.3 Google Pixel 9: eleganza e AI Pixel 9 è arrivato, carico di aspettative. Google ha sempre puntato a offrire un'alternativa valida ai dispositivi Apple e con questo nuovo modello sembra aver fatto un ulteriore passo avanti, grazie all’intelligenza artificiale e al suo design rinnovato. Ma riuscirà a convincere anche le più scettiche? Quali sono i suoi punti di forza? Ne parliamo in questa recensione dopo aver messo alla prova il “fratello minore” della nuova serie Pixel.

PRO Colori e design

Fotocamera

Intelligenza artificiale CONTRO Spazio base di 128 GB

Com'è fatto Google Pixel 9: design, forma, materiali VOTO: 9 Google Pixel 9 si presenta con un design elegante e moderno, caratterizzato da linee pulite e un corpo compatto: un look più squadrato e definito sui bordi rispetto ai modelli precedenti. La scocca posteriore, realizzata in un mix di vetro e metallo satinato per i lati e il comparto fotografico, offre un'ottima presa e una sensazione di solidità. Il modulo fotografico, leggermente sporgente, ospita i due sensori principali e conferisce al dispositivo un look molto originale, anche grazie all’iconico colore rosa peonia. Il display da 6,3 pollici è ampio e luminoso, con colori vivaci e neri profondi, che rendono l’esperienza visiva sempre piacevole e confortevole, che si tratti di navigazione social o della visione di una serie TV. I bordi sottili massimizzano la superficie dello schermo, rendendo Pixel 9 piacevole da utilizzare anche con una sola mano.

Fotocamera: modifiche alle foto come per magia VOTO: 8 La fotocamera è sicuramente uno dei punti di forza degli smartphone Google, soprattutto in questa nuova serie Pixel 9. Lo smartphone è equipaggiato con un sistema a doppia fotocamera, composto da un sensore principale ad alta risoluzione da 50 MP e da un ultra-grandangolare da 48 MP. Per quanto riguarda i selfie, la qualità è altrettanto alta e soddisfacente, con una fotocamera da 10,5 Mp e messa a fuoco automatica. Tutti i sensori offrono prestazioni ottime, anche in condizioni di scarsa luminosità e senza il minimo sforzo, grazie all'elaborazione delle immagini basata sull'intelligenza artificiale. Quest’ultima ci aiuta, infatti, a perfezionare automaticamente i nostri scatti: come per magia, con la funzione Aggiungimi, possiamo unire due foto, ad esempio per comprendere chi sta scattando in un secondo momento. Oppure, scattando più foto di gruppo, potremo creare quella perfetta combinando le espressioni migliori di ognuno in una sola (niente più occhi chiusi!). Con Magic editor si entra nel vivo del fotoritocco avanzato e ci si diverte aggiungendo oggetti all’interno dell’inquadratura, spostando i soggetti per una prospettiva migliore… o eliminando elementi di disturbo, come le persone sullo sfondo. Tra le funzioni speciali spiccano: Modalità Foto Notturna : per catturare scatti nitidi e dettagliati anche in ambienti bui con risultati precisi e sorprendenti.

: per catturare scatti nitidi e dettagliati anche in ambienti bui con risultati precisi e sorprendenti. Elimina sfocatur a: per ridurre il mosso e le sfocature nelle foto, recuperando dettagli e nitidezza (anche per le vecchie foto).

a: per ridurre il mosso e le sfocature nelle foto, recuperando dettagli e nitidezza (anche per le vecchie foto). Sfocatura: per registrare video con un effetto bokeh cinematografico, sfocando leggermente lo sfondo per dare risalto al soggetto principale.

Esperienza utente: un assistente intelligente per la quotidianità VOTO: 8 Il Pixel 9 è alimentato da Android puro, l'ultima versione del sistema operativo di Google. Questa scelta garantisce un'esperienza utente veloce e fluida, senza attese e con aggiornamenti rapidi. Tante animazioni e possibilità di personalizzazione ne rendono ancora più piacevole l’utilizzo L'intelligenza artificiale è parte integrante del sistema operativo, migliorandone diverse funzionalità: Assistente Google : più intelligente e reattivo, è in grado di comprendere comandi complessi e di eseguire azioni in modo autonomo grazie all’integrazione con Gemini, l’AI di Google in grado, ad esempio, di riassumerti le email importanti più recenti o un particolare documento che conservi su Google Drive, proprio come un segretario personale, e trovare le informazioni che servono in modo semplice e immediato.

: più intelligente e reattivo, è in grado di comprendere comandi complessi e di eseguire azioni in modo autonomo grazie all’integrazione con Gemini, l’AI di Google in grado, ad esempio, di riassumerti le email importanti più recenti o un particolare documento che conservi su Google Drive, proprio come un segretario personale, e trovare le informazioni che servono in modo semplice e immediato. Sicurezza e privacy : Pixel 9, con la Protezione antispam, filtra le chiamate indesiderate (bloccandole, se lo desideriamo e trascrive i messaggi vocali), aiutando a evitare truffe, messaggi di phishing e malware, e tenendo al sicuro i tuoi dati.

: Pixel 9, con la Protezione antispam, filtra le chiamate indesiderate (bloccandole, se lo desideriamo e trascrive i messaggi vocali), aiutando a evitare truffe, messaggi di phishing e malware, e tenendo al sicuro i tuoi dati. Now Play: senza dover fare nessun tap, questa funzione riconosce automaticamente le canzoni che vengono riprodotte nelle vicinanze, memorizzandole per ritrovarle anche in seguito.

Si tratta di un dispositivo fatto per durare, non solo in termini di materiali: infatti, gli aggiornamenti di Android e di sicurezza, sono garantiti per 7 anni, insieme ai rilasci delle nuove funzionalità del mondo Pixel. Si tratta di un dispositivo fatto per durare, non solo in termini di materiali: infatti, gli aggiornamenti di Android e di sicurezza, sono garantiti per 7 anni, insieme ai rilasci delle nuove funzionalità del mondo Pixel.

Hardware, prestazioni, batteria VOTO: 8 Sotto la scocca, Pixel 9 è equipaggiato con un processore potente, il più avanzato di sempre per Google, che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione (non delude nemmeno le multitasker più accanite, con le loro consuete 50 finestre e app aperte). La memoria RAM (la parte dello smartphone che ne consente un funzionamento rapido e scattante) è sufficiente per qualsiasi attività classica, come visione di contenuti video, navigazione web e social, utilizzo di app per la produttività e anche giochi per i momenti di svago. Se disponibile nella tua zona, potrai anche usufruire della velocità di connessione 5G. La batteria, sebbene non sia la più capiente della categoria, offre un'autonomia sufficiente per arrivare a fine giornata con un utilizzo moderato. La ricarica rapida consente di recuperare rapidamente energia quando necessario: precisamente, si ricarica del 55% in 30 minuti.