Federica Brignone conquista l’oro ai Mondiali di sci: “Ho ancora dei sogni”

Fonte: ANSA Federica Brignone ha vinto l'oro ai Mondiali sci

Federica Brignone ha conquistato l’oro ai Mondiali di sci, il primo se si esclude quello ottenuto nei campionati juniores nel 2009, quando aveva 19 anni. Ora, che di anni ne avrà 33 a luglio, la sua carriera si è appena arricchita di un risultato importante: infatti ha dominato nella combinata alpina a Courchevel-Meribel. Una gara che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio e di aprire il Mondiale degli azzurri con la medaglia più preziosa, ma i sogni non sono finiti qui. Perché come lei stessa ha raccontato ne ha ancora altri.

Federica Brignone, l’oro ai Mondiali e i sogni ancora da realizzare

La grinta, ma anche l’emozione. Che abbiamo tutti letto nella sua commozione mentre l’Inno di Mameli andava a sancire la vittoria della medaglia d’oro ai Mondiali di Courchevel-Meribel. Federica Brignone non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ascoltava l’Inno Nazionale suonato per lei, come simbolo non solo del suo lavoro, ma anche di tutta la passione che la spinge a fare questo sport.

Ma i sogni non sono finiti, questo l’atleta azzurra l’ha raccontato ai microfoni di Eurosport. “È la mia prima medaglia d’oro e quindi è particolare – ha detto – però io sono una che ha sempre pensato che una medaglia ai grandi eventi è già una cosa particolare, quindi sono tutte belle”.

Ha anche spiegato cosa la spinge a continuare a lottare e a vincere: “Amo questo sport, mi piace proprio la competizione, mi piace mettermi in gioco e soprattutto amo da morire questo sport – ha spiegato l’atleta – è per questo che sono ancora qui, sono ancora motivata, ho ancora dei sogni da raggiungere”.

L’oro era quello che le mancava, ma lei su questa medaglia ha delle idee chiare: “Io so anche che comunque non farà la differenza sulla mia vita e sulla mia carriera. Non ne avavo bisogno, diciamo, avevo già raggiunto tantissimo anche di più di quello che avevo sempre sognato. Però le lacrime di oggi ci sono state e molte anche”.

Il Mondiale di Federica Brignone non si conclude qui e sarà ancora impegnata nelle gare, ma intanto questa vittoria è speciale e la sua emozione è stata grande e condivisa con gli altri azzurri.

Federica Brignone, la carriera e la vita privata

Classe 1990, Federica Brignone ha lo sci che le scorre nel sangue. Basti pensare, infatti che la mamma è Maria Rosa Quario che ha gareggiato a livello internazionale ed è specialista dello slalom speciale. Il papà Daniele, invece, è un allenatore.

Nel corso della sua carriera Federica ha vinto tanto: dall’argento e i due bronzi alle Olimpiadi (2022 e 2018), all’argento ai Mondiali del 2011. In quelli juniores, invece, ha ottenuto l’oro nel 2009 e l’argento nel 2010. Nel 2020 ha vinto la Coppa del Mondo, quella di slalom gigante e la combinata, nel 2022 quella di supergigante. Una carriera pazzesca, ricca di successi, frutto di impegno, grinta e amore per lo sci.

L’entusiasmo per l’oro ai Mondiali lo ha voluto esprimere anche attraverso Instagram dove ha condiviso alcuni scatti della gara e della premiazione scrivendo: “La giornata perfetta e lacrime di goia!! World Champion”.

Però i sogni non sono finiti qui e Federica è pronta alle nuove sfide che l’aspettano: armata della passione e della grinta che la contraddistinguono.