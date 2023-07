Ansia da prova costume? Liberatevene così!

Fonte: istockphoto.com Ansia da prova costume

L’arrivo della stagione estiva porta con sé una serie di emozioni contrastanti. Mentre molti anticipano con gioia le vacanze al mare, per altri l’estate può rappresentare un motivo di ansia e preoccupazione.

In particolare, l’ansia da prova costume è un sentimento comune che colpisce molte persone e che è caratterizzato da una preoccupazione eccessiva riguardo il proprio aspetto fisico alla possibilità di mostrarsi in costume davanti agli altri. Ciò può scatenare sentimenti di insicurezza, autogiudizio e comparazione sociale; nei casi più gravi addirittura può addirittura generare stress costante e depressione.

Per evitare che il bikini, da capo rivoluzionario e simbolo dell’emancipazione femminile diventi una trappola per l’autostima delle donne, ecco alcuni consigli per adottare un approccio più positivo e accogliente nei confronti del proprio corpo che tenga conto delle cause profonde di questo disagio.

La poca consapevolezza di sé e la pressione sociale

Una maggiore sensibilità su questo tema si riscontra nel genere femminile, e soprattutto negli anni dell’adolescenza o in corrispondenza di particolari fasi di vita. Ma il cambiamento, così come la diversità, sono una parte integrante della nostra quotidianità e come tali dovrebbero essere accettati e trattati con dignità in una prospettiva di body positivity.

Per molte donne, dieta ed esercizio fisico diventano una tappa obbligata per arrivare all’estate, ma spesso non fanno altro che aumentare il senso di insoddisfazione ed ansia provato nel confronto con la bilancia o lo specchio. Questi, come ci spiega la psicologa Claudia Campisi, che collabora con TherapyChat, non sono altro che sintomi di un disagio più profondo, in grado di compromette la quotidianità, gli incontri, le relazioni sociali e persino la salute mentale di chi ne soffre.

La poca consapevolezza di sé e l’insicurezza, unite al paragone con i modelli lontani e scarsamente raggiungibili proposti dalla nostra società, sono tra le cause di un poco edificante rapporto con il proprio fisico. Questi fattori, oggi, portano spesso a privarsi della libertà di scoprirsi, una possibilità che in passato le donne si sono dovute conquistare.

I consigli per liberarsi dall’ansia della prova costume

Lavorate sull’autostima

La paura della prova costume spesso è radicata in una bassa autostima. Concentrarsi sui propri punti di forza e sulle qualità positive del proprio corpo può aiutare a costruire una migliore immagine di sé, aiutando così a a sviluppare una prospettiva più positiva verso se stessi e a migliorare la propria autostima.

Ascolto introspettivo

Parlarsi con rispetto, dedicarsi del tempo e delle attenzioni fa parte del cosiddetto “self talk”; una pratica introspettiva finalizzata a prendersi cura della propria autostima e riconquistare la fiducia nelle proprie risorse e qualità uniche.

Cambiate prospettiva

L’ansia da prova costume spesso è alimentata dalla pressione sociale e dai modelli di bellezza irrealistici promossi dai media. È importante ricordare che la bellezza viene in molte forme e dimensioni, e che non esiste una misura unica per tutti. Abbracciare la diversità e apprezzare la propria unicità possono aiutare a cambiare la prospettiva e a sentirsi più sicuri di sé.

Evitate di passare troppo tempo sui social

Le immagini sui social network sono oggetto di valutazione, reaction, commenti e contribuiscono ad amplificare i meccanismi di confronto sociale. Ridurre il tempo trascorso sui social network vi permetterà di evitare di esporvi costantemente a stimoli stressanti.

Provate tecniche di rilassamento

Quando l’ansia si fa sentire, è utile avere a disposizione delle tecniche di rilassamento che aiutino a calmarsi. Queste possono includere la meditazione, la respirazione profonda, lo yoga o qualsiasi altra attività che favorisca il rilassamento mentale e fisico. Trovate ciò che funziona meglio per voi e incorporate queste pratiche nella vostra routine quotidiana.

Prendetevi cura di voi stesse

Spesso ci si focalizza sui difetti e sulle imperfezioni, trascurando i lati positivi e le caratteristiche uniche di noi stesse. Sforzatevi di apprezzare e amare il vostro corpo per quello che è, riconoscendo il suo valore indipendentemente dagli standard estetici imposti dalla società. Costruire un rapporto positivo con il proprio corpo significa anche rendersi conto delle sue potenzialità e del suo significato intrinseco non solo nella sua apparenza.

È importante ricordare che l’estate è un momento per rilassarsi, divertirsi e godersi il tempo libero che avete a disposizione nel migliore dei modi. Concentratevi su tutte le esperienze positive che la stagione estiva può offrire; come fare nuovi amici, provare esperienze indimenticabili o semplicemente rilassarsi in spiaggia. Concentrarsi sulle cose positive può aiutare a ridurre l’ansia e a godersi appieno il momento presente.