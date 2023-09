A 12 anni scrive un best seller: chi è Gabriele Ciancuto e di cosa parla il suo libro

Fonte: iStock Libri

Gabriele Ciancuto ha 12 anni, vive con i suoi genitori ad Amelia, in Umbria, e senza nemmeno rendersene conto è diventato l’autore di un best seller. Il ragazzino ha approfittato della pausa estiva per scrivere e illustrare completamente da solo il suo primo libro dal titolo Il sistema solare. Libro di astronomia per bambini. Con l’aiuto di un amico e insieme ai suoi genitori è riuscito poi a pubblicarlo su Amazon, dove ha scalato le classifiche di vendita, diventando così in poco tempo uno dei volumi più letti.

Chi è Gabriele Ciancuto, lo scrittore di successo di 12 anni

La passione di Gabriele Giancuto – mamma casalinga e papà elettricista – è nata casualmente sui banchi di scuola. “Alle elementari mi piaceva molto la scienza ma non avevo un’idea specifica. Poi a scuola ho approfondito il tema e anche grazie a dei video mi sono sempre di più incuriosito. Così ho iniziato a studiarla”, ha spiegato il ragazzino, che ha dedicato il volume a due maestre.

“Mi hanno dato loro la possibilità di realizzare questo libro perché mi hanno trasmesso la passione per la scienza e mi hanno insegnato a scrivere. Ho creato un bellissimo legame con loro”. Grazie ai laboratori di informatica svolti a scuola, il piccolo scrittore ha imparato ad utilizzare il programma con cui ha impostato tutto il progetto del libro, illustrazioni comprese.

Non solo astronomia: Gabriele Ciancuto è pure un appassionato di sport, in particolare di pallavolo, e ama molto anche l’elettronica, conosciuta grazie al suo papà. “Per questo sogno di studiare ingegneria aerospaziale ma devo studiare bene l’inglese che non mi piace tanto ma so che mi sarà molto utile”.

Dopo il successo ottenuto su Amazon molto probabilmente Gabriele sarà impegnato con qualche presentazione in giro per l’Italia ma il ragazzino ha le idee chiare: “Voglio dedicarmi alla scuola che è appena iniziata e la seconda media è molto difficile. Il libro è sempre accanto con me, appena posso lo sfoglio. Diciamo che non lo perdo mai di vista”.

Simona, la madre di Gabriele, ha invece rivelato: “L’anno scorso ha frequentato la prima media e durante i laboratori pomeridiani ha imparato a utilizzare Canva. Poi, durante le vacanze ha iniziato a guardare un sacco di video a tema astronomico. A casa abbiamo iniziato a capire quanto fosse coinvolto dalla materia, quando un giorno, mentre al tg passava un servizio che riguardava i buchi neri, è intervenuto con dettagli e spiegazioni che ci hanno lasciato a bocca aperta”.

Nel corso delle settimane, Gabriele e papà Egiziano hanno unito le forze: “Hanno riempito un quaderno – ha ammesso ancora la mamma – ma poi sul libro Gabriele non ha voluto che interferisse nessuno. Dai testi all’ultima immagine, ha voluto fare tutto lui. Noi siamo riusciti a dare un’occhiata solo in fase di correzione. Per qualche refuso ma niente di più”.

Decisivo infine l’intervento di un amico di famiglia. “Raccontando a Giulio Gargiulo di questa passione – ha precisato mamma Simona – lui si è entusiasmato e ci ha dato una mano nei passi necessari per arrivare alla pubblicazione”.

La trama del libro Il sistema solare. Libro di astronomia per bambini

Il Sistema Solare: Libro di astronomia per bambini è un volume di astronomia dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni: è ricco di immagini chiare ed intuitive, che catturano l’attenzione e stimolano la curiosità dei più piccoli. Dai colorati pianeti alle affascinanti lune, ogni pagina del libro offre straordinarie illustrazioni e spiegazioni semplici, che rendono la complessità dell’astronomia accessibile anche ai lettori più giovani. Oltre a fornire informazioni dettagliate sul Sistema Solare, il libro offre innumerevoli curiosità sulle caratteristiche dei pianeti, sulle loro Lune e sui movimenti celesti stimolando la passione dei bimbi per l’astronomia.