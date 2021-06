editato in: da

Kate Middleton e William: Harry ruota di scorta

Carlo scappa da Harry e lascia William da solo. Il secondogenito di Diana presto sarà a Londra per inaugurare la statua dedicata a Lady D a Kensington Palace, ma, a quanto pare, suo padre non ci sarà. Diventato da poco papà della secondogenita Lilibet Diana, Harry ha deciso di tornare a casa per onorare la memoria della sua amatissima mamma e onorare un impegno preso con il fratello maggiore.

Un’occasione per chiarirsi con il resto della famiglia dopo mesi di tensioni e incomprensioni, a partire dall’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. L’assenza di Meghan Markle, rimasta negli Stati Uniti con i figli, avrebbe potuto aiutare una riconciliazione, proprio come sperava Kate Middleton, ma non sarà così. Come riporta il Sun, Carlo non sarà presente durante l’inaugurazione della statua. Non solo: il figlio della Regina partirà per un viaggio in Scozia, evitando di incontrare il figlio minore.

“Non ci sarà nessun incontro a tre – ha confermato una fonte -. Carlo vuole che i figli se la vedano tra di loro”. Nei giorni scorsi gli insider di Palazzo avevano raccontato il dolore e la rabbia di Carlo per le parole di Harry riguardo la vita a Corte. Nei mesi successivi, dopo aver partecipato al funerale del duca d’Edimburgo, il nipote della Regina non aveva risparmiato commenti piuttosto duri nei confronti del padre.

In un’intervista tv aveva accusato Carlo di non essere rimasto accanto a lui e William dopo la morte di Diana, costringendoli a farsi forza da soli di fronte a un lutto così enorme. “Beh, è stato così per me e quindi sarà così anche per voi – aveva detto, riportando le parole del padre -. Non ha senso. Solo perché tu hai sofferto non significa che i tuoi figli debbano soffrire”.

Le rivelazioni di Harry avrebbero colpito così tanto Carlo che starebbe “ribollendo di rabbia”. Avrebbe quindi preferito evitare un confronto diretto con il figlio, in occasione del suo ritorno a Londra, lasciando spazio a William. Sarà lui, con molta probabilità, a organizzare un colloquio con il marito di Meghan Markle, spinto anche da Kate Middleton che, secondo indiscrezioni, avrebbe assunto il ruolo di paciere nella Royal Family.