I baci romantici che ogni donna sogna di dare almeno una volta nella vita

10 baci del cinema che non potremo mai dimenticare

Esiste il bacio alla francese e quello sulla guancia, quello con le labbra appena schiuse e quello a stampo. Esistono intrecci e giochi che non si possono spiegare, ma solo vivere. Esiste il batticuore istantaneo provato a ogni tocco e quel senso di benessere improvviso perché si sa, il bacio è anche salutare.

Energizzante per natura, il bacio aumenta le difese immunitarie, e fa bene alla coppia: ecco perché i baciatori per passione non possono farne mai a meno. Attenzione però, ci sono baci e baci, e per fare il suo dovere questo incontro tra labbra deve essere frequente e intenso.

Secondo uno studio riportato dal Times, più del 60% delle donne ha interrotto una relazione perché il partner non era in grado di soddisfare le aspettative che ruotavano proprio attorno al bacio.

Maschietti quindi state attenti, non rinuncerete mica all’amore della vostra vita solo perché vi siete impegnati poco a baciare? E se proprio ci sono dei dubbi, su quale tecnica focalizzarsi, o quale ambientazione scegliere, diciamo che la televisione in questo ci aiuta. Tra commedie, serie tv e film romantici, a suon di “ciack si gira”, sono stati messi in scena i baci più belli del mondo.

Appassionati, romantici, sensuali, lunghissimi, sotto la pioggia e a testa in giù, in quell’ascensore bloccato di proposito o sulla prua di una nave. Oh andiamo, quante di noi hanno sognato di lasciarsi trasportare da quel contatto così sublime?

Ci siamo passate un po’ tutte, tra speranza e delusione, di attendere ore sotto la pioggia affinché il nostro Ryan Goslin arrivasse e ci sollevasse per baciarci con impeto sotto l’acqua battente. E che dire di tutte quelle fantasticherie di quel bacio candido e romantico, persino un po’ timido ma così autentico come quello dato da Leonardo DiCaprio, in ascensore, alla sua Giulietta.

Certo il romanticismo non è tutto nella vita perché c’è chi, parlando di baci, necessita di un vero e proprio vento di passione. Magari come quello di Christian e Ana, i protagonisti di 50 sfumature di grigio. Ma se c’è una cosa che tutte noi abbiamo sognato, almeno una volta nella vita, è quel bacio memorabile, unico e apparentemente infinito tra Sam e Molly, in Ghost, nella scena del vaso di argilla. Confessatelo, quante di voi si sono iscritte a un corso di ceramica base?