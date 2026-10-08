Anne Carson, le poesie e i libri del Nobel per la Letteratura 2026

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Ansa Anne Carson, vincitrice del Nobel alla Letteratura 2026

Prendere un mito dell’antica Grecia, cambiarne la forma e riportarlo nel presente. Oppure partire da Saffo, dal desiderio e dalla perdita per raccontare qualcosa che continua a riguardare anche il nostro tempo. È questo uno dei fili che attraversano i libri di Anne Carson, poetessa e saggista canadese, studiosa della letteratura greca antica e oggi Nobel per la Letteratura 2026.

La sua scrittura attraversa poesia, prosa, teatro e traduzione, muovendosi con grande libertà tra la classicità e il presente. Dai miti greci a Saffo, dal racconto dell’amore alla memoria del lutto, sono diverse le strade per entrare nell’universo letterario di Carson e scoprire i libri che hanno segnato il suo percorso.

“Eros il dolceamaro”, il desiderio nella poesia greca

Pubblicato nel 1986, Eros the Bittersweet è il primo libro di Anne Carson e nasce dal suo studio della letteratura e della filosofia greca. Al centro c’è Eros, osservato attraverso il paradosso del desiderio: l’amore può essere allo stesso tempo fonte di piacere e di sofferenza, proprio perché chi desidera tende verso qualcosa che sente distante da sé.

Carson parte anche dalla poesia di Saffo, alla quale è legata l’idea del “dolceamaro” associata a Eros, e allarga poi la riflessione ad altri autori della letteratura greca e moderna. Il libro si muove così tra analisi, poesia e filosofia, mostrando già quella libertà tra generi e forme che diventerà una delle caratteristiche della sua scrittura.

Offerta Eros il dolceamaro Una meditazione sul desiderio

“Autobiografia del rosso”, il mito di Gerione diventa contemporaneo

Un ragazzo con le ali, la pelle rossa e una passione per la fotografia. È Gerione, il protagonista di Autobiografia del rosso, il libro pubblicato da Anne Carson nel 1998 che rilegge un antico mito greco attraverso la forma di un romanzo in versi.

Alla base dell’opera ci sono i frammenti della Gerioneide di Stesicoro, poeta greco vissuto tra il VII e il VI secolo a.C., che raccontavano lo scontro tra Gerione ed Eracle. Carson riprende quella storia e la porta nel presente: il suo Gerione è un adolescente che si innamora di Eracle, trasformando il mito in una storia di desiderio, crescita e scoperta di sé.

Poesia e narrazione si incontrano così nella storia di un personaggio antico che Carson porta in un’epoca diversa, conservandone alcuni elementi fondamentali e reinventandone il mondo. È un approccio alla classicità che tornerà anche in molte delle opere successive della scrittrice.

“La bellezza del marito”, 29 tanghi per raccontare un matrimonio

Nel 2001 Anne Carson pubblica The Beauty of the Husband, un’opera che definisce un “saggio romanzato in 29 tanghi”. Il libro racconta una storia d’amore e la fine di un matrimonio, utilizzando proprio la struttura del tango come forma narrativa.

Nei 29 componimenti si incontrano desiderio, attrazione, dolore e separazione. Al centro c’è una relazione che si sgretola, ma Carson inserisce nel racconto anche una riflessione sulla bellezza e sulla verità, a partire dall’idea di Keats secondo cui “beauty is truth”.

La bellezza del marito Inizio e fine di un matrimonio

“Decreazione”, quando poesia, saggio e opera si incontrano

Con Decreation, pubblicato nel 2005, Carson porta ancora più avanti la sua ricerca sulle forme letterarie. Il volume riunisce poesie, saggi e un’opera lirica, mettendo insieme registri e linguaggi diversi.

Il titolo richiama il concetto di “decreazione” associato alla filosofa Simone Weil: un processo legato al venir meno dell’io e alla rinuncia alla centralità del soggetto. Carson lo affronta attraverso testi che passano dalla poesia alla riflessione e fino alla forma operistica.

È uno dei libri in cui emerge con maggiore chiarezza la sua tendenza a non considerare i generi letterari come confini rigidi, ma come forme che possono dialogare e mescolarsi.

Decreazione I generi letterari senza confini

Gli altri libri e le poesie di Anne Carson

Il percorso letterario di Anne Carson vive anche di moltissimi altri titoli. Tra le sue opere ci sono anche Nox, Glass, Irony and God, Men in the Off Hours, la raccolta di frammenti di Saffo If Not, Winter, Red Doc>, The Albertine Workout, Float, Norma Jeane Baker of Troy e Wrong Norma.

Ci sono poi le sue traduzioni dal greco antico, tra cui quelle di Saffo e delle tragedie greche, che hanno un ruolo importante all’interno della sua produzione. La sua bibliografia continua così a muoversi tra poesia, prosa, saggistica, teatro e traduzione, spesso mettendo in discussione i confini tra una forma e l’altra.

Anne Carson, il Nobel per la Letteratura 2026

L’8 ottobre 2026 Anne Carson è stata premiata con il Nobel per la Letteratura. L’Accademia di Svezia le ha assegnato il riconoscimento “per la sua opera audace e ricca di invenzione, che in dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea”.

La motivazione riassume bene il percorso attraverso i suoi libri: Carson parte spesso dalla letteratura antica, ma la attraversa senza trattarla come qualcosa di intoccabile. Miti, poesia greca, traduzioni e testi classici diventano materiali da trasformare, accostare e rileggere attraverso forme contemporanee.