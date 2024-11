Paola Maugeri: “Non si può guarire nello stesso posto in cui ti ammali”

Oggi veniamo valutati per ciò che facciamo, non per ciò che siamo. Cambiare vita richiede coraggio, ma spesso è l’unico modo per ritrovarsi

Paola Maugeri: la signora del rock ci racconta e si racconta, perché quando il tuo personaggio è splendido, ma la tua persona sta languendo, è necessario fermarsi e ricominciare. Un’intervista che cambierà la tua prospettiva, ispirandoti.

«Dovevo cambiare la terra per rifiorire. Perché non si può guarire nello stesso posto in cui ti ammali. Se ripenso alla Paola di ieri, la vorrei abbracciare, sembrava forte e invece era insicura. Ricordo che ero sempre abbottonata, con abiti maschili, avevo bisogno di nascondere la mia femminilità per risultare credibile. Oggi so che si può essere scollate e competenti. Lenny Kravitz docet».