Le più belle frasi di Strappare lungo i bordi

Strappare lungo i bordi è una serie animata italiana del 2021, è stata scritta e diretta da Zerocalcare per Netflix.

Zerocalcare è il nome d’arte di Michele Rech, noto fumettista italiano. Un nickname nato quando, dovendone scegliere uno per partecipare a una discussione su Internet, prese ispirazione dal ritornello di una pubblicità in TV di un prodotto anti calcare che stava andando in onda in quel momento.

La serie Strappare lungo i bordi, che ha avuto un grandioso successo, gira attorno a un viaggio che Zerocalcare deve affrontare con i suoi due amici di sempre, Sarah e Secco. I vari episodi della serie mostrano racconti e flashback della vita del protagonista, si parte dagli anni delle scuole medie, a quelli del liceo, e si arriva poi al presente. Zerocalcare racconta tutta la sua vita usando ironia e sarcasmo, due caratteristiche che contraddistinguono il fumettista da sempre.

Durante il viaggio Zerocalcare cerca di prendere le distanze dalla sua coscienza, che nella serie è rappresentata dal personaggio dell’Armadillo, che lo accompagna in ogni istante e che vuole continuare a ricordargli perché lui e i suoi tre amici si stanno dirigendo in treno verso Biella, dove si tengono i funerali della loro amica Alice. La ragazza si è tolta la vita dopo aver visto i suoi sogni infranti a Roma – senza un lavoro – ed essere stata costretta a tornare a casa, in provincia, dai suoi genitori. Nella produzione di Zerocalcare si parla spesso della periferia, a volte resa fin troppo un Far West, ma è uno degli aspetti centrali della sua narrazione. Vediamo alcune delle più belle frasi di Strappare lungo i bordi che DiLei ha scelto per te.

Strappare lungo i bordi: frasi dell’Armadillo

Come anticipato e come tutti coloro che hanno seguito la serie sanno, il personaggio dell’Armadillo rappresenta la coscienza di Zerocalcare: severo ma giusto, così lo definiremmo, cerca in ogni modo di ricordare al protagonista quelle che sono le sue responsabilità, in ogni istante, facendogli notare che non è assolutamente vittima di cospirazione cosmica, ma che è lui stesso l’artefice del suo male, di cui tanto si lamenta. Ecco alcune frasi dell’Armadillo, da Strappare lungo i bordi:

Armadilo: “Dai su, se su ottomila film non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene”.

Zerocalcare: “E me so’ interrogato e ho convenuto che è vero, che so’ io quello difettoso e che non posso trova’ fuori quello che me manca dentro. Però volevo guarda’ ‘na serie, non fa psicoterapia”.

Tanto se una cosa deve succede, succede. Tutta ‘sta fretta di fa succede le cose ce l’ha messa il capitalismo. (Armadillo)

Il mondo è vulnerabile, ai cazzari. (Armadillo)

Strappare lungo i bordi: frasi di Alice

Il titolo della serie, Strappare lungo i bordi, deriva da un’espressione che Zerocalcare usa per spiegare con una sorta di metafora quello che si aspettava sarebbe stata la sua vita, ovvero una linea tratteggiata da strappare man mano, “mentre il destino gli si rivelava in un disegno ordinato e compiuto di senso”.

Scoprire che invece, in realtà, non c’è nessuna linea da seguire, che ognuno è artefice della propria esistenza, è un brusco risveglio da un sogno che Zerocalcare si era costruito, e anche la tragica morte di Alice gli fa scoprire che cos’è davvero la vita.

Ma chi è Alice? Si tratta della versione televisiva della Camille dei fumetti, personaggio che Zerocalcare usa per sviluppare la sua storia. È il simbolo di un amore che non è mai sbocciato, delle fragilità che ognuno di noi nasconde dentro di sé, di tutte quelle opportunità che ci lasciamo sfuggire nella vita.

Rappresenta il grande incompiuto nella vita di Zerocalcare, quell’amore che non ha vissuto e il rimpianto per non averlo farro. Vediamo alcune frasi di Strappare lungo i bordi, pronunciate da Alice:

Per me non è importante che tu ci sia sempre, ma devo sapere che quando tu sei con me, ci sei davvero, lo capisci? (Alice)

Bambino: “Alice, ma la cicatrice poi passa?” Alice: “La cicatrice non passa, è come una medaglia che nessuno ti può portare via (…)” Bambino: “Ma perché non passa?” Alice: “Perché è una cicatrice. Se andava via con l’acqua era un trasferello. È una cosa che fa paura, ma è anche una cosa bella, è la vita”.

Strappare lungo i bordi: frasi di Sarah

L’intera narrazione della serie Strappare lungo i bordi è ricca di frasi molto incisive, che vengono pronunciate da Zerocalcare e dagli altri protagonisti della trama. Si tratta di pensieri e citazioni che difficilmente hanno lasciato indifferenti le persone che hanno seguito la serie.

Sono tutte frasi che possono portare in qualche modo ognuno di noi a riflettere, che fanno sentire i telespettatori vicini ai tormenti di Zerocalcare e che possono dare il via a riflessioni e pensieri profondi. Il personaggio di Sarah è in qualche modo riconducibile all’alterego femminile del protagonista.

È diretta, capace di farsi pochi problemi nel reagire a una conversazione, soprattutto se si parla di lavoro, tema che la fa sentire parecchio frustrata e intrattabile. Di seguito trovi alcune frasi pronunciate da Sarah in Strappare lungo i bordi, una delle amiche di Zero:

Ma non ti rendi conto di quant’è bello? Che non ti porti il peso del mondo sulle spalle, che sei soltanto un filo d’erba in un prato? Non ti senti più leggero? (Sarah)

Le persone so complesse: hanno lati che non conosci, hanno comportamenti mossi da ragioni intime e insondabili dall’esterno. Noi vediamo solo un pezzetto piccolissimo di quello che c’hanno dentro e fuori. E da soli non spostiamo quasi niente. Siamo fili d’erba, ti ricordi? (Sarah)

Strappare lungo i bordi: frasi di Zerocalcare

La serie Strappare lungo i bordi, scritta e diretta da Zerocalcare, ha riscosso un grandissimo successo sin dal lancio su Netflix. Non è solo il racconto della vita del protagonista, ma una serie di pensieri e di vicende che vengono narrati in modo ironico e parecchio scanzonato, usando lo slang giovanile ed il dialetto romano (e parecchie parolacce, motivo per cui è stata attaccata dalla critica) per sottolineare quelle che sono le reali fragilità dell’essere umano, che vive nella frenesia del quotidiano, del capitalismo sfrenato, della consapevolezza di considerarsi come un “semplice filo d’erba” e quindi libero.

Vuole dare un insegnamento, Zerocalcare: cercare di superare quella sorta di ossessione verso se stessi, per entrare in empatia con gli altri e imparare a guardarsi dentro senza doversi sempre giudicare, senza pretendere sempre troppo.

La vita fa paura – è vero – ma è anche bella, ed è quello che vuole farci capire il narratore. Nonostante le tragedie dell’esistenza e della morte, Zerocalcare ci ricorda che “Panta Rei”, l’esistenza scorre e noi con lei. Vediamo le più belle frasi di Strappare lungo i bordi, pronunciare proprio da Zerocalcare, il protagonista:

E allora noi andavamo lenti perché pensavamo che la vita funzionasse così, che bastava strappare lungo i bordi, piano piano, seguire la linea tratteggiata di ciò a cui eravamo destinati e tutto avrebbe preso la forma che doveva avere. Perché c’avevamo diciassette anni e tutto il tempo del mondo. (Zerocalcare)

Ho pensato che c’era qualcosa di incredibilmente rasserenante nell’essere un filo d’erba. Che non faceva la differenza per nessuno. E non c’aveva la responsabilità per tutti i mali del mondo. (Zerocalcare)

Erano passati solo tre secondi da quando c’eravamo salutati… E io ero già innamorato. (Zerocalcare)

E semo pure stupidi. Perché se impuntamo a fa’ il confronto co le vite degli altri. Che a noi ce sembrano tutte perfettamente ritagliate, impalate, ordinate. E magari so così perfette solo perché noi le vediamo da lontano. (Zerocalcare)

È una cosa che fa paura, ma è anche una cosa bella. È la vita. (Zerocalcare)

Invece sotto l’occhi c’abbiamo solo ‘ste cartacce senza senso, che so’ proprio distanti dalla forma che avevamo pensato. Io non lo so se questa è ancora ‘na battaglia oppure se ormai è annata così, che avemo scoperto che se campa pure co ste forme frastagliate, accettando che non ce faranno mai giocà nella squadra di quelli ordinati e pacificati. Però se potemo comunque strigne intorno al fuoco e ricordasse che tutti i pezzi de carta so boni per scaldasse. E certe volte quel fuoco te basta, e altre volte no. (Zerocalcare)

Zerocalcare: “Ma come convivi co sta consapevolezza d’esse un carnefice?”

Secco: “A me non me ne frega un ca**o, annamo a pija un gelato?”

Le più belle frasi di Zerocalcare

