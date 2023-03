Frasi sulla luce, le più belle e spirituali da condividere

Fonte: 123rf Frasi sulla luce. Le migliori citazioni e gli aforismi

La luce illumina ciò su cui si posa e permette di vedere nell’oscurità. Una lampadina accesa in una stanza buia concede agli occhi di individuare i mobili e gli eventuali oggetti che si trovano nello spazio illuminato. Allo stesso tempo può mettere in risalto qualcosa, per esempio un attore su un palcoscenico, indicare una direzione, come il faro per le barche e , metaforicamente, rischiara ciò che era rimasto confuso. La luce può essere fredda o calda, ma sempre avvolgente. Irradia ciò su cui si posa e lo rende visibile, protagonista della scena. Nella letteratura è sempre legata a un’accezione positiva e usata per svariate metafore. C’è la luce spirituale, una forza interna che porta a fare del bene e a trovare il proprio equilibrio. La luce chiarificatrice che permette di mettere ordine nelle proprie idee e dare una risposta a domande confuse. Gli illuministi parlavano di “lume della ragione” per sottolineare l’importanza del ragionamento e della mente per fare luce, dar conoscere e liberare l’uomo dalle tenebre dell’ignoranza. La luce è bellezza e beatitudine perché rende visibile (e quindi fa conoscere) ciò che prima era rimasto nell’ombra, non si vedeva e perciò sconosciuto. Anche quando si nasce si usa il modo di dire “venire alla luce” che sta a rappresentare l’uscita del bimbo dalla pancia della madre, l’inizio della vita, il conoscere e farsi conoscere dal mondo che lo circonda. Per chi è alla ricerca di qualche definizione sulla potenza dell’illuminare ed essere illuminati, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla luce, perfette per riflettere e lasciarsi ammantare dal caldo abbraccio di un bagliore che squarcia l’oscurità.

Frasi e aforismi sulla luce

La luce è spesso legata al sole, i cui raggi rischiarano il mondo e rendono visibili e più chiari gli elementi che lo compongono. Anche una candela emette luce e può illuminare il mondo. Qualche frase e aforisma sulla luce.

Allo stesso modo in cui arrivano lontani i raggi di una minuscola candela,cosi’ una buona azione illumina il mondo malvagio. (William Shakespeare)

L’amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce. (Khalil Gibran)

Ci sono due modi di diffondere luce: essere una candela o essere lo specchio che la riflette. (Edith Wharton)

Il sole è andato, ma io ho una luce. (Kurt Cobain)

C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. (Leonard Cohen)

Chi non ha luce in viso, mai potrà essere stella. (William Blake)

Da dentro o da dietro una luce brilla attraverso noi sulle cose e ci rende consapevoli che non siamo niente, che la luce è invece tutto. (Ralph Waldo Emerson)

Siamo tutti rotti, ecco come entra la luce. (Ernest Hemingway)

Devi trovare ciò che accende una luce in te così che tu, a modo tuo, possa illuminare il mondo. (Oprah Winfrey)

Splendidi raggi di luce incandescente… Ecco come apparivano la vera bellezza e bontà: un insieme spettrale e luminescente di esseri così puri che faceva male guardarli direttamente, come l’eclissi più gloriosa, o forse il paradiso stesso. (Lauren Kate)

Non devi mai concludere, anche se tutto va storto, che non puoi avere successo. Anche nel peggiore dei casi c’è una via d’uscita, un segreto nascosto che può trasformare il fallimento in successo e la disperazione in felicità. Nessuna situazione è così buia che non ci sia un raggio di luce. (Norman Vincent Peale)

Il Sole stesso è debole quando sorge per la prima volta e raccoglie forza e coraggio man mano che il giorno avanza. (Charles Dickens)

Amo accendere una candela, leggere un libro e prendermi un secondo per me. (Jessica Long Man)

Una persona romantica saprà, dal profondo del suo cuore, che nessuna fonte di luce potrà mai sostituire la misteriosa bellezza di una candela! (Mehmet Murat ildan)

Le persone resistenti sono capaci di visualizzare l’idea della luce alla fine del tunnel quando gli altri non possono vederla. (Seth Godin)

È difficile, non importa dove ti trovi nel mondo, è sempre un po’ una battaglia, ma c’è luce alla fine del tunnel. (Andrea Jack)

Frasi sulla luce della vita e dell’anima

Quando si dà alla luce qualcosa si vuole dire che gli si ha dato la vita. Allo stesso tempo la luce è quel bagliore che ci indica la strada da percorrere o rischiara il buio della nostra anima. Una serie di aforismi e citazioni sulla luce della vita e dell’anima.

È durante i nostri momenti più bui che dobbiamo concentrarci per vedere la luce. (Aristotele)

Dai luce e la gente troverà la strada. (Ella Baker)

Nessun grado di oscurità del mondo può estinguere il bagliore della luce interiore di un’anima. (Wes Fesler)

L’arte è un canto dell’anima cantato dalla luce del cuore con il colore dell’emozione e dell’apprezzamento. (Debasish Mridha)

Nessun grado di oscurità mondana può estinguere il bagliore della luce interiore di un’anima. (Wes Fesler)

Nell’atteggiamento del silenzio l’anima trova la via in una luce più chiara, e ciò che è sfuggente e ingannevole si risolve in una limpidezza cristallina. La nostra vita è una lunga e ardua ricerca della Verità. (Mahatma Gandhi)

C’è un dolore e un dolore nella vita di tutti, ma ogni tanto c’è un raggio di luce che scioglie la solitudine nel tuo cuore e porta conforto come una zuppa calda e un letto morbido. (Hubert Selby, Jr.)

Ciò che distingue una candela dalle altre luci è che fa appello alla nostra anima, non ai nostri occhi! (Mehmet Murat Ildan)

L’ombra è il più grande insegnante su come venire alla luce. (Ram Das)

A volte la vita sembra un tunnel buio senza luce alla fine, ma se continui ad andare avanti, finirai in un posto migliore. (Jeffrey Fry)

C’è una luce alla fine di ogni tunnel. Alcuni tunnel sono più lunghi di altri. (Ada Adams)

Quando Gesù parlò di nuovo alla gente, disse: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà mai nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. (Dal Vangelo secondo Giovanni 8:12)

Siamo modellati dai nostri pensieri; diveniamo quello che pensiamo. Quando la mente è pura, la gioia segue come un’ombra che non se ne va mai. (Buddha)

La negatività è una dipendenza dall’ombra cupa che aleggia attorno a ogni forma umana… puoi trasfigurare la negatività rivolgendola verso la luce della tua anima. (John O’Donohue)

Solo chi ha sperimentato la luce e l’oscurità, la guerra e la pace, l’ascesa e la caduta, solo quella persona ha veramente sperimentato la vita. (Stefan Zweig)

Frasi sulla luce interiore

La luce interiore è qualcosa di intimo, riguarda la purezza del proprio cuore ed è legata a uno stato d’animo positivo, alle qualità personali di un individuo e alla bellezza della sua anima. Una serie di frasi e aforismi sulla luce interiore.

La prima creatura di Dio fu la luce. (Francesco Bacone)

La bellezza non è nel viso; la bellezza è una luce nel cuore. (Kahlil Gibran)

La spiritualità è riconoscere la luce divina che è dentro di noi. Essa non appartiene a nessuna religione in particolare, ma appartiene a tutti. (Muhammad Ali)

Proprio come dalla terra vengono scoperti i tesori, così la virtù appare dalle buone azioni, e la saggezza appare da una mente pura e pacifica. Per camminare al sicuro attraverso il labirinto della vita terrena, sono necessarie la luce della saggezza e la guida della virtù. (Buddha)

Dentro di te si vede una cosa che è tonda, bella, triste. Mi fa pensare a una lucciola. È una cosa che c’è solo quando stiamo in silenzio. (Banana Yoshimoto)

La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori. (Alda Merini)

Soltanto la luce che si accende a se stessi, risplende poi anche per le altre persone. (Arthur Schopenhauer)

Gli esseri umani sono come le vetrate. Brillano alla luce del sole, invece al calare delle tenebre rivelano la loro bellezza solo se vi è una luce dentro. (Elisabeth Kubler-Ross)

Niente può oscurare la luce che splende dall’interno. (Maya Angelou)

Dentro di te è la luce di mille soli. (Robert Adams)

Ascolta la luce interiore; ti guiderà. Ascolta la pace interiore; ti darà da mangiare. Ascolta l’amore interiore; ti trasformerà. (Sri Chinmoy)

La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo. (Martin Luther King Jr.)

Frasi sul contrasto luce/ombra

La luce contrasta l’oscurità e un piccolo bagliore è più potente di qualsiasi tenebra, ma senza le zone d’ombra non si potrebbe conoscere a pieno la forza della luminosità. Una selezione di frasi e citazioni sul contrasto luce/ombra.

Dove c’è molta luce, l’ombra è più scura. (Goethe)

Affinché la luce possa risplendere, deve esserci l’oscurità. (Francesco Bacone)

A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell’aurora. (Emily Dickinson)

Non c’è oscurità così densa, così minacciosa, o così difficile da non poter essere superata dalla luce. (Vern P. Stanfill)

Forse devi conoscere l’oscurità prima di poter apprezzare la luce. (Madeline L’Engle)

La speranza è poter vedere che c’è luce nonostante tutta l’oscurità. (Desmond Tutu)

Solo quando saremo abbastanza coraggiosi da esplorare l’oscurità scopriremo l’infinita potenza della nostra luce. (Brene Brown)

Tutte le tenebre del mondo non possono spegnere la luce di una sola candela. (Francesco d’Assisi)

Guarda come una singola candela può sia sfidare che definire l’oscurità. (Anna Frank)

Ovunque questa sia luce, cerca l’ombra. L’ombra sono io. (Anaïs Nin)

Siamo legati dalle nostre ombre, non dalla nostra luce. (Jun Mochizuki)

Non aver paura delle ombre, significa solo che c’è una luce nelle vicinanze. (Amy Lee)

Porta una candela nel buio, sii una candela nel buio, sappi che sei una fiamma nel buio. (Ivan Illich)

Possiamo facilmente perdonare un bambino che ha paura del buio; la vera tragedia della vita è quando gli uomini hanno paura della luce. (Platone)

Per quanto posso discernere, l’unico scopo dell’esistenza umana è accendere una luce nel buio del mero essere. (Carl Gustav Jung)

Ci sono due tipi di luce: la luce che illumina, e il bagliore che oscura. (James Thurber)

Frasi su luci e colori

I colori nascono dalla luce e donano tonalità differenti al mondo. Gli impressionisti hanno creato un movimento artistico basato proprio sugli effetti di luci diverse sul medesimo paesaggio. Qualche aforisma e citazione su luci e colori.

I raggi della felicità, come quelli della luce, sono incolori quando ininterrotti. (Henry Wadsworth Longfellow)

Oggi la luce ha fatto incetta di colori purissimi per disegnare lo sguardo di un bambino. (Fabrizio Caramagna)

Oggi la luce è una buccia di limone sul vetro dell’aria. (Rinaldo Caddeo)

Ai bordi del paese un cane latrò, ma breve e spaurito. Scuriva precipitosamente, ma sopra le creste resisteva una fascia di luce argentea, non come un margine del cielo ma come una effusione delle colline stesse. (Beppe Fenoglio)

In natura, la luce crea il colore. Nella pittura, il colore crea la luce. (Hans Hofmann)

Per me non esistono fiori in grado di reggere il confronto con la varietà dei colori che assume Lisbona alla luce del sole. (Fernando Pessoa)

Il cielo grigio e l’aria umida parlano dell’autunno. Qualche timido raggio di sole riscalda il corpo, ma non l’anima che rimane inquieta. Eppure non desidero i colori dell’estate: mi accecano di vita, ma poi mi tradiscono. (Filippo Aloisi)

Il mondo è a colori. Forse, a volte, sono colori cupi, foschi, cruenti o solari, luminosi, iridescenti. Il bianco e il nero sono solo un’avarizia cromatica. (Vito Giaquinto)

Le persone sono come le vetrate colorate. Scintillano e brillano quando c’è il sole, ma quando cala l’oscurità rivelano la loro bellezza solo se c’è una luce all’interno. (Elizabeth Kübler-Ross)

Poesie sulla luce

La luce si presta perfettamente a romantiche e intense metafore e la letteratura non poteva esimersi dal rendere questa componente protagonista di componimenti poetici di rara bellezza. Alcune poesie sulla luce.