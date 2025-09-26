Blue e Duca, quando la speranza abbaia più forte del silenzio

Scrive da sempre, raccogli emozioni e le trasforma in storie. Ha collaborato con ogni tipo di giornale. Ha fatto l'inviata per tutte le reti nazionali. È la giornalista che sussurra alle pasticcerie e alla primavera.

123RF Blue e Duca: cani abbandonati

San Quirino, provincia di Pordenone. È la mattina del 21 settembre quando alcuni condomini di un palazzo Ater sentono lamenti provenire da un appartamento. Non è la voce di una persona, ma quella di un cane. Si chiama Blue, è una femmina di Amstaff di cinque anni, la sua padrona non rientra a casa da due giorni, irreperibile al telefono. Blue è sola, chiusa in una gabbia, senza acqua né cibo.

I vicini non esitano: chiamano carabinieri, vigili del fuoco e l’ambulanza veterinaria, quando la porta viene aperta, l’immagine è straziante: il muso di Blue sporge dalle sbarre, il corpo appare stanco e deperito. Subito riceve le prime cure, poi un’ordinanza del sindaco ne dispone il trasferimento in una struttura idonea. Oggi Blue è salva, accudita e nutrita. La sua storia poteva avere un epilogo tragico, ma l’attenzione e la solidarietà di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte le hanno restituito una possibilità.

A centinaia di chilometri di distanza, in un quartiere periferico di Belgrado, un altro cane affrontava il buio. Si chiama Duca, anche se fino a poco tempo fa non aveva neppure un nome. È un incrocio tra un Pomerania e uno Spitz tedesco. Per un anno intero ha vissuto rinchiuso in una scatola ricavata da pallet da ardere, senza luce, senza carezze, senza nemmeno una passeggiata. Solo il silenzio, la paura e l’odore di legno come compagni.

I volontari dell’associazione Udruzenje Beta Beograd lo hanno trovato per caso, e la sua esistenza è cambiata. Curato, vaccinato e sterilizzato, Duca ha iniziato il suo lento cammino verso la rinascita. Fisicamente sta bene, ma le ferite invisibili restano profonde: al guinzaglio si blocca, si nasconde, a volte si spaventa fino a fare pipì dalla paura. Per lui, ogni carezza è una scoperta, ogni passo fuori da quella scatola un miracolo.

Blue e Duca oggi sono vivi, e questo è già molto. Ma non basta: entrambi cercano una vera famiglia, qualcuno disposto a guardare oltre la razza o il passato, per offrire amore e stabilità.

Prendere un cane non è un passatempo. Non è un regalo di Natale, non è un surrogato di un bambino, non è un giocattolo da mettere via quando ci si stanca. È un atto di responsabilità. Significa prendersi cura di un essere vivente che dipende completamente da noi: nutrirlo, curarlo, accompagnarlo, dargli affetto.

Un cane non è un oggetto da rinchiudere in una stanza o in un garage, non è un soprammobile da dimenticare in una gabbia. È un compagno di vita. Ha bisogno di attenzioni, di una routine, di socialità. Ha bisogno di sentirsi parte di una famiglia.

Quest’anno, solo in Italia, centinaia di animali sono stati maltrattati o abbandonati. Troppi di loro non ce l’hanno fatta. Blue e Duca sono eccezioni fortunate, due storie a lieto fine. Ma quante restano invisibili, sepolte nel silenzio di case chiuse, campagne isolate, scatole improvvisate?

Chi abbandona un cane o lo tratta come un oggetto dimostra non solo crudeltà, ma mancanza di empatia, incapacità di riconoscere l’altro come essere vivente. Il vero coraggio sta nel guardare oltre le difficoltà, nell’adottare anche chi porta con sé un passato difficile, un corpo segnato, un carattere impaurito. Blue è un molosso, e spesso i pregiudizi tengono lontani i potenziali adottanti. Duca è piccolo ma traumatizzato, e richiede pazienza infinita. Entrambi meritano amore. Perché amare un animale significa accettarne la fragilità, non cercare la perfezione.

La domanda allora è semplice: perché continuare a far crescere il numero dei cani abbandonati, quando basterebbe fermarsi un attimo prima di adottare, riflettere sulla responsabilità che comporta, scegliere con consapevolezza? Chi salva un cane, salva un pezzo di umanità. E ci ricorda che non basta avere un animale in casa per chiamarsi “padroni”: bisogna essere, prima di tutto, famiglia.