Franca Pilla, la nostra First Lady

Franca Pilla è la First Lady più longeva d’Italia, la moglie del compianto ex Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Ha già spento le 101 candeline mantenendo intatto quello charme che l’ha sempre contraddistinta, dalle prime apparizioni pubbliche al fianco del marito.

Ed è proprio vicino a Ciampi che la donna è rimasta, per tutti i giorni della sua vita, quando si esponeva senza remore, quando le sue parole e le sue affermazioni diventavano il pasto succulente dell’ennesima polemica che ruotava attorno al Quirinale.

Lei, che ha esortato suo marito a cambiare lavoro, sempre lei che gli è rimasta accanto orgogliosamente quando è diventato il decimo Presidente della Repubblica Italiana quel 18 maggio del 1999, contribuendo a rafforzare il ruolo della figura presidenziale e quello da First Lady. Ecco chi è Franca Pilla.

Franca Pilla

Nata il 19 dicembre del 1920, Franca Pilla è conosciuta soprattutto per essere stata la moglie dell’ex presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.

Nasce e cresce a Reggio Emilia fino a quando, all’età di 18 anni, si trasferisce nella città di Pisa per gli studi universitari. È quello il periodo in cui incontra il suo Carlo, l’amore della sua vita, marito e padre dei suoi figli. Tra i due inizia subito una relazione che culmina in quelle promesse di amore eterno pronunciate a Bologna nel 1946.

Dopo il matrimonio la famiglia si allarga, Franca Pilla e Carlo Azeglio Ciampi mettono al mondo due bambini: Gabriella e Claudio, nati rispettivamente nel 1949 e nel 1953.

I due vanno a vivere a Livorno dove Ciampi lavora come professore di latino al liceo. È lei che lo spinge a cambiare professione, a lavorare per la Banca d’Italia. E così, da impiegato, Carlo entra in politica diventando prima presidente del Consiglio dei Ministri e poi ministro del Tesoro.

La famiglia, quindi, si trasferisce a Roma dove inizia una nuova vita destinata a cambiare con le elezioni della Presidenza per la Repubblica Italiana del 1999. Carlo Azeglio Ciampi è il nuovo Presidente del popolo italiano e Franca è sempre lì, al suo fianco.

La moglie del Presidente

Come moglie del Presidente della Repubblica Italiana e First Lady del BelPaese, Franca Pilla è diventata una figura popolare nella nostra Penisola. A differenza delle altre mogli dei presidenti, infatti, la donna è sempre stata al fianco del marito, presidiando negli incontri e nelle cerimonie pubbliche.

Non certo nel ruolo di comparsa, Franca infatti è più volte intervenuta in questioni di pubblico dominio scatenando anche delle polemiche sulla televisione spazzatura, per esempio. Durante gli anni al Quirinale, con il supporto di Carlo Azeglio Ciampi, ha fatto istituire il Premio Consorte del Presidente della Repubblica per premiare tutte le figure femminili impegnate attivamente nell’ambito sociale, premio riscosso tra le altre anche da Laura Boldrini.

Sulla sua famiglia e sul suo Carlo ha sempre speso belle parole, raccontandosi con generosità ai media, descrivendo una quotidianità, la loro, fatta di cose semplici. Dopo la morte di Carlo, avvenuta il 16 settembre del 2016, Franca Pilla è rimasta a vivere nella casa romana di famiglia, quella in via Anapo nel quartiere Trieste, dove ha costruito i ricordi più belli della sua vita.