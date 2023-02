Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Piacciono tanto e possono essere preparate in mille modi, ma sappiamo come conservare le zucchine? È una situazione abbastanza comune: vai al mercato o dal tuo fruttivendolo di fiducia, trovi esposta una bella cassetta di zucchine fresche, verdissime e invitanti che invitano all’acquisto.

Poi, tornata a casa, ti rendi conto che sono effettivamente troppe per essere mangiate tutte prima che vadano a male. Sai che non passerà molto tempo prima che inizino a diventare molli. Come fare?

Le zucchine sono ortaggi primaverili ed estivi dalla grande versatilità. Forse la loro migliore qualità è il modo in cui assorbono sapori e consistenze. Puoi prepararle in padella, cuocerle sulla griglia o in forno e persino fritte. Le zucchine si prestano a far parte di strepitosi primi piatti, ad accompagnare secondi, ma anche a essere usate come antipasti sfiziosi o piatti unici, se uniti a carne, uova e pesce.

Insomma: la zucchina è una verdura passepartout che piace a tutti (o quasi)! Come la maggior parte delle verdure, le zucchine sono altamente nutrienti, ricche di potassio, fibre, beta-carotene e vitamine A, B6 e C. Aiutano la digestione e favoriscono la buona salute degli occhi. In questo articolo, ti sveleremo tutti i metodi per conservare le zucchine in modo efficace e duraturo, senza perdere il loro sapore e le loro proprietà nutrizionali.

Come conservare le zucchine crude

Ci sono diversi segnali che ti fanno capire che le zucchine stanno andando a male:

se una zucchina ha alcune macchie nere o dei punti in cui comincia a diventare morbida, tagliala e usala il prima possibile;

se la buccia è diventata opaca e rugosa, è il caso di cucinarla subito;

se è ormai diventata in gran parte molle o scura o, peggio ancora, perde liquido, non c’è più nulla da fare: buttala!

Se vuoi conservare a lungo una zucchina, comincia comprando quelle giuste. Quando vai al supermercato o al mercato opta per quelle di dimensioni più piccole o medie con buccia verde brillante e senza rughe.

Le zucchine più grandi hanno una consistenza più polposa e un contenuto di acqua più elevato, il che significa che si deteriorano più velocemente. Inoltre, se possibile, scegli quelle che hanno ancora un po’ di gambo attaccato, se non addirittura i fiori, perché vuol dire che sono più fresche.

Anche se è tipico conservare le zucchine fresche in frigorifero, puoi tenerle a temperatura ambiente se le usi a breve, ovvero entro due o tre giorni. L’importante è tenerle in un luogo fresco e asciutto, ad esempio una dispensa.

Conservare le zucchine in frigorifero

Le zucchine durano più a lungo se conservate in frigorifero. La chiave è impedire che trattengano più umidità di quanto non ne posseggono già naturalmente, quindi non lavarle mai prima di riporle e tienile nel cassetto della verdura, in fondo al frigo.

Addirittura, puoi tamponare le zucchine con un tovagliolo di carta per rimuovere l’eventuale umidità in eccesso e poi metterle in un sacchetto di plastica bucherellato oppure in un sacchetto di carta, sempre conservate nel cassetto delle verdure. In questo modo le zucchine rimangono buone e fresche per almeno una settimana, se non di più.

Come congelare le zucchine per conservarle più a lungo

Nonostante il suo alto contenuto di acqua, le zucchine possono essere congelate senza problemi. Quindi, se pensi che non utilizzerai le tue zucchine entro una settimana dall’acquisto, metterle nel congelatore è il modo migliore per farle durare molto più a lungo.

Tieni presente che la consistenza delle zucchine surgelate è un po’ più morbida, così come accade per tutte le altre verdure, per cui una, volta scongelate, dovrai destinarle a piatti cucinati, come primi o secondi caldi.

Conservare le zucchine intere o a pezzi

Se stai conservando le zucchine all’aria aperta o in frigo, vuol dire che le mangerai a breve. In questo caso lasciale intere, seguendo le indicazioni che ti abbiamo dato sopra. L’ortaggio mantenuto così com’è, infatti, preserva meglio tutte le sue proprietà, non si disidrata né si scurisce.

Se le vuoi congelare, invece, è preferibile lavarle e tagliarle a pezzi. Scegli la forma che desideri: a cubetti, a julienne, a mezzaluna, a seconda delle tue esigenze. Tagliare le verdure in anticipo è un ottimo risparmio di tempo e semplifica la preparazione del pasto quando vorrai utilizzarle.

Zucchine da conservare in vasetti

Ebbene sì, le zucchine possono essere conservate a lungo anche in vasetto. Come? Con il classico metodo sott’olio. Il processo è semplice ed è lo stesso che puoi utilizzare per conservare la maggior parte delle verdure.

Taglia le zucchine a pezzetti e mettile a bollire in acqua con sale e aceto per circa 5 minuti. Poi mettile ad asciugare su un canovaccio pulito e pressa leggermente per eliminare tutti i liquidi in eccesso.

Una volta fredde, trasferisci le zucchine in barattoli di vetro, aggiungendo aglio, mentuccia e peperoncino, se piace. Ricopri il tutto con olio d’oliva e chiudi ermeticamente.

La conservazione sott’olio permette alla zucchina di restare croccante e saporita a lungo. Quando vorrai mangiarle, ti basterà aprire il barattolo e prelevare la quantità necessaria. Una volta aperti, i barattoli di zucchine sottolio vanno conservati in frigorifero, facendo attenzione che siano sempre ricoperti di olio.

Mettere sott’olio le verdure non è una novità. Infatti, senza poter contare sulla refrigerazione come metodo di conservazione, la salamoia era uno dei tanti modi in cui le persone conservavano il cibo.

Come conservare le zucchine in agrodolce

L’agrodolce è un’alternativa saporita e leggermente piccante per mangiare le zucchine e conservarle più a lungo. Ogni cultura ha il suo modo di preparare piatti agrodolci, ma le versioni italiane di solito combinano aceto e zucchero e talvolta uvetta. L’esempio perfetto di un noto piatto agrodolce italiano è la caponata, che combina melanzane, uvetta, pinoli, sedano e olive in una salsa di pomodoro.

Taglia le zucchine a rondelle e mettile a rosolare a fuoco basso in una padella con qualche cucchiaio di olio d’oliva. Una volta dorate, lasciale asciugare sulla carta assorbente per scaricare tutto l’olio in eccesso e cospargi di sale. A parte, aggiungi in una casseruola acqua, aceto di vino rosso, zucchero, peperoncino e l’aglio. Porta la miscela a ebollizione, continuando a mescolare e cuocere fino a quando la salsa si riduce di circa la metà.

A questo punto, trasferisci le zucchine in un contenitore abbastanza capiente e versa sopra la salsa di aceto raffreddata. Lascia che le zucchine assorbano il condimento per circa 30 minuti, quindi trasferisci in frigorifero.

Le zucchine in agrodolce avranno un sapore migliore dopo un paio d’ore di riposo, ma possono essere preparate anche con largo anticipo e si conservano in frigo fino a 10 giorni per essere mangiata fredda o a temperatura ambiente.

Come conservare le zucchine grigliate

Le zucchine grigliate sono un piatto sfizioso e salutare che possono essere preparate e mangiate al momento, ma anche conservate per diversi giorni in frigo, o mesi in freezer.

Se hai tante zucchine a disposizione, puoi tranquillamente decidere di grigliarle tutte (risparmiando anche in termini di tempo e denaro) e lasciare quelle che avanzano nel frigorifero, in un contenitore di plastica ermetico, se credi di eliminarle a breve. In alternativa, puoi anche aggiungere dell’olio d’oliva fino a sommergerle e aggiungere aglio e prezzemolo. In questo modo puoi mantenerle in frigo fino a 7 giorni.

Se invece preferisci avere delle scorte per l’inverno, sistema le zucchine grigliate in freezer in un contenitore di plastica o in una bustina per alimenti sigillata, avendo cura di eliminare tutta l’aria in eccesso. In freezer, le zucchine possono essere conservate fino a 7 o 8 mesi. Quando avrai voglia, puoi semplicemente scongelarle e riscaldare in forno, oppure preparare una gustosa parmigiana light di zucchine con salsa di pomodoro e mozzarella.

Conclusioni

Le zucchine sono un ingrediente molto versatile e nutriente, ma anche molto delicato. Una volta raccolte, restano fresche per pochi giorni, al massimo una settimana.

Grazie ai metodi descritti in questo articolo, però, potrai conservare le zucchine in modo efficace e gustoso, utilizzandole in molteplici modi anche quando non sono più di stagione. Non ti resta che sperimentare e scoprire quale metodo si adatta meglio alle tue esigenze e preferenze culinarie.