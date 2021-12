Moranduzzo Emotional Store: dove la magia del Natale prende vita

Se il Natale fosse un colore, sarebbe il rosso. Se fosse un profumo, sarebbe quello della cannella o del panettone. E se fosse un luogo? Nessun dubbio: sarebbe il Moranduzzo Emotional Store. Il punto vendita fiorentino totalmente rinnovato è stato inaugurato quest’anno dallo storico brand Moranduzzo, che ha alle spalle più di mezzo secondo di storia nel campo degli ornamenti e dell’oggettistica natalizia.

Varcare le soglie del negozio vuol dire iniziare un viaggio tra giardini e salotti che ricordano la Firenze bella, raffinata e di buon gusto. È un percorso emozionale che conduce alla scoperta delle più originali decorazioni per le feste, ma anche di complementi di arredo, fiori artificiali, candele, accessori e profumazioni per l’ambiente.

Moranduzzo: Firenze, da 70 anni la casa del Natale

Per trovare l’origine del brand Moranduzzo bisogna tornare alla Firenze del passato. I primi ornamenti artigianali videro la luce nel 1946, quando Dario Moranduzzo fondò l’attività. Le creazioni di ottima fattura consentirono all’azienda di crescere fino a diventare in pochi decenni il punto di riferimento per la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti natalizi.

Un ulteriore salto di qualità avvenne nel 1982 con la collaborazione con la famiglia Landi, da quattro generazioni scultori di arte sacra e proprietari della ditta Cromoplasto, specializzata in figure dei presepi. L’impresa venne rilevata alla fine degli anni ‘80 da Moranduzzo, che, pur industrializzando il processo produttivo, mantenne sempre elevato il risultato artistico e qualitativo.

Generazione dopo generazione, la passione per la decorazione natalizia e della casa non si è più spenta, come si vede ancora oggi dalla ricca offerta del Moranduzzo Emotional Store.

Moranduzzo Emotional Store: tutto il necessario per rendere le feste ancora più speciali

Nel nuovo negozio di Firenze si trova tutto il necessario per portare la magia delle feste a casa propria: statuine del presepe artigianali, alberi di Natale di ogni tipo (dai modelli classici a quelli con i rami innevati) e tutto l’occorrente per addobbarli: luci, palline, fiocchi, pendagli…

L’attenzione per l’home decoration, però, va oltre. Intere sezioni del Moranduzzo Emotional Store sono dedicate a tutto ciò che può rendere l’ambiente domestico confortevole ed elegante in qualunque momento dell’anno: si va dai tavoli e dalle sedie fino alle poltrone e ai divani, passando per lampade di ogni genere, candele, profumatori, vaporizzatori, tappeti, pouf, specchi, orologi, candelieri, centrotavola e fiori artificiali in velluto di pregiatissima qualità.

Che si prediliga uno stile classico o più creativo, Moranduzzo può soddisfare ogni esigenza. Anche quella di trovare un regalo per i propri cari: nel punto vendita, infatti, ci sono anche fermalibri, servizi da tè o caffè, bicchieri, vassoi, piatti, tazze, cuscini, borse, collane, orecchini, bracciali, sciarpe e foulard.

Moranduzzo è anche uno store online

Moranduzzo non ha solo rinnovato lo store a Firenze, ma anche l’e-commerce. In entrambi i casi la magia del Natale è l’assoluta protagonista, ma con una differenza: il sito, che si rivolge a un target più ampio, ha prezzi più accessibili rispetto al negozio, dove invece si possono trovare articoli artigianali e di fattura pregiata.

Anche l’esperienza di acquisto online, però, è un viaggio nelle diverse sfumature dell’atmosfera natalizia. Sono proposte tre categorie di prodotti, ciascuna delle quali va a interpretare una tendenza stilistica: Winery Chic, ad esempio, è la scelta giusta per chi vuole ricreare a casa un clima romantico ed elegante, dove i colori dominanti sono bordeaux, oro e verde.

Chi vuole stupire gli ospiti con un tocco aristocratico, invece, troverà ciò che cerca nella sezione Maison Royal e nei suoi ornamenti blu, ottone e oro antico. I simpatici scoiattoli e gufetti da appendere all’albero di Natale, magari insieme a pendagli di stoffa e palline di vetro colore champagne, fanno parte invece della categoria Victoria.