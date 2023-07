Tenda da campeggio, come arredarla per renderla in stile glamping

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Sono passati i tempi in cui andare in campeggio significava dire addio a lussi e comodità per votarsi a una modalità di vita talmente semplice da risultare spartana. Oggi le vacanze in campeggio sono comode e invitanti, merito del glamping.

Chi non ha mai sognato di addormentarsi sotto un tetto di stelle, di vedere l’alba sorgere dal mare direttamente sulla spiaggia, di andare a dissetarsi tra le anse di un ruscello di acqua ghiacciata? Qualcuno riesce a trasformare il sogno in realtà. C’è chi attende con ansia il momento di partire per una sfida che rappresenta l’opposto dello stile di vita confortevole a cui ci ha abituato la normalità. Per altri, invece, l’idea di spogliarsi degli abituali confort per ridursi all’essenziale non rientra tra le prospettive allettanti che si possono cercare in una vacanza.

Se cerchi qualcosa di più che renda il viaggio accettabile o se, invece, dalle vacanze ti aspetti comodità che rendono la permanenza ben oltre la soglia dell’accettabile, sei tra coloro che devono vivere il glamping, l’alternativa luxury alle vecchie vacanze in campeggio.

Che cos’è il glamping

Da diversi anni il glamping è diventato molto popolare. Perché, se è vero che c’è chi in vacanza vuole portarsi solo zaino, sacco a pelo, tenda e niente più, è altrettanto certo che c’è chi, dopo un anno di lavoro, vuole godersi le ferie circondato dai piccoli confort e, soprattutto, dormire su materasso. Se ami comodità e riposo, una vacanza in campeggio può sembrare impensabile, finché non scopri il fascino del glamping.

Ma che cosa significa glamping?

La parola glamping nasce nel nuovo millennio dalla fusione di due concetti che fino a quel momento parevano agli antipodi, campeggio e glamour, e che invece hanno creato un legame vincente. Se la tua lista di elementi essenziali per vivere le vacanze comprende opzioni che riescono a colmare il divario tra il concetto di campeggio tradizionale e le comodità di casa, il glamping può essere un’alternativa interessante per il tuo prossimo viaggio.

I campi attrezzati per il glamping

Con il glamping puoi regalarti un’immersione rigenerante nella natura in qualsiasi periodo dell’anno e senza rinunciare alle comodità di casa. Puoi provare per qualche giorno oppure organizzare un lungo periodo di vacanza, tutto dipende da come decidi di organizzarti. Che tu vada con la famiglia o con gli amici, il glamping ti consente di rilassarti, staccare la spina e divertirti. Per esempio, puoi scegliere di prenotare l’esperienza nei campi eleganti per glamping attrezzati di tutto punto: scoprirai che si può dormire a contatto con la natura in tende spaziose e dotate di ogni confort (magari anche di bagno privato) all’insegna dell’ecosostenibilità, con strutture a basso impatto ambientale e un occhio attento alle norme di social distancing.

Ci sono campi di glamping per tutti i gusti: al mare, in alta quota e nella campagna. Si può dormire in tende spaziose ed eleganti che ricordano i lodge camp dei safari, in suite sospese da terra che sono la forma evoluta delle case sugli alberi, oppure nei geodome, delle tende sferiche con finestre panoramiche che offrono una vista a 90 o 180 gradi sul panorama circostante o, ancora, ci sono anche glamping in van riadattati per rendere l’esperienza accattivante, oltre che confortevole. Insomma, le opportunità sono tante e possono essere utilizzate come fonte di ispirazione per arredare la tua tenda da campeggio o la roulotte in perfetto stile glamping.

Scegli la tenda da campeggio glamping

La prima cosa che ti serve è una tenda da campeggio adatta al glamping. Puoi acquistare le specifiche tende da glamping, oppure scegliere delle grandi tende da campeggio capaci di ospitare fino a otto persone, così da risultare spaziose e accoglienti anche se si viaggia in coppia. Per chi vuole fare glamping in un campeggio sono la soluzione migliore perché, terminata la vacanza, questo genere di tende le richiudi nella custodia e le metti nel baule dell’auto. L’importante è che la sua dimensione ti permetta di stare in piedi o quasi, perché muoversi a quattro zampe dentro la tenda non è rientra affatto nello stile glamping. Se poi offre anche dei divisori interni, ideali per le famiglie, e si può chiudere con una porta rigida, anziché con la porta morbida che si affloscia mentre tenti di fare scorrere la chiusura lampo, le premesse per la vacanza glamping confortevole sono assicurate.

Crea la giusta atmosfera con i colori

Per stampare nella mente piacevoli ricordi indelebili delle tue vacanze in tenda devi cominciare a pensare a colori. Il colore è il primo elemento da considerare quando si vuole dare alla tenda da campeggio un’atmosfera di lusso che fa la differenza. Una tenda da glamping con strutture di legno crea una sensazione di armonia con la natura oltre che un aspetto elegante. Per rendere più intensa questa suggestione, punta su una selezione di colori morbidi che spaziano dal beige al rosa antico e al verde salvia. La palette deve offrire delle vibrazioni in sintonia con la natura che accoglie la tua vacanza glamping, così da regalarti un’esperienza rigenerante come un abbraccio amorevole. I tocchi di colore devono pennellare i tuoi interni, non solo le tendine e i cuscini. Devono macchiare anche i tessuti delle sedie pieghevoli da campeggio, le stoviglie e gli strofinacci da cucina, la tovaglia per i pic nic sull’erba e le copertine dove avvolgersi la sera quando ci si raduna tutti insieme attorno al fuoco per suonare la chitarra e guardare le stelle. Per portare l’eleganza del glamping nella tua location da campeggio, devi curare tutti i dettagli. Soprattutto devi evitare che i colori si sovrappongano a caso, offrendo quell’idea di improvvisazione in un’accozzaglia di stili che non fa trasparire l’identità e il carattere della tua idea di glamping.

Attrezza la tenda con lo stile glamping

Puoi sperimentare il glamping sia che tu abbia un camper o che soggiorni nella tenda di un campeggio. L’esperienza glamping è incentrata sul comfort, e tu puoi attrezzare il tuo spazio con piccoli elementi che ti permettono di avere il necessario per mantenere i massimi livelli di comodità. Quando si attrezza una tenda o un camper per il glamping fai da te, l’esterno è importante quanto l’interno. L’attenzione al dettaglio è ciò che determina il confine tra glamping e campeggio classico. Crea degli spazi accoglienti per sederti, leggere, rilassarti e mangiare sia all’interno che all’esterno.

Gli esterni della tua tenda da glamping hanno un ruolo importante nel proiettare atmosfere di relax. Puoi scegliere uno stile classico oppure puntare sulle ambientazioni tipiche. Con una grande amaca colorata, meglio se matrimoniale, accompagnata da cuscini e appesa tra i rami di due alberi, potrai evocare ambientazioni esotiche nel tuo outdoor privato. Mentre con una poltrona relax che ricalca il design dell’iconica tripolina o Fenby Chair arricchisci la tenda da campeggio di un certo stile senza tempo dalle suggestioni letterarie. Le coperte e i tappeti sono un must del glamping. Usane in quantità, per rendere il pavimento della tenda o del camper più accogliente, intimo e calpestabile rigorosamente da scalzi, per creare tappeti colorati sui quali adagiare le tovaglie per i tuoi pic nic nei prati e per scaldarti la sera quando ti rilassi all’aperto.

Pensa a un’illuminazione da sogno

Stare al buio sotto le stelle è romantico, non ci sono dubbi. Però questo non significa che illuminare l’esterno della tua tenda da campeggio sia superfluo. Quando le giornate si accorciano e il sole comincia a tramontare prima di cena, è necessario avere un’illuminazione adeguata per mettersi a tavola all’aperto.

La soluzione migliore è avere con sé le lampade a sospensione adatte all’uso esterno, dotate di un gancio grazie al quale puoi appenderle per avere l’illuminazione dall’alto. Ci sono sia quelle a batteria solare che regalano una luce morbida e soffusa e quelle con la batteria tradizionale per un’illuminazione più intensa. Anche le lanterne portatili non possono mancare, dentro e fuori la tende servono a dare la giusta atmosfera del glamping avventuroso ma ben organizzato.

Se invece vuoi dare all’esterno della tua tenda per il glamping un tocco glamour o vuoi vivacizzare l’atmosfera per un party, ricordati di portare con te una ghirlanda luminosa colorata o dorata. Le ghirlande di luci da esterno sono proprio quello che ti serve se intendi rendere più personale l’esterno della tua tenda. Sono facili da appendere, ma le puoi anche attorcigliare ai rami o alla struttura della tenda da campeggio. Puoi anche prendere quelle piccolissime catene di luci LED da intrappolare in barattoli di vetro come lucciole. Devi solo liberare la creatività per trasformare il tuo angolo di glamping in un luogo scintillante e accogliente. Alimentate a energia solare o a batteria, sono economiche, belle da vedere e durature; quindi, potrai usarle per tutta la durata della tua vacanza e anche oltre.

Ricorda: l’illuminazione è la chiave per avere una tenda glamping fai da te che abbia un impatto scenografico di grande effetto.

A tavola con stile green

Certo, i pic nic su una bella tovaglia a quadri con tante bontà racchiuse in un cesto di paglia hanno il loro fascino. Ma la sera è bello sedersi a tavola, magari invitando ad unirsi i nuovi amici conosciuti in viaggio. All’esterno della tenda da campeggio, bisogna sempre tenere un pratico tavolo pieghevole da abbinare a delle comode sedie, facili da richiudere e trasportare. Completa il tavolo da campeggio con una tovaglia dalla fantasia allegra e apparecchia con stoviglie belle e tovaglioli di stoffa. Un altro dettaglio che fa la differenza quando si desidera ricreare lo stile glamping nella tenda da campeggio o in camper, infatti, sono proprio i piatti. Dimenticati di quelli di plastica o di carta, quello che ti serve sono stoviglie da campeggio sostenibili e riciclabili. Un servizio completo di ecostoviglie da campeggio durevoli, robuste e lavabili in lavastoviglie renderà i tuoi pasti confortevoli ed ecologici.

Una camera da letto accogliente

Dulcis in fundo, il letto. Lo trovi alla fine di questa lista di consigli per arredare la tua tenda da campeggio glamping perché è alla fine di una splendida giornata nella natura che sogni di poter dormire un sonno profondo e rigenerante in un letto accogliente. Chi sa cos’è il glamping perché l’ha già vissuto, sa anche bene che è la soluzione ideale per non dover rinunciare a un letto comodo quando scegli le vacanze immerse nella natura. Niente sacchi a pelo srotolati dove capita, chi fa glamping organizzato trova nella struttura prenotata un letto comodo, oltre a un bagno privato, una veranda e magari anche uno spazio per cucinare. Ci sono strutture per le vacanze glamping che mettono a disposizione anche piscina e piccola spa. Senza arrivare a tanto, puoi arredare la tenda da campeggio come un glamping di livello, aggiungendo un materasso gonfiabile in schiuma e isolante, caratteristica utile per non soffrire il freddo e l’umido che risalgono dal terreno. Abbina lenzuola fresche e i cuscini della consistenza che piace a te, e dormirai serenamente. Per trasformare la tenda in un ambiente ancora più glamour, quando viene sera aggiungi una coperta colorata ai piedi del letto e qualche cuscino decorativo.

Queste sono le idee base per trasformare la tua tenda da campeggio in un paradiso glamping. Puoi arricchirle o personalizzare secondo i tuoi gusti, ma tieni presente che, per essere confortevole, lo spazio non va mai riempito troppo. Dovrà accoglierti come un abbraccio quando rientri da una giornata di vita all’aria aperta. Trovare caos, disordine o sentirsi soffocati dall’affollamento di oggetti è l’ultima cosa che serve per riposare e rilassarsi.