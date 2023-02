Come rinnovare il soggiorno con meno di 100 euro

Fonte: Shutterstock

Quante volte, sfogliando le riviste di arredamento, hai pensato di voler cambiare l’aspetto della casa o anche solo del soggiorno? Un nuovo colore alle pareti, un divano più grande e più comodo, magari anche solo una lampada per dare un tocco di carattere all’ambiente. Le idee in soggiorno sembrano essere sempre tante ma poi, facendo i conti, ti rendi conto che i cambiamenti che vuoi attuare non sono alla tua portata. Il budget a disposizione a volte è davvero molto limitato, ma questo non vuol dire che bisogna rinunciare all’idea di ristrutturare il soggiorno.

È possibile risparmiare denaro e dare nuova vitalità all’ambiente con appena un po’ di creatività e alcuni accorgimenti, senza dover spendere migliaia di euro. Si può dare un nuovo look alla casa e rendere il living più accogliente e confortevole con idee e soluzioni economiche, spendendo anche meno di 100 euro.

Vediamo come rinnovare il soggiorno con poche mosse e tenendo sotto controllo le spese.

Idee arredamento soggiorno: cambiare la disposizione dei mobili

Anche se non ci si pensa quasi mai, spostare un mobile da una parte all’altra del soggiorno può fare la differenza. Cambiare la disposizione dei diversi arredi, spostando solo il divano o modificando del tutto l’assetto della stanza crea un’atmosfera completamente nuova senza spendere un euro.

La nuova disposizione degli arredi e dei complementi aiuta a rendere il soggiorno più accogliente o a migliorare la sensazione di spaziosità. Spostare uno o più mobili in un punto diverso può contribuire persino a rendere l’ambiente più funzionale e vivibile.

Inoltre, queste nuove disposizioni ti daranno l’opportunità di riordinare e pulire a fondo tutti gli spazi ed eliminare oggetti che non servono. Cambiare la disposizione dei mobili serve anche a mettere in risalto gli elementi decorativi presenti nel soggiorno, come quadri, tappeti o lampade. Cerca di sfruttare al massimo la luce naturale, posizionando i mobili in modo da creare angoli accoglienti dove poter trascorrere del tempo in totale relax.

Da non trascurare anche l’aspetto psicologico che deriva da una diversa collocazione degli arredi. Se vivi da tempo nella stessa casa, una nuova disposizione dei mobili ti aiuta a spezzare la monotonia e a dare un aspetto più fresco agli ambienti.

Cambia look alle pareti

Dare un nuovo aspetto alle pareti della stanza è un modo altrettanto valido per rinnovare il soggiorno. Puoi scegliere una nuova tonalità di colore, oppure creare un’area diversa con una diversa texture o una stampa.

Riverniciare la stanza ha sicuramente un costo, soprattutto se, oltre alle vernici, devi commissionare il lavoro a un’impresa o a personale specializzato. Per risparmiare, puoi comprare il materiale e tinteggiare autonomamente le pareti, magari facendoti aiutare da qualche amico o amica esperti nel fai da te. In fondo, rimodernare il soggiorno può essere anche un modo alternativo per trascorrere insieme del tempo facendo qualcosa di diverso. Naturalmente, oltre al costo della vernice dovrai mettere in conto di preparare un bel pranzo o una cena ai tuoi amici!

Per un’alternativa più economica, puoi pensare di applicare alle pareti della carta da parati o degli adesivi murali. Due opzioni per decorare le pareti che permettono di personalizzare diversi angoli con fantasie e texture diverse. La carta da parati e gli adesivi murali hanno il pregio di nascondere e mascherare eventuali imperfezioni o crepe nelle pareti, dando un aspetto più pulito e ordinato al soggiorno. Hanno anche il vantaggio di essere una soluzione temporanea, perché possono essere facilmente rimossi e sostituiti nel tempo, senza causare danni alle pareti.

Puoi dare un nuovo look alle pareti anche con una gallery wall, creata con stampe, quadri, foto o altri elementi decorativi. In questo modo puoi personalizzare il soggiorno con un’installazione originale e interessante.

Sono tutti espedienti che ti permettono di cambiare volto alla stanza senza spendere troppo.

Scegli nuovi tessuti per divani e tende

Anche i tessuti possono fare una grande differenza nell’aspetto del soggiorno. Scegliere una nuova copertura per il divano e appendere una tenda nuova sono soluzioni semplici e convenienti per rinnovare l’ambiente. Se ti piacciono, puoi scegliere tessuti dai colori vivaci e dalle fantasie accattivanti, per creare un punto focale nella stanza. Oppure, se vuoi mantenere uno stile più sobrio, puoi orientarti su colori più neutri, che rendono l’atmosfera più tranquilla e rilassante.

Anche in questo caso, puoi trovare tessuti di qualità a prezzi accessibili, approfittando dei saldi o delle offerte. Nella scelta dei tessuti tieni sempre in considerazione la praticità degli stessi, se hai bambini o degli animali in casa è opportuno scegliere sempre un copridivano che non si rovina subito e che si lava facilmente in lavatrice. Investire nella qualità è importante, sia per facilitare la manutenzione che per garantire la durata nel tempo.

Sostituire le tende e le tappezzerie è sicuramente un modo facile e veloce per rinnovare il soggiorno con una spesa minima.

Idee soggiorno: aggiungere accessori decorativi

Nell’aspetto del soggiorno, anche i complementi d’arredo e gli accessori possono fare la differenza. Cuscini, tappeti, quadri, lampade e candele sono solo alcuni esempi di come rendere il soggiorno più personale e, soprattutto, rinnovato. Questi elementi non solo danno colore e stile all’ambiente, ma aiutano anche a creare un’atmosfera più calda e accogliente. Il soggiorno, o living che dir si voglia, è il luogo dove si passa la maggior parte del tempo libero, dove si accolgono gli ospiti e dove ci si rilassa. La scelta degli accessori può influire notevolmente sull’atmosfera della stanza, creando un ambiente più rilassante o più vivace, a seconda delle preferenze.

Puoi scegliere di aggiungere degli accessori che rispecchiano la tua personalità, magari inserire nell’arredo un oggetto acquistato in un mercatino dell’usato, a volte anche nei negozi che vendono articoli di seconda mano si trovano delle chicche a poco prezzo.

Se ami le piante, puoi utilizzarle anche come elemento d’arredo decorativo. Le piante non migliorano solo la qualità dell’aria ma sono anche capaci di rendere la stanza più accogliente. Ovviamente dovrai scegliere una pianta d’appartamento adatta alla quantità di luce naturale presente in soggiorno e allo spazio a disposizione. Se l’ambiente è piccolo, puoi scegliere delle piante di piccola o media grandezza da posizionare sulle mensole, su una parete attrezzata o su un tavolino, in modo da non occupare troppo la stanza.

Sperimentare con i colori e con le forme è un modo per rinnovare il soggiorno e cambiargli volto, lasciandoti ispirare e divertendoti a creare la tua stanza personalizzata.

Come rinnovare il soggiorno con la luce

Puoi dare un nuovo look al soggiorno anche cambiando l’illuminazione. La luce può trasformare completamente l’aspetto di una stanza, creando atmosfere ogni volta diverse. Se vuoi che il soggiorno mantenga il carattere di accoglienza che contraddistingue questo ambiente, scegli una luce calda, se invece preferisci le atmosfere più sterili e impersonali, allora orientati verso una luce fredda.

La combinazione di diverse fonti di luce, come lampade da tavolo, plafoniere e faretti, può creare un’illuminazione sofisticata e versatile. La luce può enfatizzare gli elementi d’arredo del soggiorno: un faretto posizionato in un punto ben preciso a enfatizzare un quadro, una libreria o un tappeto crea una suggestione nuova e personale.

Cambiare la disposizione dei mobili, aggiungere degli accessori decorativi, dare un nuovo look alle pareti, scegliere nuovi tessuti per il divano e per le tende e giocare con l’illuminazione sono solo alcune delle idee per rinnovare il soggiorno senza spendere troppo.

Con un po’ di creatività e di pianificazione, si può creare un ambiente accogliente e rinnovato che ti rappresenti e ti faccia sentire a tuo agio. Ricorda di considerare i gusti personali e le tue esigenze, e di sperimentare diverse soluzioni, per trovare quella che ritieni più giusta per te.

