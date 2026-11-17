Nel quartiere Mitte, l’architetta Agi Kuczyńska ha disegnato per sé 105 metri quadrati minimalisti e caldi, tra prototipi, arte e ricordi di famiglia

Appassionato di interior design, ne ha fatto tema di studio spinto da sempre dalla creatività e dalla condivisione di pillole sull'abitare.

Nate Cook/Alicia T. IPA Living Nel soggiorno icone del Novecento e prototipi convivono in una base bianca e luminosa

Nelle giornate limpide il sole entra dalle portefinestre, attraversa il vetro curvato del tavolo da pranzo e si posa sul parquet in lunghe strisce chiare. Fuori, sul balcone, le foglie delle monstera premono contro i vetri. Dentro, tutto è bianco, legno e metallo.

Siamo a Berlino, nel quartiere di Mitte, nella casa dell’architetta Agi Kuczyńska. Dopo più di vent’anni passati a progettare per gli altri, qui ha disegnato per sé: 105 metri quadrati che divide con il marito e la figlia. Un rifugio minimalista che però non rinuncia al calore, costruito più per accostamenti che per regole.

Chi è Agi Kuczyńska

Nata a Varsavia, laureata in architettura al Politecnico della sua città, ha proseguito tra il Politecnico di Milano e Stoccolma, studiando anche design industriale e lavorando in studi affermati.

Oggi vive e lavora a Berlino, dove ha fondato TAKK Studio, la stessa firma che ha restituito splendore all’appartamento borghese di Charlottenburg.

Ama i contrasti, e in casa li mette in scena quasi tutti: la semplicità scandinava, una certa stravaganza italiana, la sensibilità discreta dell’Europa centrale. Icone del Novecento convivono con prototipi, oggetti di artisti locali e ricordi di famiglia, e nessuno alza la voce più degli altri.

La cucina, acciaio, sughero e un gatto nero

Nate Cook/Alicia T. IPA Living

Si entra e la prima cosa che si incontra è la cucina. Le basi sono in acciaio inox, il piano in Corian bianco. Materiali tecnici, quasi da laboratorio, che restituiscono un’eleganza asciutta. A scaldare la scena ci pensa una lunga mensola retroilluminata in sughero naturale tostato che attraversa tutta la parete. Sopra, in fila, libri di cucina, taglieri tondi in marmo verde e rosa, un gatto nero in ceramica con la coda dritta. Non un locale di servizio, ma il centro vivo della casa, dove la praticità incontra il gusto per gli oggetti.

La sala da pranzo, vetro, legno e una fotografia blu

Nate Cook/Alicia T. IPA Living

Accanto, la zona pranzo gioca tutta sulla leggerezza. Il tavolo è un pezzo vintage: la base in vetro si piega a semicerchio e quasi sparisce nella luce. Intorno, le sedie in legno di Bruno Rey prodotte dalla svizzera Dietiker, con quello schienale arrotondato che le ha rese un classico. Sul piano, una ciotola dai bordi ondulati di Latika Nehra, artista che lavora in città, accanto a un vaso sferico con qualche spiga essiccata.

Questo angolo, però, non serve solo per mangiare. Sulla parete domina una grande fotografia premiata di Jacek Kołodziejski: fondo blu elettrico, una modella in giallo, la mano dipinta a pois e all’orecchio un gioiello disegnato dalla padrona di casa, che con il marchio Takk Jewels crea anche monili in argento dalle linee essenziali. Nella stessa cornice stanno insieme un’amicizia e un lavoro. Oltre le portefinestre, il balcone è una piccola giungla di monstera, rododendri in fiore e rosmarino.

Il soggiorno, una galleria dove riposare

Nate Cook/Alicia T. IPA Living

Nel soggiorno lo sguardo va subito alla chaise longue di Le Corbusier, in pelle nera e tubolare cromato, con una coperta verde smeraldo lasciata cadere sul poggiatesta. Le fa da contrappunto un tavolino prototipo: il piano è ancora in sughero tostato, irregolare e materico, e poggia su gambe cilindriche trasparenti che quasi scompaiono. Sopra, un vassoio e un vaso in metallo lucidato di Sophie Lou Jacobsen. Il metallo specchiante torna in più punti dell’appartamento, come un filo che lega le stanze.

Eppure questa non è una vetrina. Il divano su misura, lungo e basso su una struttura in legno chiaro, è rivestito in un tessuto grigio-azzurro e punteggiato di cuscini argentati: invita a sedersi e a restare. In un angolo, una lampada in alabastro fatta realizzare su misura in Italia, composta da dischi sovrapposti, poggia su un tavolino in marmo 101 CPH e diffonde una luce morbida. Sulla parete accanto, la lampada Array in alluminio parte a metà muro e sale fino al soffitto con un andamento a onda, illuminando un ritratto di famiglia dell’Ottocento. Il contrasto tra grezzo e senza tempo è voluto. E funziona. Dall’alto pende una PH5 di Louis Poulsen, in un’edizione limitata in alluminio grezzo.

Il corridoio, ricordi e cinema

Nate Cook/Alicia T. IPA Living

Il corridoio è il luogo delle memorie e delle citazioni. L’armadio a muro ha le ante rivestite di specchi a lame verticali, interrotte da maniglie in legno: un omaggio a Suspiria di Luca Guadagnino, il regista preferito della padrona di casa. Chi ha visto il film se ne accorge al primo passo. In fondo, sotto un dipinto antico in cornice dorata, una sedia vintage bianca del marchio tedesco KFF e un vaso a brocca degli anni Ottanta danno carattere a un passaggio che altrove sarebbe anonimo. Sulla parete opposta, un altro lavoro di Kołodziejski: un collage fotografico che ritrae proprio l’autrice di questi interni.

La camera, letto e scrivania nella stessa stanza

Nate Cook/Alicia T. IPA Living

La camera da letto ospita anche l’angolo di lavoro, dove la creatività incontra la routine. La scrivania è un classico di Charles e Ray Eames, con i pannelli colorati rosso, blu e bianco e la struttura in acciaio controventata a croce; davanti, una seduta da ufficio Vitra. Sul piano, la lampada da tavolo Frama in acciaio inox, dalla sagoma a T. Un intero lato della stanza è occupato da un armadio su misura con ante in legno chiaro dalla venatura marcata. I libri, invece, trovano posto in una libreria prototipo a moduli sovrapposti, sormontata da una monstera. Il letto è un materasso appoggiato direttamente sul parquet, sotto una coperta verde oliva a righe blu.

Il bagno, tadelakt e luce morbida

Nate Cook/Alicia T. IPA Living

Il bagno è stato rinnovato con il tadelakt, l’intonaco a calce di tradizione marocchina che rende le superfici morbide alla vista e resistenti all’acqua. Uno specchio tondo retroilluminato e una lama di luce che corre lungo la parete creano un’atmosfera raccolta, da fine giornata. Il lavabo poggia su una lastra nera sospesa; sulla mensola, una testa da modista vintage dipinta a mano osserva la scena. Anche qui moderno e vintage si tengono in equilibrio. Si entra per lavarsi le mani e viene voglia di restare.

Le piante, una passione coltivata

In ogni stanza ci sono piante. Una grande pianta grassa a candelabro svetta accanto al divano, le monstera si allargano sul balcone e vicino alla libreria, il rosmarino cresce in vaso accanto alle finestre. Sono il segno di una passione che la padrona di casa coltiva, letteralmente, con risultati alterni. Ed è forse il dettaglio che racconta meglio questa casa, progettata con estrema cura e lasciata comunque aperta all’imprevisto.

Una casa per lavorare, ricordare e far crescere qualcosa.