Ceramiche di Vietri, la tavola artigianale a colori

Un angolo di Costiera Amalfitana a casa tua: colori vivaci, tradizione centenaria e artigianato autentico. Le ceramiche vietresi sono il tocco che mancava per trasformare ogni pasto in un’esperienza di bellezza e convivialità.

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Chiara Guarino Dalla tavolozza mediterranea nascono piatti unici: tra giallo limone, blu oltremare e rossi intensi, ogni pezzo racconta un’emozione.

Uno dei momenti più speciali della giornata è sicuramente quando mangiamo in armonia e in compagnia.

Cosa può rendere quel momento ancora più prezioso, se non un angolo di Costiera Amalfitana sempre a casa nostra e sulla nostra tavola?

La storia della ceramica, i colori vividi e brillanti che esprimono gioia solo a guardarli, la bellezza di avere dei veri e propri pezzi di artigianato a casa propria.

Chiara Guarino

Le ceramiche di Vietri sono famose in tutto il mondo per la loro bellezza, classicità ed eleganza: un vero e proprio simbolo del Made in Italy.

Arredare la tua cucina con queste creazioni significa portare un pezzo di Mediterraneo direttamente tra le tue mura domestiche.

La loro unicità risiede nella fusione tra la ricchezza della tradizione vietrese e la ricerca di un gusto estetico contemporaneo, un’unione vincente che nel pratico dà vita a oggetti dallo stile inconfondibile.

Un viaggio tra colori e cultura sulla tua tavola

Vietri sul Mare è la culla di quest’arte, un luogo dove i colori del paesaggio si riflettono negli smalti e nelle decorazioni delle ceramiche.

La palette cromatica è delicata, semplice ma inconfondibile: blu mare, giallo limone, verde vegetazione e rosso passione.

Chiara Guarino

Questa tavolozza, unita alla maestria artigianale, rende ogni pezzo un oggetto unico e di irripetibile bellezza.

La storia di queste ceramiche è affascinante e profondamente radicata. Sebbene alcuni ricercatori suggeriscano origini etrusche nel IV secolo a.C., la loro vera diffusione come prodotti di pregio si ebbe intorno al 1200.

La produzione specificamente vietrese è documentata già nel XV secolo, quando Vietri era un casale di Cava de’ Tirreni.

Nel corso dei secoli, grazie a diverse contaminazioni stilistiche, Vietri ha sviluppato l’aspetto meraviglioso e magico che oggi tutti riconosciamo.

Ancora oggi, stili e contaminazioni si rinnovano, affiancando i toni caldi classici a scorci di vita quotidiana e figure contemporanee.

Un esempio emblematico di questa innovazione fu l’introduzione, da parte di ceramisti tedeschi tra gli anni ’20 e ’40, di nuove formule di colore, tra cui il famoso “giallo di Vietri”, e del simbolo dell’asinello, divenuto icona della ceramica vietrese.

Una collezione per ogni occasione: stile e funzionalità

Chiara Guarino

Quando si parla di tavola, le ceramiche vietresi offrono una gamma vastissima di prodotti che combinano funzionalità ed estetica ineguagliabile:

Set piatti e piatti da portata : essenziali per ogni pasto, trasformano una semplice cena in un’esperienza culinaria e visiva.

: essenziali per ogni pasto, trasformano una semplice cena in un’esperienza culinaria e visiva. Ciotole e vassoi : dalle ciotole svasate, ideali come centrotavola, ai set di tre ciotole “Crateri” per una nota di eleganza contemporanea, fino ai pratici piatti svuotatasche.

: dalle ciotole svasate, ideali come centrotavola, ai set di tre ciotole “Crateri” per una nota di eleganza contemporanea, fino ai pratici piatti svuotatasche. Barattoli e bottiglie : i vasi con tappo decorato “Alici” sono perfetti sia per conservare alimenti che per arredare. Le bottiglie, con decori vari, arricchiscono ogni angolo della casa.

: i vasi con tappo decorato “Alici” sono perfetti sia per conservare alimenti che per arredare. Le bottiglie, con decori vari, arricchiscono ogni angolo della casa. Accessori per tè e caffè : set coordinati che completano la tavola con armonia di colori e decori.

: set coordinati che completano la tavola con armonia di colori e decori. Altri complementi: terrine da forno, vassoi in legno con piastrelle, e le originali composizioni di piatti murali a forma di pesce, ideali per personalizzare gli ambienti con atmosfere marine.

Il valore dell’artigianato: ogni pezzo è un’opera unica

Ogni singolo pezzo è realizzato e dipinto a mano, garantendo un’unicità che non si trova nella produzione industriale.

Chiara Guarino

Questa dedizione artigianale assicura che tu stia portando a casa non solo un oggetto, ma un pezzo d’arte che racchiude saperi tramandati di generazione in generazione.

In conclusione, le ceramiche vietresi sono uniche, meravigliose e daranno alla tua casa un tocco di Costiera Amalfitana ogni giorno, per un’esperienza culinaria autentica a 360°.