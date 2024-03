Il ruolo della farmacia nell’era post Covid

Negli ultimi anni la farmacia ha avuto una trasformazione ed il Covid-19 ha sicuramente accelerato il cambiamento. In precedenza, la farmacia era considerata un luogo destinato alla vendita di farmaci prescritti dal medico o un luogo dove recarsi per ricevere consigli professionali su problemi di salute che non richiedessero l’intervento del medico.

Certamente col tempo sono stati introdotti servizi utili ad abbattere le barriere tra le persone e il sistema sanitario, come per esempio gli esami dedicati agli ECG per lo sport non agonistico oppure la misurazione della PCR (la proteina prodotta dal fegato ed utile ad individuare un’infiammazione) o ancora la misurazione della pressione ma, con l’insorgere del Covid-19, la farmacia è diventata un vero punto di riferimento per la popolazione locale, grazie anche all’integrazione di sistemi tecnologici in grado ad offrire ai pazienti servizi sempre più all’avanguardia, non solo in fatto degli ormai famosissimi tamponi antigenici o COI.

Con l’introduzione dei servizi di telemedicina e teleconsulto è possibile svolgere in farmacia esami come la TeleAudiologia, l’Holter pressorio e Holter Ecg, con l’ausilio di strumentazione all’avanguardia, personale preparato e specializzato e risultati attendibili e refertati in tempi brevissimi da medici specialisti.

Questa è la Mission della Farmacia S. Emerenziana: offrire al Territorio e alla Comunità un presidio della salute di alto livello.

La Farmacia è composta da dottori, dottoresse e assistenti in grado di prendersi cura dei proprio pazienti a 360° e dotata di un magazzino automatizzato che permette di ottimizzare i tempi e indirizzare le proprie energie verso le persone.

La Farmacia si pone accanto al cittadino per assisterlo e accompagnarlo nella tutela della sua salute e del suo benessere, promuovendo uno stile di vita consapevole.

La Farmacia Santa Emerenziana di Roma vuole generare un vero cambio di paradigma: oltre all’attività di cura, punta a quella di prevenzione e di educazione sanitaria. Infatti, oltre a servizi farmaceutici di alta qualità, la Farmacia Santa Emerenziana vuole diventare un punto riferimento per le scuole, non solo come farmacia convenzionata che rifornisce le istituzioni scolastiche ma anche come erogatore di formazione in ambito di educazione sanitaria.

L’idea di Farmacia Santa Emerenziana è quella di fornire a studentesse e studenti le competenze in ambito di primo soccorso, in modo da creare consapevolezza e fornire gli strumenti utili per affrontare eventuali situazioni di emergenza sanitaria. In quest’ottica, la Farmacia Santa Emerenziana è stata una delle prime farmacie della sua circoscrizione ad aver messo un Apparecchio DAE a disposizione di medici e sanitari che operano nella zona.

Il progetto di questa realtà è quindi di portare nelle scuole dei corsi dedicati ai ragazzi per trasmettere le Nozioni di Primo Soccorso (i corsi vengono erogati in collaborazione con medici liberi professionisti, docenti di primo soccorso aziendale).

I temi trattati nei corsi sono:

nozioni di primo soccorso

disostruzione delle vie aeree

PBLS (supporto vitale di base pediatrico)

Ciò che distingue lo staff della Farmacia Santa Emerenziana di Roma è la grande passione per il proprio lavoro ed la lunga esperienza nel settore, oltre alla disponibilità dei farmacisti, sempre pronti a prestare consulenze o a fornire consigli utili ad ogni cliente. E poi, grazie alla nuova APP, la farmacia è ancora più vicina ed accessibile per i pazienti grazie a un’ampia gamma di servizi in più.

Visita il sito farmaciasantaemerenziana.com per saperne di più.