Dal cuore di Raffaella nasce Come in Provenza, la passione al servizio di una terra straordinaria

Il vento che trasporta profumi inebrianti, i campi di lavanda e i colori meravigliosi: Come in Provenza racchiude tutta la magia di una terra straordinaria. Un concentrato di sfumature e di aromi difficili da raccontare, che andrebbero vissuti e sperimentati in prima persona.

Per farlo non è necessario viaggiare; basta toccare, annusare e provare uno dei tanti prodotti artigianali che provengono dalla Provenza. La regione francese più affascinante di sempre infatti è la protagonista assoluta di uno store nato da una passione e da uno straordinario (e magico) colpo di fulmine, quello di Raffaella per la Provenza.

Come in Provenza è infatti il negozio per eccellenza dedicato ai prodotti provenzali, con marchi originali che utilizzano ingredienti bio e lavorazioni ecosostenibili. Un modo per portare a casa propria un pezzetto di questa terra stupenda, fra originalità e cura dei dettagli.

L’incontro di Raffaella con la Provenza, un amore a prima vista

Ora chiudete gli occhi e provate a immaginare di trovarvi in Provenza. Una terra nel sud della Francia, incastonata tra le Alpi e lambita dalle acque cristalline del Mar Mediterraneo. Un gioiello ricco di borghi, paesaggi infiniti e colori che riempiono gli occhi e conquistano l’anima.

L’avventura di Come in Provenza nasce proprio da qui, dall’incontro di Raffaella con un luogo che le ha rubato il cuore. Per lei l’arrivo in questa regione della Francia è stata un “amore a prima vista”. Da quella prima visita, ricca di suggestioni e di spettacoli naturali, i viaggi in Provenza sono diventati una consuetudine, consentendole di scoprire, assaporare e conoscere ogni sfumatura di questa terra.

Come in Provenza, le eccellenze del territorio e la storia di un amore

Con il passare del tempo quelle visite si sono trasformate in una caccia al tesoro alla ricerca di essenze, aromi ed erbe, prodotti artigianali che potessero raccontare la bellezza della Provenza. Incuriosita e affascinata, Raffaella ha assaggiato, testato e conosciuto le eccellenze di quelle zone, incontrando vigneros, contadini, artigiani, artisti, profumieri e distillatori.

E quei prodotti, riportati a casa come regali per gli amici, sono diventati il punto di partenza per una nuova esaltante avventura. L’obiettivo? Mettere a disposizione la propria esperienza per regalare il fascino della Provenza a tutti.

Il sito Come in Provenza nasce proprio dall’esigenza di condividere un grande amore, ma anche la ricerca di prodotti creati dai mastri artigiani provenzali. Dalle candele alle ceramiche, passando per gli oli essenziali, la lavanda commestibile e le tisane: ogni pezzo in vendita sul sito è stato scelto con estrema cura ed è caratterizzato da naturalità ed ecosostenibilità.

Si tratta di un regalo di Raffaella a chi vuole conoscere la vera anima della Provenza, acquistando prodotti che sono stati scelti e testati in prima persona da lei. Una particolarità che rende Come in Provenza molto più di uno store online, ma un luogo incantato dedicato alle eccellenze provenzali, per veri intenditori e grandi amanti della qualità.

