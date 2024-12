La maschera viso al tartufo bianco, ora in offerta, è la coccola beauty che ci meritiamo a Natale

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Maschera viso al tartufo bianco, la coccola beauty che ti meriti

Cosa c’è di meglio per Natale, che concedersi una coccola beauty che si prenda cura della nostra pelle e che regali al viso un aspetto radioso, più giovane e con una cute più elastica? Beh, secondo noi non c’è davvero niente di meglio se l’obiettivo è quello di dedicarsi delle piccole attenzioni volte al proprio benessere. E se poi lo si può fare con un prodotto super efficace e anche in offerta proprio in questi giorni, allora la soddisfazione vale doppio. Di cosa si tratta? Di una maschera viso al tartufo bianco che è un vero toccasana per la pelle e una coccola di bellezza che noi tutte ci meritiamo di avere.

Offerta D’Alba Piedmont La coccola al viso che aspettavi

La maschera viso al tartufo bianco di D’Alba Piedmont

Un prodotto del brand D’Alba Piedmont e che contiene acido ialuronico a cinque strati, per idratare e donare elasticità alla pelle e il tartufo bianco, un potentissimo antiossidante, accuratamente estratto in Piemonte, e che, infuso con tocoferolo (vitamina E), costituisce l’ingrediente distintivo di d’Alba Piedmont, il Trufferolo, un vero alleato beauty da provare anche su di sé. Ma che contiene anche l’estratto di tè verde e l’estratto di lavanda, per una cura a 360° della pelle.

Come agisce sulla pelle

Una maschera viso che agisce su più livelli:

aiuta l’elasticità della pelle;

forma uno strato protettivo sulla cute;

idrata in profondità la pelle;

svolge un’azione anti age profonda, nutrendo la cute e agendo sui segni del tempo.

Un plus di benessere per la cute e che è davvero il trattamento perfetto per fornire massimo nutrimento ed elasticità extra alla pelle, per dedicarle una coccola in più e per prendersi cura di sé con prodotti certificati, testati e che fanno bene alla cute.

Una maschera viso al tartufo bianco, tanto efficace quanto facile da utilizzare, che si adatta alle curve del viso senza colare o deformarsi, anche se ci si muove. E fornendo per tutto il tempo della posa una sferzata di principi attivi a rapido assorbimento che donano un plus di energia e bellezza alla pelle del viso.

Offerta D’Alba Piedmont La maschera viso al tartufo bianco che coccola ila pelle

Come si utilizza la maschera viso al tartufo bianco

Ma come si utilizza la maschera viso al tartufo bianco di D’Alba Piedmont? Beh, non c’è niente di più facile!

Dopo la detersione, e dopo aver applicato il tonico viso, dovrete semplicemente applicare la maschera direttamente sulla pelle, avendo cura che il foglio aderisca bene al volto. Una volta fatto, si lascia asciugare il prodotto per circa 10-20 minuti, trascorsi i quali si va a togliere delicatamente la maschera dal viso, picchiettando i residui di prodotto rimasti sul volto con movimenti leggeri e delicati, e fino a che il tutto non verrà assorbito dalla cute. Facile no?

Un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, anche e soprattutto in caso di cute secca e che necessita di un plus di idratazione. Ma anche una maschera che vi permette di continuare a svolgere le vostre attività una volta indossata, poiché garantisce la massima aderenza e senza colare. Il prodotto e regalo beauty da acquistare subito e dagli effetti visibili immediati, un po’ come la sensazione avvolgente di un abbraccio e di una coccola, che arriva subito al cuore e che rimane nel tempo.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram