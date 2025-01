Rassoda e previene il doppio mento. Il beauty tool che non sapevi di desiderare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

La maschera viso contro il doppio mento è ora in sconto su Amazon

C’è chi non se ne cura e chi invece proprio non lo ama, fatto sta che il doppio mento – anche noto come pappagorgia – per qualcuno diventa un vero e proprio nemico da combattere poiché toglie definizione al viso facendolo apparire più pesante e poco tonico.

Un “problema” per lo più estetico e che non nasce solo dall’accumulo di grasso ma anche dalla perdita di elasticità della cute del viso, e per la tendenza della massa grassa ad essere come trascinata verso il basso dalla forza di gravità, portando a un rallentamento della microcircolazione della parte e alla formazione di questa sorta di sacca sotto al mento.

Perché si forma il doppio mento

Ma perché si forma il doppio mento? Oltre a fattori legati all’ereditarietà, al sovrappeso, o anche a posture errate che si tengono durante il giorno, il doppio mento si forma per questo cedimento e rallentamento della circolazione, che porta alla mancanza di nutrimento necessario per la cute e per le fibre adibite alla sua compattezza, elasticità e tono, che progressivamente si indeboliscono, si svuotano e, appunto cedono.

Ma ecco che la soluzione ai vostri problemi di doppio mento è qui pronta per essere testata. Si tratta di una maschera viso che previene la formazione della pappagorgia e che rassoda la pelle, portando notevole beneficio a questa parte del viso e a un immediato miglioramento a livello estetico.

La maschera viso contro il doppio mento di Plantifique

Una maschera viso di Plantifique a base di idrogel, acido ialuronico, antocianina, aloe vera ed estratto di alga, tutti ingredienti che offrono un’idratazione profonda alla cute e che si presta a essere applicata su tutti i tipi di pelle. Un mix di ingredienti naturali che migliorano il tono e la consistenza della pelle e che aiutano a combattere la lassità cutanea e a prevenire la formazione del tanto temuto doppio mento.

Una maschera viso elastica e di alta qualità, che oltre a idratare a fondo la pelle con un mix di proprietà ad hoc, ha anche un forte effetto rinvigorente sulla cute, donando una sensazione di sollevamento cutaneo in tutta la zona della mascella e del mento. Un prodotto che aiuta la pelle a rimanere tonica e compatta e che ne migliora l’aspetto, riducendo le pieghe e le linee del sorriso, e donando al viso una forma più definita e tonificata.

Come si utilizza

Un prodotto che vale la pena provare e di cui vi innamorerete all’istante anche per la sua facilità di utilizzo. Per godere di tutti i benefici della maschera viso di Plantifique, infatti, vi basta staccare la pellicola protettiva dal prodotto, posizionare la maschera viso lungo la linea del mento e fissarla sulle orecchie. Una volta fatto, dovrete lasciarla in posa per circa 30-60 minuti, utilizzando questo tempo per fare qualcosa che vi rilassi magari e dedicandovi alla vostra cura a 360°. Una volta passato il tempo necessario, dovrete semplicemente togliere la maschera viso e godervi tutta la morbidezza della vostra pelle, osservando subito i cambiamenti della mascella che apparirà più scolpita e definita. Semplice no?

Insomma, la maschera viso di Plantifique è davvero il must have che desideravate provare e che donerà un nuovo aspetto al vostro viso, eliminando il doppio mento e mantenendo giovane e compatta la vostra pelle.

