Make-up: tutti i trend della primavera/estate 2022

I trend makeup primavera/estate 2022 sono un vero melting-pot di stili, colori, ispirazioni e tipologie di trucco. Il 2022 è decisamente l’anno d’oro del trucco, l’anno in cui si torna a voler indossare il colore, a viverlo su occhi e labbra, in cui si ha necessità di freschezza ma anche di vivacità. E allora gli occhi sono incorniciati da smokey eyes neri rivisitati in chiave moderna ma anche tonalità pastello, metalliche, eyeliner grafici e colorati, gemme, strass e glitter. Le labbra invece tornano protagoniste, con sfumature ispirate agli anni 90/2000, gloss e rossetti cremosi mentre la base viso si fa luminosa, radiosa e impercettibile, decisamente fresca e ad effetto bonne mine.

La base viso diventa leggera e luminosa, effetto seconda pelle

Parlando di base viso il trend è molto chiaro: basta fondotinta pesanti e coprenti ma sì a texture leggere, effetto seconda pelle. La base viso diventa iper naturale, sottile, niente effetto polveroso ma un velo impercettibile che uniforma l’incarnato per un effetto rimpolpato e radioso. Niente paura se hai qualche imperfezione o brufoletto da coprire, puoi utilizzare la tecnica dello spot concealing, ovvero utilizzare un correttore più coprente solo dove ne hai bisogno, comprese le occhiaie.

È vero che la base viso è leggera e delicata ma il viso è comunque scolpito da un contouring soft e invisibile, che riequilibra però i volumi del viso. Per realizzarlo scegli prodotti in crema da sfumare con un pennello o una spugnetta e non dimenticare l’illuminante. Possiamo dire addio alle polveri, le texture da scegliere per la base viso sono cremose o liquide, sia per il contouring, che per l’illuminante ma anche per il blush.

Altro grande trend trucco primavera/estate 2022 è proprio il blush, soprattutto rosa e viola, che spopola su Tik Tok. Con queste texture cremose si ottiene un effetto bonne mine, ovvero di viso in salute, niente di artificioso o estremo. Prugna, fucsia, rosa acceso, viola e lavanda i colori da prediligere, per un tocco leggermente pop ma delicato.

Tra le tendenze trucco primavera/estate 2022 gli occhi sono in primo piano

Per quanto riguarda il trucco, per così dire, vero e proprio, il trend makeup primavera/estate 2022 pone l’accento su una sola parte del volto alla volta: o gli occhi sono truccati in maniera importante e le labbra sono naturali o, al contrario, gli occhi sono appena definiti o accentati da un tocco di colore e le labbra sono protagoniste, ma sempre mantenendo il concept della luminosità.

Il nero, strano ma vero, è il colore chiave del trucco occhi primavera/estate 2022

Sembrerà strano perché non è un colore associato alla primavera o all’estate, ma il nero sarà il vero protagonista per entrambe le stagioni. Se ami gli smokey eyes questo è il tuo momento, perché il nero fumoso e tutti i colori simili sono i toni pensati per i look di questa stagione. Sarà una primavera/estate che segnerà il grande ritorno, come vedremo anche con i successivi trend, degli anni ’90 in cui gli smokey eyes antracite o marrone scuro, magari anche metallizzati, erano all’ordine del giorno. Il nero sugli occhi, infatti, non è solo opaco, ma arricchito anche da texture metalliche, ombretti effetto specchio o addirittura con una punta di gloss per un look lucidissimo, per dare più luce al makeup.

Parola d’ordine: ombretto sfumato o pennellata decisa

Non solo nero però, infatti non mancano i soft smokey eyes, anche monocolore, realizzati sfumando poco ombretto per un effetto uniforme ma delicato. Marrone, vinaccia, tonalità pastello o colori più accesi e anche metallici ma sfumati leggermente, come a creare un effetto acquerello sugli occhi, un velo di colore delicato.

In alternativa, se vuoi utilizzare il colore in maniera più piena e presente, le pennellate devono essere piene e decise, utilizzando colori in crema da stendere con pennelli sintetici piatti, proprio per un effetto pennellata, come fosse pittura sugli occhi, per creare un makeup minimal ma d’effetto. Non mancano poi i punti luce colorati all’angolo interno dell’occhio, scegliendo tonalità più soft, luminose e metalliche ma anche colori più accesi o fluo. Applicali con un pennello a penna e sfuma il colore verso l’alto oppure borda l’angolo interno con un pennellino da eyeliner.

Non solo smokey eyes: gli eyeliner grafici e colorati sono sulla cresta dell’onda

Tra i trend trucco PE 2022 non manca certo l’eyeliner declinato in ogni forma e colore. Ovviamente il nero è sempre presente e, oltre al classico eyeliner allungato verso l’esterno, il winged liner, l’eyeliner diventa sospeso sulla palpebra, eyeliner doppio o a creare varie geometrie. Ma soprattutto sono in super trend gli eyeliner colorati, dalle tinte pastello a quelle più accese. Da utilizzare per un eyeliner classico, magari abbinato al mascara dello stesso colore o, anche in questo caso, per giocare con le geometrie. Prova l’eyeliner bianco o giallo con il mascara bianco o giallo per un effetto particolare o scegli il blu elettrico, il fucsia o colori più classici come il verde bosco o il vinaccia.

I gioielli per il viso: il grande ritorno dei Face Jewels

Ma insieme all’eyeliner, i veri grandi protagonisti delle tendenze makeup primavera/estate 2022 sono sicuramente i gioielli per il viso, i Face Jewels. Complice sicuramente la serie TV Euphoria, tornano a splendere sugli occhi, ma anche sul resto del viso, strass e pietre di varie dimensioni, glitter, perline, adesivi magari olografici o borchiette. Anche in questo caso è un vero e proprio ritorno agli anni ’90, quando star come Bjork o Gwen Stefani impreziosivano i loro makeup con varie applicazioni.

I Face Jewels illuminano il viso in punti strategici e permettono di realizzare makeup di grande effetto scegliendo tra look più minimal, posizionando qualche strass sull’occhio o magari dei glitter, fino a creare dei veri e propri makeup elaborati, ad esempio realizzando un intero eyeliner gioiello, utilizzando strass più piccoli e più grossi. Da provare anche sotto le sopracciglia, sotto l’occhio al posto del trucco con puntini, si possono usare sia da soli che in abbinamento a trucchi con ombretti sfumati o eyeliner.

Un altro grande ritorno negli anni 90/2000 per il trucco labbra

Il ritorno agli anni 90/2000 poteva finire qui? No di certo, infatti anche per le labbra continua un trend già visto lo scorso anno, ovvero la matita scura ai bordi, sfumata verso l’interno con un colore più chiaro, per ricreare il look delle Top Model anni ’90. Niente rossetti opachi quindi, ma texture in crema facili da applicare e sfumare o, in alternativa, tanto gloss per un effetto specchiato.

Oltre a rossetti e gloss marroni di varie tonalità, troviamo anche toni rosati e aranciati, perfetti per la bella stagione ma in versione soft, quindi niente colori pieni e troppo sgargianti, anche perché si abbinano perfettamente a tutti i trend makeup occhi primavera/estate 2022 che li vedono decisamente protagonisti.