Eliminare cellulite e adipe: perché scegliere un centro medico?

Diete, creme snellenti, attività sportiva, massaggi drenanti: le hai provate tutte eppure cellulite e adipe sono ancora lì e, ormai da troppo tempo, ti impediscono di vivere in modo sereno anche le attività più semplici, come una giornata al mare in bikini.

Fortunatamente esiste una soluzione efficace per sconfiggere questi disturbi una volta per tutte. Parliamo dei centri medici presenti in tutta Italia. Questi offrono numerosi trattamenti di medicina estetica, inclusi quelli appositamente pensati per sconfiggere accumulo di grasso localizzato e cellulite. Qui il paziente viene accolto da uno staff specializzato, che dopo un’analisi accurata elabora un percorso personalizzato. Vediamo nel dettaglio quali sono i trattamenti disponibili e tutti i vantaggi di un centro medico rispetto ad uno estetico.

Differenza tra cellulite e adipe

Prima di affrontare l’argomento, è utile spiegare velocemente la differenza tra adipe e cellulite, due espressioni che causano ancora enorme confusione.

La cellulite, che nei casi più lievi si presenta sottoforma dei tipici buchi sulla pelle, è un disturbo estetico riconducibile alla ritenzione idrica. Nei casi più gravi si tratta di una vera e propria patologia infiammatoria che affligge il tessuto adiposo posizionato nello strato profondo della cute, chiamato “pannicolo adiposo”.

Questo problema si manifesta in 8 donne su 10, ed è distinto dall’adiposità localizzata, ovvero l’accumulo di grasso in particolari zone del corpo, come glutei, ventre, gambe o cosce. Entrambi possono essere risolti con protocolli personalizzati proposti dai centri di medicina estetica.

Cavitazione medica: ottimo rimedio contro adipe e cellulite

Tra i rimedi più efficaci contro cellulite e cuscinetti adiposi spicca la cavitazione. Questo trattamento, conosciuto anche come liposuzione non chirurgica, utilizza gli ultrasuoni a bassa frequenza che riescono a penetrare nel tessuto adiposo profondo. Questo trattamento è di esclusiva competenza medica e permette di rimodellare efficacemente il corpo in poche sedute. Al contrario, la cavitazione effettuata nei centri estetici, per Legge, può utilizzare solo gli ultrasuoni ad alta frequenza che non riescono ad agire in profondità e quindi non garantiscono gli stessi risultati di quelli medici.

Protocollo Arteslim: di cosa si tratta?

Prima di affrontare un trattamento dimagrante o rimodellante è fondamentale prendere in considerazione caratteristiche ed esigenze del singolo paziente. Per esempio, accanto al trattamento potrebbe essere opportuno tenere conto di altri aspetti legati alla vita quotidiana. All’interno di un centro medico sono presenti gli specialisti di cui un paziente necessita per raggiungere i propri obiettivi. Non solo: molte strutture ambulatoriali hanno implementato veri e propri protocolli personalizzati.

MedikalBeauty Institute è tra i centri medici più accreditati in Italia: non solo dispone di uno staff pronto a soddisfare le esigenze di ogni paziente, ma ha anche sviluppato un protocollo specifico chiamato Arteslim. Si tratta di un percorso studiato appositamente per la persona interessata. Non include esclusivamente trattamenti medici mirati, ma anche altre misure, come una dieta appositamente studiata per il paziente elaborata da uno specialista della struttura. Inoltre, tiene conto anche di eventuali patologie o delle abitudini quotidiane che potrebbero influenzare la buona riuscita del protocollo.

Tutti questi vantaggi vengono offerti da un centro estetico? Sicuramente no, perché non ha né la strumentazione, né uno staff medico intento ad occuparsi della salute della persona, e non semplicemente del suo aspetto estetico.

In collaborazione con MedikalBeauty Institute