Si getta col paracadute a 102 anni per festeggiare il compleanno: la storia di Manette

È successo in Inghilterra, e ha fatto il giro del mondo, la notizia di una donna che ha conquistato uno dei primati più coraggiosi e inaspettati del Paese. Manette Baillie, di origini inglesi, ha deciso di lanciarsi col paracadute in occasione del suo compleanno. Ha celebrato così i suoi 102 anni diventando la più anziana paracadutista di tutto il Regno Unito. La sua storia, che si è diffusa rapidamente, ci insegna che è proprio vero che l’età è solo un numero.

Compie 102 anni e si getta col paracadute: la storia di Manette Baillie

Siamo fatti anche di limiti e di paure, noi esseri umani, ma è proprio quando riusciamo a superarli, smettendo di nasconderci dietro all’età o a quel “è troppo tardi”, che siamo capaci di compiere azioni straordinarie. Lo ha fatto Manette Baillie, il cui nome adesso impazza sui social e sui media di tutto il mondo, che ha scelto di compiere un’impresa epica che resterà alla storia, e che ha tanto da insegnarci.

Mrs Baillie è un’anziana signora che proviene da Suffolk, una contea della regione dell’East Anglia nell’Inghilterra orientale, ed è proprio lei la protagonista della storia che vi stiamo per raccontare. Il suo nome è balzato agli onori della cronaca negli ultimi giorni per un regalo che la donna ha scelto di concedersi proprio in occasione del suo compleanno.

102 le candeline spente sulla torta, un traguardo questo che meritava di essere festeggiato in grande stile. E Manette lo ha fatto: ha imbracciato il paracadute e si è gettata nel vuoto da un aereo a un’altezza di a 2.133 metri diventando così la più anziana paracadutista di tutto il Regno Unito.

Lo ha fatto per divertimento, per un sogno ancora non realizzato, per dimostrare che non ci sono limiti che non possono essere superati, ma anche per una buona causa. La sua avventura, infatti, è servita ad aprire una raccolta fondi da destinare all’East Anglian Air Ambulance e ad altre cause a lei care.

La più anziana paracadutista del Paese

“Quando il portellone si è aperto, ho pensato che ormai non c’era più niente da fare o da dire, dovevo solo saltare“, ha raccontato la donna a Skynews dopo aver compiuto l’impresa che l’ha resa la paracadutista più anziana del Regno Unito. Un sogno, il suo, che ha a che fare anche con l’amore. Manette, infatti, ha raccontato di essere stata sposata con un paracadutista, ma di non aver mai avuto il coraggio di lanciarsi, almeno fino a questo momento.

Poi, ecco la spinta per farlo: aveva saputo che il padre di una sua conoscente si era lanciato, letteralmente, in questa avventura a 85 anni. Se può farlo lui, ha pensato Manette, posso farlo anche io. E in effetti la donna aveva tutte le carte in regola per farlo. Mrs Baillie, infatti, non è una neofita in fatto di avventure adrenaliniche, proprio in occasione dei suoi 100 anni aveva scelto di correre sul circuito Silverstone, a 209 km all’ora, a bordo di una Ferrari.

E a chi le ha chiesto qual è il segreto della longevità, lei ha risposto: “Comunità, amici e stare tra la gente sono il mio segreto per una vita appagante” – ha raccontato all’East Anglian Air Ambulance, rivolgendo poi un invito a tutti – “Tieniti occupato, sii curioso e sii sempre gentile con chi ti circonda, lascia che gli altri siano gentili conte. E non dimenticare di fare festa!”.