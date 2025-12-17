Daniela Gazzano, chi è la mamma che parla con gli occhi e ha scritto un libro con 100mila battiti di ciglia

Daniela Gazzano è mamma di Leonardo e Camilla: è affetta dalla "Sindrome locked-in o Sindrome del Chiavistello". E ha scritto un libro usando i battiti di ciglia

iStock Libro

Siamo esseri umani: sbattiamo le ciglia 15-20 volte al minuto. Lo facciamo per proteggere i nostri occhi, un riflesso involontario che diamo per scontato. Per Daniela Gazzano, invece, quel battito è diventato l’unico ponte verso il mondo, con cui ha scritto un libro per cui ci sono voluti più di ‘100mila battiti di ciglia’. La sua storia è la testimonianza di una donna, madre e moglie, che dal 27 agosto 2005, giorno in cui la sua vita è inesorabilmente cambiata, ha trasformato il silenzio in un messaggio universale

Chi è Daniela Gazzano, la mamma che parla con i battiti di ciglia

Daniela Gazzano è originaria di Calizzano, è sposata con Luigi Ferraro e ha due figli: Leonardo e Camilla. Il 27 agosto 2005 viene alla luce proprio la figlia Camilla all’ospedale di Bra, alle 17 del pomeriggio. Poco dopo mezzanotte, Daniela non si sente bene, chiama il marito ma entra in coma a causa di un’emorragia cerebrale. Affetta dalla “Sindrome locked-in o Sindrome del Chiavistello”, la donna capisce le parole che sente e interagisce con il mondo sbattendo le ciglia delle palpebre.

Ed è stato quel movimento impercettibile a suggerire al marito Luigi di inventare un “codice” per parlare di nuovo con la moglie, che è completamente paralizzata: è cosciente, è sveglia, ma non può muoversi né comunicare tramite la parola. Eppure, nonostante tutto, come nelle storie che insegnano e che ci consegnano qualcosa di più grande di noi, Daniela, “gravissima disabile, mamma, scrittrice, non mangio dal 27 agosto 2005… e non sono a dieta” – così si definisce sui social con ironia – ha scritto un libro: 116.000 battiti di ciglia, per arrivare fino a questo traguardo, con Le storie magiche della radura incantata, in cui vengono affrontati diversi temi, come l’inclusione e la gentilezza.

Il libro di Daniela Gazzano

Il 17 dicembre 2025, alla Prefettura di Cuneo, per Daniela Gazzano arriva l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: una scelta che sottolinea le sue doti, la sua scelta di portare avanti, con coraggio e impegno, la sua storia, con la onlus “Gli Amici di Daniela”. E poi c’è il libro pubblicato nel 2018, illustrato da Daniela Tieni, che Daniela Gazzano ha scritto con oltre 100mila battiti di ciglia: “Infinite parole per non dirsi nulla, un battito di ciglia per dirsi tutto”, questo il tributo di una delle scrittrici italiane più amate, Margaret Mazzantini.

Il libro è nato da una domanda innocente, quella di sua figlia Camilla, che cercava di capire il suo mondo: “Perché tu sei diversa da tutte le altre mamme?”. Dopo che con il marito avevano inventato un nuovo modo di parlarsi, un alfabeto nuovo, Daniela ha scelto di raccontare la sua storia e di farlo celebrando l’inclusione, in modo profondamente umano e creativo. Dalla storia di Daniela resta l’essenza. Resta quella scintilla che trasforma un limite che sembra invalicabile e invece si trasforma in un nuovo linguaggio, un incredibile manifesto di libertà interiore: la prova che nessuna prigione fisica può davvero spegnere il desiderio di raccontarsi e di amare. Di nuovo e ancora, oggi e per sempre.