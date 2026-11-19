Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

iStock Una bidella pulisce la scuola

A volte i sogni si realizzano in modi del tutto inaspettati. Marilyn Hampton sognava di laurearsi. La vita l’ha portata altrove, a trovare un lavoro ben prima della laurea, non il lavoro che sognava. Eppure, nel suo lavoro Marilyn è stata brava, la migliore. Bidella e custode amata al punto da ritrovarsi, sulla soglia del pensionamento, con l’intera scuola a lei dedicata.

Il sogno di studiare infranto troppo presto

Marilyn Hampton è nata da una numerosa famiglia dell’Arkansas. I figli in casa erano ben 8 e i soldi non bastavano per far studiare tutti quanti. Al liceo che frequentava i libri era a pagamento e fu proprio per poterseli permettere che cercò lavoro presso la scuola stessa. Divenne custode part time, ma l’obiettivo era quello di diplomarsi per poi frequentare l’università.

Il sogno è rimasto nel cassetto, lo è ancora oggi. Il piccolo stipendio da custode non era sufficiente a coprire le ingenti spese richieste dalle università statunitensi. Per anni, ha raccontato, lo ha vissuto come un fallimento e ci è voluto del tempo per capire che si trovava “esattamente dove avrebbe dovuto essere”.

Una vita tra i corridoi, la più amata dai bambini

Era il 18 aprile 1983 quando Marilyn Hampton iniziò a lavorare presso l’Aubrey Indipendent School District. Sperava in un posto in biblioteca, si accontentò del ruolo da custode, che ricoprì per quasi quattro decenni. Le sue mansioni erano quelle di aprire e chiudere l’istituto e tenere pulite le aule, ma lei ha sempre fatto molto di più.

Marilyn comprava quaderni, matite e libri ai bambini che non poteva permetterseli, aiutava gli alunni con i compiti e le preparazioni delle verifiche, era sempre presente per le famiglie in difficoltà. Attiva anche nelle attività extrascolastiche, si occupava della squadra di calcio e dei gruppi di tifo sportivo. Durante le partite scolastiche lavorava alla biglietteria.

“Un’educatrice a tutti gli effetti, anche senza una cattedra o un titolo ufficiale”: così parla di lei la preside Shannon Saylor. Nel corso del tempo Marilyn è diventata figura di supporto e sostegno per generazioni di studenti, una “maestra” impossibile da dimenticare, anche se non insegnava grammatica o matematica.

Adesso la scuola porta il suo nome

La carriera di Marilyn Hampton volge al termine, è il momento di godersi la pensione. Lo scorso 21 ottobre, però, il consiglio scolastico l’ha chiamata per un’ultima mansione. Le è stato chiesto di srotolare un tappeto rosso e, quando lo ha fatto, si è accorta che su c’era scritto Marilyn Hampton Elementary School.

Il nuovo istituto scolastico, attualmente in costruzione, porterà il suo nome. Marilyn era incredula, ma dopo aver realizzato quando accaduto, ha scherzato (ma non troppo): all’apertura del nuovo plesso nell’agosto 2027 lei sarà lì a controllare che tutto venga tenuto pulito e in ordine.

Il pensionamento, del resto, non ha significato per Marilyn un vero addio alla scuola. Ancora oggi frequenta l’Early Bird Learning Center del distretto, dove trascorre del tempo con i bambini più piccoli e continua a prendersi cura di loro. Perché, se c’è una cosa che questi 39 anni le hanno insegnato, è che il suo posto è sempre stato accanto ai bambini.