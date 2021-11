“I miei giorni in ospedale”: la lettera di Alessandro arriva al cuore

Una lettera bellissima che non solo commuove ma ci fa obbligatoriamente fermare un attimo, a rivedere pensieri e problemi, a ridare la giusta proporzione alle cose e alla realtà che ci circonda. Perché quello che scrive Alessandro, 9 anni appena, al suo terzo ricovero all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a Roma, è di una dolcezza e verità disarmante.

Alessandro è ricoverato in ospedale, dove i giorni sono dolorosi, perché “c’è la malattia, e non c’è la sua famiglia“. Ma bastano un abbraccio e una carezza dei suoi beniamini, il calciatori della nazionale, per regalargli emozione e ridargli il sorriso. E lui lo scrive in una lettera, pubblicata sulla pagina Facebook dell’Ospedale.

Per tutti questi piccoli malati, soli a combattere mostri molto più grandi di loro, la presenza, l’abbraccio, le carezze dei loro beniamini, che siano cantanti, calciatori, o supereroi venuti apposta per loro, sono medicine che valgono quanto quelle ufficiali, super poteri che li aiutano a sconfiggere il male.