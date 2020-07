Questa è la storia d’amore più bella di sempre

editato in: da

Esiste una storia d’amore, di incredibile bellezza e intensità, al punto tale da essere raccontata, letta e tramandata da secoli. Quella tra Amore e Psiche è la leggenda d’amore per antonomasia ed è così da sempre, da quando nel II secolo d.C. Apuleio, lo scrittore latino, narrò nelle sue Metamorfosi la storia tra una bellissima principessa e il Dio Amore.

Il racconto narra di una ragazza, figlia di un re e una regina e sorella minore di altre due, così bella che nessuna parola poteva bastare per “lodarla adeguatamente”. La sua grazia e il suo splendore erano tali da attirare l’invidia delle sue coetanee, ma non solo, anche Venere era gelosa dell’aspetto della fanciulla. Così, la Dea della bellezza chiese a suo figlio Amore di colpire la ragazza con una delle sue frecce per farla innamorare dell’uomo più brutto della terra.

Il Dio dell’amore accettò, ma quando si trovò davanti a Psiche, accecato dalla sua bellezza, involontariamente rimase colpito da una sua freccia, che lo fece capitolare ai piedi della ragazza. Da quel momento in poi, i due iniziarono una relazione clandestina e Amore scelse di non rivelare mai la sua identità alla fanciulla che incuriosita, però, venne meno alla volontà del suo amante.

Da quel momento in poi, i due hanno dovuto superare tantissime prove d’amore, colpa di Venere che alla scoperta della relazione tra Amore e Psiche ha messo la principessa di fronte a tantissime ostacoli, quasi tutti superati brillantemente. Nonostante le vicissitudini che hanno colpito la coppia, sin dalla sua nascita, alla fine il sogno d’amore è stato coronato: la leggenda di conclude con il matrimonio dei due innamorati e la nascita di una bambina.

Nonostante i secoli trascorsi, questa storia è l’emblema dell’amore e di tutte le sue sfumature: da quello passionale e ardente, tipico della giovinezza, a quello maturo, raggiunto solo dopo le sofferenze e le prove continue alle quali psiche è stata sottoposta.

Un percorso complicato, a volte tragico, ma che ha reso i due amanti maturi e rinnovati che da singoli sono diventati una coppia, pronta ad un amore maturo e consapevole che riuscirà ad affrontare le prove quotidiane e che saprà resistere a ogni tempesta.