Vince il Nobel per la medicina e lo annuncia ai figli in pigiama, la gioia incontenibile e l’abbraccio più dolce

Karl Deisseroth vince il Nobel per la medicina e lo annuncia ai figli appena svegli: urla di gioia, abbracci e il figlio ancora in pigiama. Il video commuove

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Serena De Filippi

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Vince il Nobel per la medicina e lo annuncia ai figli in pigiama, la gioia incontenibile e l’abbraccio più dolce
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Padre e figlia, foto d'archivio
Chi è Karl Deisseroth? Che cos'è il Nobel per la medicina? Dove si trova la Stanford University?

In casa Deisseroth, sembrava un mattino come tanti, ma Karl Deisseroth aveva una notizia da dare, e che notizia. Professore alla Stanford University, aveva appena vinto il Nobel per la medicina. Il modo in cui lo ha raccontato ai figli, ripreso in un breve video e condiviso dall’università sui social, ha fatto il giro del mondo, tra urla di gioia e abbracci.

Karl Deisseroth vince il Nobel per la medicina: l’annuncio ai figli

La chiamata è arrivata in piena notte, dopo la mezzanotte, ora della California. La prima, in realtà, Deisseroth se l’è persa. Pochi secondi dopo ha squillato il telefono della moglie, Michelle Monje-Deisseroth, e dall’altra parte una voce ha chiesto con garbo di poter parlare con Karl. Stoccolma, appunto.

I figli intanto dormivano, e il neo premio Nobel ha aspettato che si svegliassero. Le prime a saperlo sono state le due bambine più piccole, che hanno accolto la notizia con strilli e un abbraccio collettivo al papà. Sophie, di appena dieci anni, ha risposto semplicemente: “Papà, hai vinto tutti i premi!”.

Poi è toccato a Hudson, sedici anni, sorpreso ancora in pigiama, con i pantaloni a stampa di chitarre. Il padre gli si è avvicinato e, con la massima naturalezza, gli ha spiegato di aver ricevuto una telefonata quella mattina: aveva vinto il Nobel. Anche in quel caso il padre e il figlio si sono stretti in un abbraccio, con le risate della mamma e della sorella in sottofondo.

Invece, il figlio Alexander, matricola a Stanford, si è svegliato con un messaggio della madre: “Abbiamo una notizia!”. Ha chiamato, il papà gli ha detto di aver ricevuto una telefonata da Stoccolma, e lui ha capito subito. Cinque minuti di bici ed era a casa, a festeggiare con il resto della famiglia. Ma c’è una parte che non si vede nel video. Nonostante la notte in bianco, quella mattina Deisseroth ha fatto quello che fa sempre: ha preparato i panini per la scuola per i figli.

Chi è Karl Deisseroth, il papà “inarrestabile” che studia il cervello con la luce

Nato a Boston nel 1971, Deisseroth è medico psichiatra e bioingegnere, e a Stanford insegna in entrambi i campi. Ha ricevuto il Nobel insieme ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per l’optogenetica, una tecnica che ha cambiato le neuroscienze e che sfrutta alcune proteine sensibili alla luce, scoperte nelle alghe, per accendere o spegnere a comando singoli neuroni. Così i ricercatori possono studiare il ruolo di specifici neuroni e circuiti nel funzionamento del cervello, con prospettive importanti per lo studio dei disturbi neurologici e psichiatrici.

Con questo premio, Deisseroth è il trentasettesimo Nobel legato a Stanford. Ha cinque figli: quattro avuti con la moglie, a sua volta medico e scienziata di Stanford specializzata nei tumori cerebrali dei bambini, e il primogenito nato dal primo matrimonio. Per descriverlo, Hudson ha scelto una parola sola: “inarrestabile”.

Secondo il figlio, il padre dedica ogni ora di veglia a ciò che deve fare, e di ore sveglio ne ha più della maggior parte delle persone. E come pensa di festeggiare? Tornando al lavoro, perché ci sono ancora tante cose da scoprire e tante persone da aiutare. Prima, però, c’erano dei panini da preparare.

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