È la calciatrice più forte del mondo. La spagnola Alexia Putellas vince il Pallone d’Oro 2026, per lei è il terzo. E in top 10 c'è anche l'italiana Alessia Russo

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Alexia Putellas

Il calcio femminile assume sempre una maggior rilevanza e il merito è anche di Alexia Putellas. La calciatrice spagnola, campionessa da record, è tra le figure che hanno contributo, negli ultimi anni, a portare il gioco del pallone al femminile all’attenzione del grande pubblico. La bomber implacabile ottiene oggi l’ennesimo riconoscimento, è stata insignita del Pallone d’Oro 2026, il terzo per lei che ha ormai battuto qualsiasi record.

La storia da sogno di Alexia Putellas

Alexia Putellas è nata a Barcellona, città i cui abitanti – come gli spagnoli tutti (e gli italiani idem) – sono tra i più grandi appassionati di calcio del pianeta. Anche la famiglia di Alexia aveva l’abitudine di riunirsi la domenica davanti alla tv per osservare le imprese del Barça. La piccola Alexia non si limitava a guardare: lei voleva giocare, e lo faceva ovunque, ogni volta che poteva, in strada di ritorno da scuola, nella piazza di fronte al bar, nella propria cameretta.

Iniziò a giocare in una squadra in cui era l’unica ragazza, con maschietti più grandi di lei, ma di certo non più forti. Nel 2012, a 18 anni, la maglia del Barcellona la indossa lei. Qualche anno dopo, le spetta anche la fascia da capitano. Nella squadra di cui era tifosa da sempre, Putellas colleziona 507 presenze e 232 goal, il record assoluto di reti nella storia della squadra.

Nel team rosso blu ci rimane per ben 14 anni, portandosi a casa 38 trofei: 4 Champions League, 10 campionati, 10 Coppe della Regina, 6 Supercoppe spagnole e 8 Coppe di Catalogna. Il Barcellona capitanato da Alexia Putellas diventa una delle squadre più forti del calcio mondiale.

Il ritorno dopo il grave infortunio

Arriviamo all’estate 2022. Alexia è una delle giocatrici più forti al mondo e, dopo 18 goal in campionato e 11 in Champions League si prepara agli Europei. All’improvviso, il sogno si infrange: una lesione al legamento crociato anteriore la costringe a lungo tempo fuori dal campo. Poi torna e lo fa in grande stile. Nel 2026 vince con il Barcellona la Women’s Champions League, segnando 7 goal e ottenendo il titolo di miglior giocatrice dalla Uefa.

Dopo 14 stagioni, Alexia Putellas lascia il Barcellona e, nell’autunno 2026, esordisce da capitana nella squadra inglese delle London City Lionesses. Per lei inizia un nuovo capitolo e, se ne può star certi, sarà altrettanto vittorioso.

La calciatrice dei record

Alexia Putellas è la calciatrice dei record. Con la maglia del Barcellona ha segnato 232 goal, diventando a pieno diritto la miglior marcatrice nella storia della squadra. Seconda è invece nella graduatoria di presenze del club, superata soltanto da Melanie Serrano. Con la connazionale Aitana Bonmatí condivide il record per il maggior numero di Palloni d’Oro vinti, ben tre, nel 2021, 2022 e 2026.

Nella top 10 anche l’italiana Alessia Russo

IPA

Nella top10 delle calciatrici più forti del 2026 spunta anche un nome italiano, è quello di Alessia Mia Teresa Russo, campionessa delle London City Lionesses, unica del suo club a ottenere un posto nella prestigiosa classifica. Alessia è in realtà inglese, ma le sue radici affondano in Sicilia, nel piccolo comune di Aragona, in provincia di Agrigento. Qui nacque il nonno Alfonso, fuggito in seguito oltre Manica per amore, per inseguire la bella Patricia che aveva conosciuto in gita scolastica a Roma.

Alessia è nata in Inghilterra, ma è in Italia che ha tirato i primi calci a un pallone. Nel corso delle lunghe estate trascorse nella villetta di famiglia a Nettuno, in Lazio, assieme ai cugini Giorgio e Luca. Ai Mondiali maschili con papà Mario spalleggiano l’Italia, ma nel campionato femminile il tifo è tutto per l’Inghilterra.